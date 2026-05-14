Sản xuất - Kinh doanh
14/05/2026 14:55

Ngành cấp nước đẩy mạnh chuyển đổi số trong chăm sóc khách hàng

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, nhiều đơn vị cấp nước thuộc SAWACO đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số vào hoạt động.

Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè tăng tốc số hóa dịch vụ khách hàng

Tại Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè, nhiều giải pháp công nghệ được triển khai nhằm hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục cấp nước thuận tiện hơn trên môi trường số. Khách hàng có thể thực hiện các thủ tục như sang tên, đăng ký định mức, ký hợp đồng mới, sửa chữa hệ thống cấp nước, nâng dời đổi cỡ… thông qua ứng dụng chăm sóc khách hàng hoặc App "SAWACO CSKH".

Bên cạnh đó, đơn vị còn triển khai nền tảng Zalo OA để hỗ trợ khách hàng thao tác trực tuyến và tương tác trong quá trình thực hiện thủ tục. Người dân cũng có thể tra cứu thông tin qua website chăm sóc khách hàng tại địa chỉ cskh.capnuocnhabe.vn với các nội dung như hóa đơn tiền nước, lịch biên đọc chỉ số, số điện thoại nhân viên đọc số, giá biểu và định mức sử dụng nước. Chỉ cần có điện thoại thông minh, khách hàng đã có thể sử dụng hầu hết các dịch vụ của đơn vị mà không cần trực tiếp đến quầy giao dịch.

Thống kê trung bình mỗi tháng, Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè tiếp nhận khoảng 4.178 cuộc gọi, 3.913 lượt khách đến trực tiếp và khoảng 800 hồ sơ xin cấp định mức nước qua ứng dụng. Hầu hết các thủ tục thực hiện qua Zalo OA và website đã góp phần mang lại sự tiện lợi, tiết kiệm thời gian cho cả khách hàng và đơn vị cấp nước.

Ngoài ra, tại quầy giao dịch, đơn vị còn trang bị máy tra cứu thông tin để khách hàng có thể tra cứu các thủ tục dịch vụ cấp nước, hóa đơn điện tử, số danh bộ và nhận kết quả chỉ trong khoảng 5 - 7 phút giải quyết hồ sơ.

Ông Nguyễn Hoàng Tuấn, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè cho biết việc triển khai App chăm sóc khách hàng giúp nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời tạo kênh giao tiếp trực tuyến thuận tiện, nhanh chóng và hiệu quả hơn cho khách hàng. Hiện đơn vị đã triển khai hợp đồng điện tử đối với khách hàng gắn mới, sang tên,… và không thực hiện ký hợp đồng giấy. Công ty cũng ứng dụng chữ ký số, trục liên thông dữ liệu trong công tác cải cách hành chính nhằm phục vụ người dân thuận tiện hơn.

Nhân viên Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè hỗ trợ, chăm sóc khách hàng

Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa triển khai Chatbot AI hỗ trợ khách hàng 24/7

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa đã đưa vào hoạt động hệ thống Chatbot AI từ cuối năm 2025 nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng và tối ưu hóa hoạt động vận hành.

Hiện Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa đang quản lý 152.583 khách hàng tại 12 phường thuộc quận Tân Bình và Tân Phú (cũ). Với đặc thù địa bàn rộng và số lượng khách hàng lớn, hệ thống Chatbot AI được xem như một trợ lý ảo thông minh, hoạt động liên tục 24/7 để hỗ trợ người dân nhanh chóng và hiệu quả hơn trên môi trường trực tuyến.

Theo ông Lê Trung Thành, trước đây đơn vị chủ yếu tiếp nhận và xử lý yêu cầu khách hàng thông qua nền tảng Zalo OA. Khi số lượng khách hàng ngày càng tăng, nhu cầu hỗ trợ và phản hồi thông tin cũng nhiều hơn, đòi hỏi đơn vị tiếp tục ứng dụng thêm các giải pháp công nghệ để nâng cao hiệu quả phục vụ. Hiện nay, Chatbot AI đã được tích hợp trực tiếp trên website chăm sóc khách hàng của công ty, cho phép tiếp nhận và hỗ trợ xử lý yêu cầu tự động thông qua giao diện trò chuyện thân thiện.

Hệ thống có khả năng truy xuất dữ liệu nội bộ như hóa đơn, thông tin khách hàng và lịch sử giao dịch để cung cấp phản hồi nhanh chóng, chính xác. Ngoài việc trả lời các câu hỏi thường gặp, chatbot còn hỗ trợ tra cứu hóa đơn, báo sự cố nước, đăng ký dịch vụ mới và hướng dẫn thực hiện các thủ tục liên quan đến dịch vụ cấp nước.

Đơn vị cũng áp dụng các giải pháp mã hóa dữ liệu và phân quyền quản trị nhằm đảm bảo an toàn thông tin khách hàng trong quá trình vận hành hệ thống. Sau thời gian triển khai từ cuối năm 2025, Chatbot AI đã ghi nhận 644 cuộc hội thoại và hỗ trợ tạo ra 109 yêu cầu dịch vụ, góp phần giảm tải cho đội ngũ chăm sóc khách hàng và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Nhân viên Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa tiếp nhận và xử lí thông tin của khách hàng

Việc triển khai các giải pháp công nghệ và ứng dụng dữ liệu số trong hoạt động cấp nước đang góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo thuận lợi hơn cho khách hàng trong quá trình thực hiện các thủ tục và sử dụng dịch vụ cấp nước. Qua đó, các công ty cổ phần cấp nước thuộc SAWACO từng bước hướng đến mô hình quản trị hiện đại, chuyên nghiệp, lấy khách hàng làm trung tâm, đồng thời đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay.

Thanh Ngọc
từ khóa : hỗ trợ người dân, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, Sawaco
