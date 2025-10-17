NAPAS mang hệ sinh thái thanh toán hiện đại cùng hàng ngàn quà tặng đến ngày Thẻ Việt Nam 2025

Tiếp nối thành công các mùa "Sóng Festival - Ngày thẻ Việt Nam" trước, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tiếp tục mang đến chuỗi hoạt động trải nghiệm công nghệ, ưu đãi hấp dẫn và không gian tương tác sôi động, hứa hẹn một mùa lễ hội bùng nổ đầy hứng khởi cho khách tham quan.

Trải nghiệm công nghệ "chạm" thanh toán và rinh quà hấp dẫn

Trong khuôn khổ Sóng Festival - Ngày Thẻ Việt Nam 2025 diễn ra trong hai ngày 18, 19-10 tại SVĐ Đại học Bách khoa Hà Nội, gian hàng NAPAS tiếp tục là tâm điểm sôi động của lễ hội với hàng loạt hoạt động tương tác, trải nghiệm công nghệ thanh toán hiện đại và chương trình quà tặng hấp dẫn.

Theo đó, khách tham quan sẽ được trải nghiệm những công nghệ thanh toán mới đã và đang góp phần hoàn thiện bức tranh về hành trình chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng tại Việt Nam. Trong đó phải kể đến các công nghệ như số hóa thẻ vật lý lên thiết bị di động - NAPAS Tap and Pay; hệ sinh thái VietQR với VIETQRPay, VIETQRGlobal...

Không chỉ giới thiệu công nghệ, gian hàng NAPAS còn là điểm dừng chân lý tưởng để khách tham quan giao lưu, tham gia các trò chơi tương tác, nhận quà liền tay. Người tham dự có thể thưởng thức trà sữa KOI Thé cùng những cây kem iCOOK và bánh ngọt Mama's Bakery hấp dẫn thuộc Golden Gate Group với giá ưu đãi kèm quà tặng khi thanh toán bằng thẻ NAPAS, NAPAS Tap and Pay hoặc VietQRPay; đồng thời nhận hàng ngàn phần quà như túi, ô, quạt, gấu bông, vé đêm nhạc "Chạm Việt Nam"… qua các hoạt động check - in nhận quà hay trong khung giờ vàng 15 giờ - 17 giờ mỗi ngày.

Thêm nhiều hoạt động "chạm" cảm xúc

Bước sang năm thứ 5 đồng hành cùng sự kiện, NAPAS mang đến cho Ngày Thẻ Việt Nam một làn gió mới với sân chơi "Freedance - Nhịp chạm Việt Nam". Đây là nơi người trẻ được tự do thể hiện cá tính qua những điệu nhảy freestyle trên nền nhạc "Nhịp chạm Việt Nam", sau đó chia sẻ video trên TikTok hoặc Facebook cùng hashtag #NhịpChạmViệtNam #NAPASDanceChallenge để nhận những phần quà độc quyền như áo, túi, quạt mang dấu ấn thương hiệu NAPAS.

Song song với đó, hoạt động "Gắp thú bông - Gửi yêu thương" cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo người tham gia. Quét mã VietQR nhận ngay 2 lượt chơi. Hoạt động này không chỉ mang lại niềm vui mà còn đóng góp vào quỹ thiện nguyện NAPAS, lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

Lan tỏa không khí sôi động của lễ hội, NAPAS còn kết hợp cùng các KOL, KOC nổi tiếng livestream, review trực tiếp trải nghiệm thanh toán số - từ VietQRPay, Tap and Pay mang đến góc nhìn chân thực, gần gũi và giúp những tiện ích thanh toán tiếp cận gần hơn với giới trẻ.

Khép lại hai ngày sự kiện, đêm bế mạc 19-10 sẽ là "điểm nhấn cảm xúc" với Sóng Festival - đại tiệc âm nhạc quy tụ dàn nghệ sĩ được yêu thích như Đen Vâu, Anh Tú, Chillies, Double2T. Không gian kết nối công nghệ, âm nhạc và cảm xúc trong không khí sôi động này của Ngày thẻ Việt Nam 2025 chính là lời tri ân NAPAS gửi đến khách hàng đồng thời xây dựng niềm tin về sức mạnh của thanh toán số trong cuộc sống hiện đại.

"Chạm" ưu đãi với ngập tràn khuyến mại

Song song với chuỗi hoạt động sôi động, NAPAS còn phối hợp với nhiều ngân hàng và thương hiệu lớn tung ra hàng loạt chương trình ưu đãi nhằm tri ân khách hàng, khuyến khích và lan tỏa những tiện ích thanh toán số.

Chạm thẻ NAPAS, nhận ngay ưu đãi mua sắm văn phòng phẩm tại FAHASA trong thời gian từ ngày 9-9 đến 30-11-2025.

Từ ngày 25-9 đến 15-12-2025, ba thương hiệu nổi tiếng là Domino Pizza, Popeyes và Burger King đồng hành cùng NAPAS triển khai ưu đãi giảm ngay 50.000 đồng cho hóa đơn từ 300.000 đồng.

ShopeePay tặng voucher 50.000 đồng cho khách hàng liên kết thẻ NAPAS từ ngày 1-9 đến 1-12-2025.

Từ ngày 1-9 đến 30-11-2025, mở thẻ VietinBank Trẻ Connect, hưởng trọn khuyến mãi hoàn tiền hấp dẫn.

ACB ưu đãi thanh toán hóa đơn điện thoại trả sau và Internet cho khách hàng lần đầu sử dụng ứng dụng ACB ONE từ ngày 10-9 đến 9-11-2025.

Giảm ngay 50% tối đa 100.000 VND khi thanh toán bằng thẻ NAPAS trên các thiết bị di động của Apple tại hệ thống của Aeon Mall. Áp dụng cho cho hóa đơn từ 100.000 VND.

Tặng ngay 1 combo bắp nước khi mua vé xem phim từ 191.000 VNĐ thanh toán trực tiếp bằng thẻ NAPAS trên POS tại quầy CGV (giới hạn 5 lần/ngày/thẻ NAPAS). Áp dụng tại tất cả các rạp CGV trên toàn quốc. Bắt đầu từ ngày 17-10 đến 15-12-2025 (chương trình có thể kết thúc sớm khi hết ngân sách).

Giảm 10% tối đa 100.000 VNĐ cho khách hàng khi thanh toán khoản thu trả trước từ 3 tháng dịch vụ Internet (hoặc Combo Internet - Truyền hình, Combo Internet - Truyền hình - Camera), trên App Hi FPT/Mini App Hi FPT bằng mã VietQRPay.

Vui lòng truy cập website Napas để biết thêm chi tiết về chương trình.

Với việc đầu tư bài bản về công nghệ, thiết kế gian hàng, chuỗi hoạt động tương tác và ưu đãi đa dạng, NAPAS tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong hành trình thúc đẩy thanh toán số tại Việt Nam. Sự kiện Ngày thẻ Việt Nam 2025 không chỉ là dịp kết nối giữa công nghệ và người tiêu dùng, mà còn là minh chứng cho nỗ lực đồng hành của NAPAS cùng các ngân hàng trong việc xây dựng hệ sinh thái thanh toán an toàn, thuận tiện và hướng đến tương lai không tiền mặt.

Hưởng ứng chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong đề án không sử dụng tiền mặt, từ năm 2020, dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, báo Tiền Phong và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam NAPAS bắt đầu tổ chức sự kiện thường niên Ngày Thẻ Việt Nam nhằm quảng bá, tuyên truyền, vận động người dân sử dụng các phương thức thanh toán dựa trên nền tảng công nghệ số, khuyến khích không dùng tiền mặt. Năm thứ 5 triển khai, với chủ đề "Một chạm - Vạn niềm tin", chương trình tiếp tục hứa hẹn sẽ mang đến nhiều hoạt động hấp dẫn giúp xây dựng niềm tin của người dân vào hệ sinh thái thanh toán số hiện đại, an toàn, minh bạch và kết nối, từ đó thúc đẩy lan tỏa thanh toán không tiền mặt đến mọi lĩnh vực của đời sống.



