Ngân hàng số Cake mở dịch vụ nhận tiền quốc tế trong ngày

Giải pháp này mở rộng thêm lựa chọn nhận tiền xuyên biên giới trực tiếp qua ngân hàng số, giúp đơn giản hóa quy trình vốn trước đây phụ thuộc vào nhiều nền tảng trung gian.

Ngân hàng số giải bài toán cấp thiết

Trong bối cảnh thương mại điện tử xuyên biên giới đạt quy mô 791,5 tỷ USD và dự báo tăng trưởng hơn 30%, người kinh doanh online tại Việt Nam (bán hàng trên các sàn thương mại điện tử quốc tế, sản xuất nội dung mạng xã hội, freelancer...) thường xuyên đối mặt với quy trình nhận tiền phức tạp, thời gian xử lý kéo dài từ 3-4 ngày, thậm chí cả tuần, cùng nhiều chi phí ẩn, tỉ giá cao…

Cake GlobalX hỗ trợ giải quyết những điểm nghẽn này bằng cách cho phép người dùng đăng ký dịch vụ và nhận thông tin tài khoản để liên kết trực tiếp với các sàn thương mại điện tử quốc tế chỉ trong vài phút, loại bỏ hoàn toàn các lớp trung gian tốn kém. Giải pháp này hỗ trợ tối đa tới 10 loại ngoại tệ phổ biến (như USD, CAD, GBP, EUR...), giúp người dùng nhận doanh thu từ các sàn thương mại điện tử quốc tế và ghi có vào tài khoản VND ngay trong ngày với tỷ giá cạnh tranh.

Bên cạnh đó, mức phí chỉ từ 1.1 USD/giao dịch (khoảng gần 29.000 VND - theo tỷ giá mua chuyển khoản của Ngân hàng VPBank) giúp tối ưu chi phí, đặc biệt phù hợp với người nhận thu nhập xuyên biên giới thường xuyên. Toàn bộ giao dịch được quản lý 24/7 ngay trên ứng dụng, cho phép kiểm tra lịch sử, theo dõi dòng tiền minh bạch và chủ động kiểm soát tài chính mọi lúc, mọi nơi.

Quy trình được thực hiện hoàn toàn 100% online, giúp việc nhận tiền từ nước ngoài trở nên nhanh chóng, liền mạch như một giao dịch chuyển tiền nội địa thông thường, giúp người dùng tối ưu vòng quay vốn và giảm bớt áp lực dòng tiền.

Nhờ đó, chỉ sau một thời gian ngắn, Cake GlobalX đã nhanh chóng chứng minh hiệu quả và nhận được sự tin dùng từ cộng đồng kinh doanh số, số lượng người dùng đăng ký sử dụng dịch vụ ngày càng tăng trên hệ thống của Cake.

Lợi thế tiên phong từ cái bắt tay giữa Cake và Visa

Giải pháp được phát triển dựa trên sự kết hợp giữa hạ tầng công nghệ ngân hàng số AI của Cake và năng lực kết nối thanh toán quốc tế của Visa, qua đó tạo nền tảng cho các giao dịch nhận tiền từ nước ngoài diễn ra nhanh chóng, ổn định và phù hợp với các tiêu chuẩn toàn cầu, đồng thời bảo chứng cho sự an toàn của dòng tiền xuyên biên giới.

Thành công này này cũng góp phần củng cố vị thế ngân hàng số hàng đầu của Cake - với hệ sinh thái dịch vụ đa dạng từ tài khoản thanh toán, tiền gửi đến nhận tiền quốc tế, thẻ tín dụng, vay tiêu dùng, đầu tư… cùng nhiều tiện ích khác được tích hợp ngay trên cùng một nền tảng.

Ông Nguyễn Hữu Quang, Tổng giám đốc Ngân hàng số Cake by VPBank chia sẻ: "Việc đưa Cake GlobalX vào vận hành là bước tiếp theo trong nỗ lực mở rộng các dịch vụ tài chính số phục vụ nhu cầu kết nối dòng tiền quốc tế của người dùng Việt Nam. Chúng tôi luôn hướng tới việc đơn giản hóa các quy trình vốn phức tạp, đề cao yếu tố thuận tiện và minh bạch cho mọi dịch vụ ngân hàng. Sự kết hợp tiên phong thành công của Cake và Visa cũng là một cột mốc chiến lược giúp ngân hàng tự tin hướng tới mục tiêu vươn tầm khu vực".

