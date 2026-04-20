Thị trường
20/04/2026 10:00

Nhật Bản công bố ra mắt “Thành phố nước - thuỷ liệu” tại TP HCM

Liên danh Nhật – Việt gồm Mitsubishi, Tokyu Land và Bất động sản Phát Đạt ra mắt dự án Monrei Saigon với mô hình "Thành phố nước - thuỷ liệu" tại TP HCM.

Phối cảnh kỹ thuật dự án Monrei Saigon.

Theo đó, sự tham gia của Mitsubishi Corporation cùng Tokyu Land Corporation và Phát Đạt cũng chính thức được xác lập, đánh dấu bước khởi động cho dự án sắp ra mắt tại Đông Bắc TP HCM.

Trước đó, Mitsubishi Corporation đã đầu tư và tham gia phát triển nhiều dự án đô thị quy mô lớn tại Việt Nam như Vinhomes Ocean Park và The Manor Central Park tại Hà Nội, Vinhomes Grand Park tại TP HCM. Sự hiện diện liên tục này cho thấy cam kết dài hạn của tập đoàn đối với thị trường Việt Nam.

Trong bối cảnh thị trường nhà ở ngày càng cạnh tranh về chất lượng sống và phong cách thiết kế khác biệt, Monrei Saigon được phát triển theo concept Urban Hydrotherapy City, trong đó vai trò của nước được nâng từ cảnh quan trở thành một cấu phần cốt lõi của hạ tầng.

Theo định hướng này, nước hiện diện trong dự án qua ba lớp giá trị. Thứ nhất, nước góp phần điều hòa vi khí hậu và thúc đẩy quá trình tái tạo năng lượng trong môi trường đô thị. Thứ hai, nước đóng vai trò là ngôn ngữ thiết kế chủ đạo, định hình cấu trúc cảnh quan và các không gian mở. Thứ ba, nước trở thành nền tảng của hệ tiện ích thủy liệu, tích hợp các trải nghiệm thư giãn, vận động và phục hồi vào đời sống hằng ngày.

Hệ tiện ích của dự án được thiết kế xoay quanh cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, với các hạng mục như onsen, jacuzzi, steam, sauna, cùng các trải nghiệm vận động dưới nước như aqua gym, aquatonic pool và mạng lưới không gian cảnh quan gắn với yếu tố nước.

Việc phát triển Monrei Saigon theo mô hình Urban Hydrotherapy City không chỉ đơn thuần là một hướng tiếp cận về thiết kế, mà còn mở ra một tư duy mới trong quy hoạch đô thị, nơi nước được tích hợp toàn diện vào định hướng phát triển dự án nhằm nâng cao chất lượng sống tổng thể, để cư dân có thể tái tạo năng lượng ngay tại nơi ở.

Theo thông tin từ đơn vị phát triển, dự án có quy mô khoảng 1,8 ha, gồm hơn 2.684 sản phẩm căn hộ. Monrei Saigon tọa lạc trên trục Nguyễn Thị Minh Khai, thuộc hành lang phát triển phía Đông Bắc TP HCM, khu vực đang chứng kiến tốc độ đô thị hóa nhanh cùng dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) gia tăng mạnh. Nhu cầu đối với các sản phẩm nhà ở chất lượng cao dành cho giới chuyên gia, quản lý và doanh nhân tại khu vực này cũng đang gia tăng rõ rệt.

Liên danh phát triển dự án gồm Mitsubishi Corporation, một trong những tập đoàn thương mại và đầu tư tích hợp hàng đầu Nhật Bản với mạng lưới hoạt động tại hơn 90 quốc gia; Tokyu Land Corporation, đơn vị có hơn 60 năm kinh nghiệm trong phát triển bất động sản; cùng Phát Đạt, nhà phát triển bất động sản Việt Nam am hiểu sâu sắc thị trường nội địa.

Dự án còn có sự đồng hành của Big Four, đơn vị tư vấn chiến lược trong vai trò cố vấn phát triển dự án, tham gia tư vấn chiến lược sản phẩm, định vị concept, thiết kế và thương mại hóa. Sự tham gia của đơn vị này cho thấy dự án được chuẩn bị theo hướng bài bản và có hệ thống ngay từ giai đoạn đầu.

Monrei Saigon đã thu hút hơn 70 đối tác phân phối chiến lược, chứng minh mức độ quan tâm tích cực từ thị trường. Với liên danh phát triển quốc tế, concept rõ ràng và định vị chiến lược chưa từng có, dự án được kỳ vọng sẽ thiết lập một chuẩn mực sống mới tại khu vực Đông Bắc TP HCM.

Monrei Saigon do Mitsubishi Corporation, Tokyu Land Corporation và Phát Đạt đồng phát triển. Với sự đồng hành của đơn vị tư vấn chiến lược Big Four, dự án được triển khai theo mô hình Urban Hydrotherapy City đầu tiên tại Việt Nam.

Monrei Saigon được định vị là không gian sống tiêu chuẩn cao dành cho cộng đồng cư dân hiện đại tại hành lang FDI năng động phía Đông Bắc TP HCM. Dự án dự kiến chính thức ra mắt thị trường vào tháng 5-2026.

từ khóa : Phát Đạt, Monrei Saigon
