Mua sắm thả ga trên Shopee - Thanh toán bằng thẻ NAPAS, nhận ngay ưu đãi 50.000 đồng

Đây là cơ hội để người tiêu dùng vừa tận hưởng ưu đãi, vừa trải nghiệm hình thức thanh toán hiện đại, an toàn và nhanh chóng.

Theo đó, từ ngày 1-9-2025 đến hết ngày 1-12-2025, khách hàng thực hiện giao dịch tại website Shopee.vn hoặc ứng dụng Shopee trên thiết bị di động và chọn thanh toán bằng thẻ NAPAS thông qua cổng thanh toán ShopeePay sẽ được nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Cụ thể, khách hàng mua sắm với đơn hàng từ 250.000 đồng trở lên và thanh toán bằng thẻ NAPAS sẽ nhận được 1 mã ưu đãi trị giá 50.000 đồng. Với 40.000 mã ưu đãi được phát hành trong chương trình, khách hàng sẽ có vô vàn cơ hội mua sắm an toàn, tiện lợi với giá "siêu hời".

Chương trình chỉ áp dụng cho khách hàng lần đầu tiên sử dụng phương thức thanh toán thẻ nội địa NAPAS và thực hiện liên kết thẻ vào ứng dụng/cổng thanh toán ShopeePay. Mỗi khách hàng được nhận tối đa 1 mã ưu đãi trong suốt thời gian khuyến mại.

Mã ưu đãi sẽ được gửi vào Kho voucher trên ứng dụng Shopee của khách hàng trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày 1 và ngày 15 hằng tháng. Khách hàng có thể sử dụng mã ưu đãi cho đến hết ngày 1-1-2026 khi mua sắm tại Shopee qua ShopeePay. Lưu ý, mã không áp dụng cho thanh toán hóa đơn, nạp điện thoại, sim, thẻ cào, các ngành hàng E-voucher & Dịch vụ, sữa cho trẻ dưới 2 tuổi và đơn hàng Shopee Food.

Chi tiết chương trình vui lòng xem thêm TẠI ĐÂY.

Với chương trình này, NAPAS mong muốn đồng hành cùng khách hàng trong hành trình mua sắm trực tuyến thông minh, an toàn và nhiều tiện ích. Hãy nhanh tay liên kết thẻ NAPAS với ShopeePay, thanh toán ngay hôm nay để nhận ưu đãi hấp dẫn!

Thẻ nội địa (thẻ NAPAS) là thẻ thanh toán do 68 ngân hàng và công ty tài chính Việt Nam phát hành, số thẻ được bắt đầu bằng số 9704. Thẻ nội địa ứng dụng công nghệ chip tiên tiến, được triển khai theo bộ tiêu chuẩn VCCS do NAPAS ban hành, trên cơ sở phù hợp và tuân thủ các quy định tại bộ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa của NHNN và tiêu chuẩn quốc tế EMV. Hiện nay, thẻ NAPAS được chấp nhận thanh toán tại các đơn vị cung cấp hàng hóa dịch vụ có lắp đặt thiết bị chấp nhận thanh toán (POS/mPOS) của các ngân hàng trên toàn quốc. Ngoài ra, thẻ NAPAS được sử dụng để thanh toán trực tuyến trên trang thương mại điện tử, trang thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và ứng dụng VNeID,...Không chỉ ở trong nước, chủ thẻ NAPAS có thể sử dụng các dịch vụ thanh toán tại Hàn Quốc và dịch vụ rút tiền tại một số quốc gia như Thái Lan, Malaysia, Lào, Hàn Quốc.