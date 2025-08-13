Ngành bán lẻ phục hồi mạnh mẽ trong năm 2025, mô hình nào hưởng lợi?

Trong bối cảnh đó, dòng shop khối đế tại các đại đô thị đã vận hành, đông dân cư chính là một trong những điểm sáng đầu tư nhờ dòng khách dồi dào và tiềm năng khai thác ổn định, dài hạn.

Sức mua tăng tốc, thị trường mặt bằng bán lẻ sôi động trở lại

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Công thương, ngành bán lẻ Việt Nam được dự báo sẽ đạt quy mô 350 tỉ USD vào năm 2025, đóng góp 59% GDP quốc nội. Đây là lĩnh vực hiếm hoi duy trì tốc độ tăng trưởng hai chữ số suốt nhiều thập kỷ và đang trên đà bứt tốc nhờ sức mua nội địa được cải thiện, niềm tin tiêu dùng tăng và chính sách điều hành vĩ mô ổn định.

Sức mua tăng tốc đã thúc đẩy phân khúc mặt bằng bán lẻ sôi động trở lại. Báo cáo thị trường quý II-2025 của batdongsan.com.vn cho thấy, mặt bằng bán lẻ tại các thành phố lớn như TP HCM ghi nhận mức tăng giá thuê trung bình 10% trong quý vừa qua, đặc biệt tại các khu vực trung tâm hoặc khu dân cư đông đúc. Công suất thuê trung bình của khối đế chung cư và trung tâm thương mại vẫn duy trì mức ổn định trên 85%, phản ánh nhu cầu lớn từ phía các doanh nghiệp, chuỗi bán lẻ và nhà đầu tư tìm kiếm vị trí đắc địa trong các đô thị đã vận hành.

Giá thuê mặt bằng bán lẻ tăng trung bình 10% trong quý vừa qua

Đáng chú ý, xu hướng bán lẻ hiện đại đang chuyển dịch mạnh sang các mô hình đa năng - tiện lợi - giàu trải nghiệm, thay vì chỉ tập trung vào mở rộng không gian trưng bày hay điểm bán.

Trong bức tranh đó, shop khối đế, đặc biệt tại các khu đô thị quy mô lớn có mật độ dân cư cao, trở thành mô hình chiếm ưu thế vượt trội. Khác với mặt bằng truyền thống ngoài mặt tiền phố, shop khối đế có lợi thế vừa nằm trong lòng cộng đồng cư dân hiện hữu, vừa có thể đưa vào khai thác ngay. Điển hình, tại Vinhomes Grand Park - đại đô thị 271 ha tại khu Đông TP HCM, nơi đã đón hơn 70.000 cư dân an cư và hướng tới mốc 120.000 người trong vài năm tới, shop khối đế được ví như "gà đẻ trứng vàng" được các nhà đầu tư và thương hiệu bán lẻ săn đón.

Shop khối đế - "Gà đẻ trứng vàng" giữa lòng đại đô thị

Nằm trong hệ sinh thái tiện ích đã vận hành hoàn chỉnh, gồm TTTM Vincom Mega Mall Grand Park, đại công viên 36 ha, công viên giải trí Grand Park, quảng trường Golden Eagle, trường học Vinschool, phòng khám quốc tế Vinmec, hệ thống phố thương mại sôi động… shop khối đế tại Vinhomes Grand Park là điểm hẹn lý tưởng cho các mô hình bán lẻ khai thác thực.

Shop khối đế Vinhomes Grand Park đều sở hữu những mặt tiền rộng, kết nối dễ dàng các trục giao thông nội ngoại khu

Đặc biệt, các căn được phân bổ đa dạng theo từng khu, đáp ứng nhiều tầng nhu cầu. Trong đó, shop khối đế The Origami đã hoàn thiện và đi vào vận hành, phù hợp với các mô hình thiết yếu như siêu thị mini, hiệu thuốc, tiệm giặt ủi, cửa hàng tiện lợi. Shop khối đế tại Glory Heights nằm trên trục thương mại trung tâm, liền kề Vincom Mega Mall Grand Park, thích hợp đặt flagship store của các thương hiệu F&B lớn, chuỗi bán lẻ thời trang, phụ kiện, showroom cao cấp. Trong khi đó, shop khối đế tại The Beverly Solari (tiểu khu The Oasis và The Tropical) kết nối trực tiếp đại công viên 36 ha, như được "may đo" cho các chuỗi F&B, wellness, lounge, nhà hàng fine dining, gallery, co-working...

Không chỉ phục vụ nhu cầu tiêu dùng thường nhật của cư dân nội khu, các shop khối đế tại Vinhomes Grand Park còn đón lưu lượng khách khổng lồ nhờ nằm trên các mặt đường lớn, trục chính nội khu, đồng thời kết nối dễ dàng tới các công trình giao thông huyết mạch tại phía Đông, như tuyến Metro số 1, đường Vành đai 3 và sân bay quốc tế Long Thành lưu lượng 100 triệu lượt khách/năm…

Vinhomes Grand Park sở hữu 71 tòa tháp, khoảng 44.000 căn hộ, shop khối đế chỉ chiếm gần 2% tổng số căn

Giàu tiềm năng khai thác, pháp lý minh bạch, shop khối đế Vinhomes Grand Park còn hấp dẫn các nhà đầu tư bởi chính sách ưu đãi linh hoạt, như: hỗ trợ vay 70% giá bán, lãi suất 0% trong 36 tháng; ưu đãi 22% cho khách thanh toán sớm; hỗ trợ hoàn thiện cho thuê ưu đãi tới 13%...

Ngay khi sở hữu, sản phẩm có thể đưa vào khai thác ngay. Dựa trên mặt bằng chung, giá cho thuê dự kiến đạt 25 triệu đồng/tháng. Cộng thêm kỳ vọng tăng giá tài sản tối thiểu 40% sau 3 năm nhờ hàng loạt cột mốc hoàn thiện tiện ích và hạ tầng khu vực, nhà đầu tư sẽ thu về lợi nhuận kép, vượt xa các kênh đầu tư khác.

Trong bối cảnh sức mua tăng tốc, hạ tầng và tiện ích khu Đông TP HCM liên tục bứt phá, shop khối đế Vinhomes Grand Park vừa là điểm đến bán lẻ sầm uất giữa lòng đại đô thị, vừa là kênh đầu tư khai thác dòng tiền ổn định, tiềm năng tăng giá mạnh. Số lượng khan hiếm chưa đến 2% tổng số căn càng khiến dòng sản phẩm này thêm đắt giá, mở ra cơ hội vàng đón đầu đà phục hồi của thị trường bán lẻ năm 2025.