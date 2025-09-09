Nâng cao kiến thức về sức khỏe cho tư vấn viên bảo hiểm: Xu thế tất yếu

Trong bối cảnh người dân ngày càng quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe và bảo vệ tài chính trước rủi ro bệnh tật, họ cũng đặt ra kỳ vọng ngày càng cao đối với vai trò của tư vấn viên bảo hiểm.

Từ nhu cầu thực tế đến kỳ vọng mới

Nhiều khách hàng cho biết, khi tham gia bảo hiểm, họ không chỉ tìm đến những tư vấn viên có kiến thức chuyên sâu về bảo hiểm và tài chính, mà còn kỳ vọng các tư vấn viên hiểu biết về sức khỏe cộng đồng để có thể tư vấn và hỗ trợ khách hàng hiệu quả hơn.

Anh Nguyễn Minh Tâm (quản lý công trình, Hà Nội) đã tham gia bảo hiểm được 5 năm. Anh cho biết thường hỏi tư vấn viên các thông tin về thủ tục nhập viện, bác sĩ nào giỏi, hoặc vài triệu chứng bệnh… "Tôi thấy rất yên tâm vì bạn tư vấn viên của mình biết nhiều về sức khỏe cộng đồng. Có lần tôi phải mổ thoát vị đĩa đệm, cần hỏi về thủ tục giấy tờ cần thiết và chọn bệnh viện uy tín. Nhờ bạn tư vấn viên hiểu quy trình ở bệnh viện và việc chi trả từ bảo hiểm, tôi nhập viện thuận tiện hơn và an tâm phẫu thuật", anh Tâm chia sẻ.

Là người có tiền sử bệnh lý, chị Trần Thị Hồng (nhân viên văn phòng, TP HCM) cho biết: "Nửa năm trước tôi bị rối loạn lipid máu và vài vấn đề về tiêu hóa, nên cứ nghĩ là sẽ khó tham gia bảo hiểm. Nhưng khi gặp tư vấn viên, bạn ấy giải thích kỹ cho tôi về các trường hợp loại trừ. Dù bị bệnh nhưng tôi vẫn tham gia được với những sản phẩm phù hợp. Tôi cũng bất ngờ là bạn còn gợi ý cho tôi cách ăn uống, sinh hoạt sao cho tốt hơn với bệnh của mình. Bạn hiểu biết và nhiệt tình nên mình cũng khá là yên tâm".

Những chia sẻ trên cho thấy, khách hàng ngày nay không chỉ cần một người tư vấn sản phẩm bảo hiểm, mà còn mong muốn người đồng hành có thể hiểu và hỗ trợ các vấn đề liên quan đến sức khỏe cộng đồng.

Khách hàng kỳ vọng tư vấn viên bảo hiểm hiểu biết về sức khỏe cộng đồng để tư vấn và hỗ trợ hiệu quả hơn

Anh Phạm Văn Tám (TP HCM), một chuyên gia tư vấn bảo hiểm với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành, cho biết: "80% khách hàng của tôi trước khi tham gia bảo hiểm đều hỏi về các vấn đề liên quan đến sức khỏe. Ví dụ, họ muốn biết nếu đi khám bệnh, thông thường cần có đủ các giấy tờ gì để được chi trả nhanh chóng. Hay các bệnh hiểm nghèo phổ biến là các loại bệnh nào, các bệnh ung thư như ung thư vòm họng và K-giáp khác nhau hay giống nhau…".

Theo anh Tám, sự thay đổi này xuất phát từ việc người tiêu dùng ngày càng ý thức hơn về bệnh tật, cũng như lo ngại về chi phí điều trị tăng cao. "Bên cạnh đó, cần hiểu rằng khách hàng tham gia bảo hiểm không phải vì muốn bệnh để được bảo hiểm chi trả, mà vì họ lo lắng nên tham gia. Khi đã tham gia, nhiều khách hàng lại muốn được hỗ trợ các thông tin về sức khỏe, để có thể duy trì sức khỏe thể chất, tinh thần tốt hơn. Vì vậy, người tư vấn càng biết nhiều kiến thức về sức khỏe cộng đồng thì càng hỗ trợ và đồng hành cùng khách hàng tốt hơn", anh Tám chia sẻ thêm.

Hướng đi mới cho bảo hiểm Việt Nam

Theo số liệu từ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2025, số lượng hợp đồng khai thác mới đạt gần 900.000 hợp đồng, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt gần 29.000 tỉ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy vai trò thiết yếu của bảo hiểm trong việc bảo vệ sức khỏe và tài chính cho người dân Việt Nam.

Bên cạnh đó, sống khỏe và sống chất lượng ngày càng trở nên quan trọng. Theo khảo sát Manulife Asia Care 2025, 'sống lâu' không còn là mong muốn hàng đầu của người dân hiện nay. Ngược lại, họ ưu tiên sống khỏe mạnh và độc lập về tài chính. Do đó, để phục vụ khách hàng một cách chu đáo nhất, tư vấn viên bảo hiểm không chỉ giỏi về kiến thức chuyên môn về tài chính bảo hiểm, mà còn phải trang bị những kiến thức cơ bản về sức khỏe cộng đồng.

Nắm bắt được xu hướng đó, Manulife Việt Nam đã tiên phong triển khai đào tạo kiến thức thiết yếu về sức khoẻ cộng đồng dành cho lực lượng tư vấn viên thông qua chương trình hợp tác với Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Viện đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng - Trường Đại học Y Hà Nội. Đây là bước đi chiến lược nhằm phát triển đội ngũ tư vấn viên 'thế hệ mới' chuyên nghiệp, am hiểu về tài chính lẫn sức khỏe cộng đồng, đáp ứng nhu cầu gia tăng về sống khỏe, đồng thời đảm bảo khách hàng tìm được giải pháp bảo vệ tối ưu nhất.

Tư vấn viên Manulife được đào tạo kiến thức về sức khỏe cộng đồng tại trường Đại học Y Hà Nội

Cụ thể, chương trình tập trung cung cấp kiến thức về bệnh lý truyền nhiễm và bệnh không lây phổ biến như tiểu đường, tim mạch, đột quỵ, ung thư - những nguyên nhân dẫn đến phần lớn các yêu cầu chi trả bảo hiểm hiện nay. Ngoài lý thuyết, tư vấn viên còn được hướng dẫn cách đọc hiểu kết quả xét nghiệm, tư vấn các vấn đề sức khỏe liên quan đến quyền lợi bảo hiểm, từ đó ứng dụng vào thực tế tư vấn.

PGS.TS.BS Lê Minh Giang - Viện trưởng Viện Đào tạo Y học Dự phòng, Trường Đại học Y Hà Nội cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng xây dựng chương trình tập huấn dành cho cán bộ tư vấn bảo hiểm. Mục tiêu của sự hợp tác này là nâng cao kiến thức thiết yếu về sức khỏe cộng đồng cho tư vấn viên để họ hỗ trợ người tham gia bảo hiểm trở thành khách hàng thông thái".

Mô hình đào tạo này mang lại lợi ích cho nhiều bên. Về phía khách hàng, họ được hỗ trợ tốt hơn bởi người tư vấn có kiến thức nền tảng cơ bản về sức khỏe cộng đồng. Về phía doanh nghiệp, đây là chiến lược đầu tư dài hạn vào con người, tạo ra sự khác biệt trong trải nghiệm khách hàng. Ở góc độ rộng hơn, mô hình này là tín hiệu cho thấy ngành bảo hiểm đang có sự chuyển biến tích cực: lấy sức khỏe khách hàng làm trọng tâm, và đặt kiến thức về sức khỏe cộng đồng vào tay những người tuyến đầu là tư vấn viên.

Bà Tina Nguyễn - Tổng Giám đốc Manulife Việt Nam cho biết: "Đây là bước đi tiên phong của chúng tôi nhằm hiện thực hóa cam kết nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời, xây dựng đội ngũ tư vấn viên 'thế hệ mới' vừa là chuyên gia tài chính, vừa là đại sứ sống khỏe để đồng hành xuyên suốt cùng khách hàng trên hành trình bảo vệ sức khỏe và tài chính toàn diện. Chương trình cũng góp phần giúp Manulife thúc đẩy ngành bảo hiểm Việt Nam phát triển theo hướng minh bạch, chuyên nghiệp và bền vững".