Nam A Bank giảm lãi suất cho vay và triển khai các giải pháp tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Nam A Bank vừa điều chỉnh giảm lãi suất cho vay với doanh nghiệp, đồng hành thúc đẩy phát triển kinh tế theo chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Mức giảm lãi suất này được Nam A Bank triển khai ngay sau cuộc họp của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) với các tổ chức tín dụng về điều hành chính sách tiền tệ. Đối với khách hàng doanh nghiệp, Nam A Bank đã điều chỉnh giảm lãi suất cho vay tương ứng với mức giảm lãi suất huy động vốn.

Nam A Bank điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp

Đáng chú ý, các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) sẽ được hưởng "ưu đãi kép" khi được giảm thêm 1 - 1,5%/năm trên nền lãi suất đã được điều chỉnh thông qua chương trình "Nam A Bank đồng hành cùng KHDN Vừa & Nhỏ" với mức lãi suất từ 9%/năm (VND) và 4,5%/năm (USD).

Cụ thể, chương trình được thiết kế gắn liền với hai sản phẩm tín dụng chủ lực là Fast Track và Sản phẩm tín dụng Siêu tốc, hình thành gói giải pháp tài chính trọn gói, vừa tối ưu chi phí vốn, vừa rút ngắn thời gian tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp.

Nam A Bank triển khai gói giải pháp tài chính trọn gói, tối ưu chi phí vốn, rút ngắn thời gian tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp

Bộ đôi sản phẩm này được xây dựng theo hướng tinh giản quy trình, giảm thiểu yêu cầu hồ sơ và đẩy nhanh thời gian phê duyệt, giúp doanh nghiệp nhanh chóng bổ sung vốn lưu động trong, nâng cao năng lực tài chính trong bối cảnh thị trường còn nhiều thách thức.

Về quy mô, sản phẩm Fast Track đáp ứng nhu cầu vốn linh hoạt với hạn mức lên đến 5 tỷ đồng, trong khi Sản phẩm tín dụng Siêu tốc cho phép tiếp cận nguồn vốn lớn hơn, lên đến 30 tỷ đồng. Đặc biệt, tỷ lệ cấp tín dụng trên giá trị tài sản bảo đảm lên đến 90% được xem là điểm nhấn, góp phần gia tăng khả năng tiếp cận vốn và tối ưu hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp.

Song song với chính sách lãi suất, Nam A Bank tiếp tục triển khai nhiều chương trình ưu đãi dành cho khách hàng doanh nghiệp. Trong đó, doanh nghiệp có tài sản bảo đảm là hàng hóa lưu trữ tại kho lạnh (thịt, trái cây, nông sản) sẽ được áp dụng chương trình tài trợ chuyên biệt với tỷ lệ cấp tín dụng lên đến 70% giá trị tài sản bảo đảm, lãi suất từ 9%/năm (VND) và 4,5%/năm (USD), cùng ưu đãi giảm đến 50% phí thanh toán quốc tế. Giải pháp này được kỳ vọng hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông sản và xuất nhập khẩu.

Việc Ngân hàng liên tiếp tung ra các gói giảm lãi suất cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp cho thấy một chiến lược nhất quán trong việc đồng hành cùng Chính phủ, NHNN và góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

