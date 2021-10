Đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng đón sóng “hộ chiếu vắc-xin”

Đón đầu cơ hội này, nhiều nhà đầu tư đang “săn tìm” các sản phẩm tiềm năng, chờ đợi chính sách quan trọng này được áp dụng thí điểm tại thành phố đảo Phú Quốc.



Nhà đầu tư đón sóng hộ chiếu vắc-xin

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 128/NQ-CP về quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" nhằm đưa cả nước bước vào giai đoạn "bình thường mới", thực hiện mục tiêu kép là bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân song song với khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội. Trước thông tin này, các Bộ, ngành, địa phương đang rục rịch chuẩn bị kế hoạch mở cửa các ngành kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực du lịch. Việc phải "tạm ngủ yên" trong những tháng qua khiến du lịch được đánh giá như chiếc lò xò bị nén sẽ bật lại sớm nhất bởi nhu cầu du lịch, nghỉ ngơi sau những ngày bị "cầm chân" trong nhà của người dân là rất lớn.

Trong đó, Phú Quốc được lựa chọn là nơi mở cửa sớm nhất khi Thủ tướng Chính phủ đã chính thức đồng ý phương án thí điểm đón du khách quốc tế đến thành phố đảo đầu tiên của Việt Nam, và tỉnh Kiên Giang dự kiến mở cửa đón khách quốc tế tại Phú Quốc từ ngày 20-11. Một đợt tiêm chủng có quy mô lớn nhất đã được Phú Quốc triển khai và dự kiến, tới cuối tháng 10, tất cả người dân sinh sống và làm việc tại đây sẽ hoàn thiện 2 mũi vắc-xin.

Bất động sản nghỉ dưỡng Phú Quốc, tiêu biểu là Phú Quốc United Center tại Bắc đảo, được đánh giá bật dậy mạnh mẽ sau dịch

Đón trước xu hướng, giới đầu tư đang dần thoát khỏi thế "phòng thủ" để săn đón những BĐS màu mỡ nhất tại Phú Quốc - top thiên đường du lịch với mức tăng trưởng du lịch khủng 25%-30% mỗi năm.

"Khi du lịch được mở cửa và hộ chiếu vắc-xin được áp dụng, du lịch Phú Quốc dự kiến sẽ hồi phục đầu tiên, kéo theo sự tăng trưởng mạnh của các sản phẩm bất động sản du lịch như căn hộ du lịch (condotel). Du khách sẽ có xu hướng chọn ở condotel vì chi phí rẻ, dịch vụ, tiện ích all in one - tất cả trong một - giúp họ ở lâu cũng không chán và thậm chí vẫn có chỗ tiêu tiền khi các shop được xây dựng và phố đêm hoạt động 24/7. Đây là cơ hội vàng cho ngành du lịch và bất động sản nghỉ dưỡng", ông Hoàng Liên Sơn - Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư và Môi giới Bất động sản Alpha - khẳng định.

Theo ông Hoàng Liên Sơn, do hạ tầng du lịch Phú Quốc đã được hoàn thiện đồng bộ: vui chơi - giải trí - nghỉ dưỡng - tắm biển - mua sắm - sức khỏe nên các gia đình lựa chọn phương án nghỉ dưỡng dài ngày tại đây sẽ an toàn, không có cảm giác nhàm chán, mệt mỏi, cũng không tốn quá nhiều chi phí khi họ chọn căn condotel hoặc các villa nghỉ dưỡng ven biển, chi phí bao trọn tuần/ tháng cũng hợp lý hơn lưu trú ngắn ngày.

Căn hộ du lịch hứa hẹn lội ngược dòng

Không chỉ là sản phẩm hứa hẹn sinh lời do được khách du lịch ưa chuộng, theo giới đầu tư, condotel còn "vừa miếng" khi chi phí đầu tư ban đầu thấp, lợi nhuận được đảm bảo trong những năm đầu theo cam kết của chủ đầu tư và khả năng tăng trị giá sản phẩm trong tương lai.

Chị Hoàng Thanh Dung, một nhà đầu tư condotel giai đoạn 1, dự án Grand Word Phú Quốc cho biết, việc sở hữu một căn condotel với gia đình chị không chỉ là kênh sinh lời an toàn trong mùa dịch, với lợi nhuận được chủ đầu tư chi trả 10%/năm mà trong bối cảnh dịch bệnh, căn hộ còn là nơi trú ẩn an toàn của cả gia đình. "Khi dịch mới bùng phát, chúng tôi ra Phú Quốc ở gần 1 tháng để né dịch, người lớn làm việc online, trẻ con vừa chơi vừa học, giảm bớt căng thẳng trong thời kỳ dịch bệnh phức tạp này", chị Dung chia sẻ.

Đặc biệt, chị rất tin tưởng vào khả năng vận hành của chủ đầu tư khi nơi đây là quần thể đáp ứng mọi nhu cầu, từ nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, ăn uống, mua sắm... "Tôi cho rằng khi áp dụng chính sách hộ chiếu vắc-xin, dịch bệnh được kiểm soát, Phú Quốc sẽ đón lượng khách du lịch khổng lồ. Còn trong trường hợp xấu nhất, thì chủ đầu tư vẫn bảo đảm cam kết với khách hàng lợi nhuận 10%/năm trong 3 năm".

Căn hộ du lịch (condotel) tại Phú Quốc United Center là sản phẩm được ưa chuộng do phù hợp với xu hướng du lịch chú trọng trải nghiệm

Ông Bùi Xuân Hiền - Tổng Giám đốc SouthernHomes - nhận định: "Căn hộ condotel ở Phú Quốc giao dịch mạnh thời gian qua, trước hết là do tiềm năng du lịch của thành phố đảo trong tương lai, tác động của chính sách mở cửa cho khách du lịch có hộ chiếu vắc-xin, chính sách bán hàng hấp dẫn. Sau đó, là việc chi trả lợi nhuận đúng cam kết của chủ đầu tư".

Thực tế, mặc dù bị ảnh hưởng lớn từ dịch bệnh nhưng năm 2020, Vingroup vẫn chi trả đầy đủ, đúng hạn lợi nhuận cam kết cho nhà đầu tư mua condotel, biệt thự nghỉ dưỡng của Tập đoàn này trong cả nước. Đây chính là bảo chứng quan trọng góp phần đưa dòng sản phẩm condotel trở lại thị trường trong niềm tin của những nhà đầu tư "nhìn xa, trông rộng".

Giới chuyên gia nhận định, hiệu ứng từ chính sách hộ chiếu vắc-xin sẽ đem đến cho du lịch Phú Quốc nói riêng và Việt Nam nói chung một mùa vàng bội thu và những nhà đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng sẽ có những khoản lời không nhỏ, ngay trong thời điểm mọi khoản đầu tư trở nên bất định vì những diễn biến khó lường của dịch bệnh.