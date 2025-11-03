“Người chung quanh ta” – Nơi những công việc bình dị được cất tiếng

Mỗi cuộc đời là một bài học sống đẹp

Giữa nhịp sống hối hả của đô thị hiện đại, có những con người vẫn lặng lẽ làm việc, âm thầm cống hiến để giữ cho cuộc sống vận hành mỗi ngày. Họ không phải những anh hùng trong sách vở, nhưng lại góp phần tạo nên vẻ đẹp phong phú cho cuộc sống với những bài học từ chính công việc của mình. Và họ là nguồn cảm hứng cho chương trình truyền hình mới mang tên "Người chung quanh ta".

Với thông điệp "Người sống quanh ta - mỗi cuộc đời mang tới một bài học cho ta", chương trình khắc họa những câu chuyện đời thường từ những con người bình dị, thuộc đủ mọi ngành nghề mà ta vẫn bắt gặp quanh mình: bác tài xế xe công nghệ, anh công nhân nhà máy, chị lao công cần mẫn mỗi sớm mai, người thầy giáo mầm non, bà giúp việc tảo tần nuôi con học giỏi, ông bố nhặt ve chai có cậu con trai trở thành tiến sĩ, anh thợ sơn dũng cảm lao vào đám cháy cứu người, người lau kính treo mình giữa không trung, hay những nhân viên cấp thoát nước, bác bảo vệ, anh thợ điện ngày đêm giữ nhịp sống cho thành phố…

Qua mỗi tập phát sóng, khán giả có cơ hội bước sâu vào thế giới của những con người vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, để hiểu hơn về đặc thù nghề nghiệp, về những niềm vui, nỗi vất vả và cả những góc khuất ít ai biết đến.

Từ những mảnh đời tưởng chừng nhỏ bé ấy, khán giả tìm thấy những giá trị lớn lao như tinh thần vượt khó, sáng tạo, lòng nhân hậu, sự kiên định và lạc quan. Và chính từ những câu chuyện dung dị đó, người xem dễ dàng soi chiếu, đồng cảm và tìm thấy trong mình niềm cảm hứng sống tích cực hơn mỗi ngày.

Một điểm nhấn thú vị là nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - tác giả của hàng loạt ca khúc nổi tiếng như "Nhật ký của mẹ", "Nỗi đau giữa hòa bình","Viết tiếp câu chuyện hòa bình",...sẽ lần đầu đảm nhận vai trò dẫn chương trình.

Nam nhạc sĩ chia sẻ: "Khi nhận được lời mời tham gia chương trình, tôi cảm thấy rất vui vì được mọi người tin tưởng giao cho một vai trò mà trước đây tôi chưa từng đảm nhận. Ban đầu, tôi cũng có chút lo lắng vì không có kỹ năng dẫn dắt bài bản, sợ mình sẽ ảnh hưởng đến chất lượng chương trình. Nhưng chính sự nhiệt tình của ê-kíp và tính nhân văn trong kịch bản đã khiến tôi quyết định nhận lời."

Không chỉ là người dẫn dắt, anh còn dùng trải nghiệm của chính mình để đồng cảm, khơi mở câu chuyện, lắng nghe và chia sẻ cùng nhân vật.

"Điều khiến tôi xúc động là những nhân vật trong chương trình, họ thật sự rất thú vị. Chính những câu chuyện của họ đã trở thành nguồn cảm hứng quý giá, giúp tôi có thêm năng lượng và ý tưởng cho các sáng tác sau này.", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bày tỏ.

Điểm hẹn của những cảm xúc bình dị và ấm áp

"Người chung quanh ta" được phát sóng định kỳ với thời lượng khoảng 30 phút mỗi số, vào 20g45 thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV9 (số chính), phát lại vào 17g00 thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7 (số đồng hành), bắt đầu từ ngày 7-11-2025.

Chương trình do Công ty Cổ phần Truyền thông PSC (PSC Media) phối hợp sản xuất cùng Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh (HTV) thực hiện với sự đồng hành của THACO – Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông - sản xuất nội dung, PSC Media được biết đến là đơn vị đứng sau nhiều chương trình truyền hình mang dấu ấn nhân văn, gần gũi với đời sống.

Trong khi đó, THACO - Tập đoàn Việt Nam tiên phong trong phát triển bền vững đã nhiều năm gắn bó với các hoạt động xã hội. Sự đồng hành của THACO không chỉ là tài trợ đơn thuần mà còn là sự sẻ chia về tầm nhìn: Cùng tôn vinh những giá trị tốt đẹp, khích lệ tinh thần lao động, nhân ái và niềm tin vào con người.

Đồng thời, HTV - đơn vị truyền hình uy tín hàng đầu cả nước tiếp tục khẳng định định hướng lâu dài của nhà đài trong việc thực hiện những chương trình giàu ý nghĩa, gắn bó mật thiết với đời sống cộng đồng.

Trong bối cảnh truyền hình và nền tảng số ngày càng phong phú, "Người chung quanh ta" chọn cho mình hướng đi khác biệt: không chạy theo hào nhoáng, mà tập trung vào những câu chuyện thật, gần gũi, đầy nhân văn; không ồn ào, không kịch tính, mà đi vào chiều sâu của cảm xúc, nuôi dưỡng lòng nhân ái và khơi dậy sự đồng cảm giữa người với người.

Đây không chỉ là một chương trình truyền hình, mà còn là lời tri ân gửi đến những con người bình dị - những người đang âm thầm gìn giữ và xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi ngày.