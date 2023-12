Một ngân hàng giữ đà tăng trưởng cổ phiếu từ đâu?

Thống kê từ giá kết phiên 3-1-2023 đến nay, trong số 15 cổ phiếu ngân hàng, có 10 cổ phiếu ghi nhận tăng trưởng giá từ 10% trở xuống. Một số ngân hàng có tỉ suất vượt trội so với VN-Index như VCB tăng 21%, MBB tăng 23%, OCB tăng 15%, SHB tăng 27% và LPB tăng 55%.

Trong đó, tỉ suất của NAB cũng nằm trong nhóm cổ phiếu tăng trưởng vượt bậc so với VN-Index và các cổ phiếu ngành ngân hàng khác. Điều gì làm nên sự khác biệt như thế? Nhà đầu tư kỳ vọng như thế nào về NAB trong một năm cổ phiếu ngành ngân hàng hầu như đi ngang.

NAB có hiệu suất đầu tư hiệu quả trong năm 2023

Lý giải về sự chuyển động của giá cổ phiếu NAB trong 2023 có thể nhìn nhận đây là năm Nam A Bank hoạt động kinh doanh khá thành công cả về lợi nhuận và chất lượng lợi nhuận. Chất lượng lợi nhuận đó là đa dạng hóa nguồn thu của ngân hàng không chỉ từ tín dụng mà gia tăng mạnh mẽ từ các nguồn thu phí và dịch vụ.

Chỉ tiêu Lủy kế từ đầu năm đến Q3.2023 Lũy kế từ đầu năm đến Q3.2022 Tăng /Giảm Giá trị Tỷ lệ Thu nhập từ hoạt động dịch vụ 920.266 287.924 632.342 219,62% Chi phí hoạt động dịch vụ (447.628) (75.864) (371.764) 490,04% Lãi/(lỗ) thuần từ hoạt động dịch vụ 472.638 212.060 260.578 122,88%

9 tháng đầu năm hoạt động dịch vụ của NAB tăng trưởng tích cực

Kết quả tăng trưởng tích cực này đến từ việc Nam A Bank không ngừng tăng trưởng về quy mô hoạt động, mở rộng tệp KH (KH) cả về chất và lượng thông qua nền tảng ngân hàng số vững mạnh để đa dạng hóa sản phẩm - dịch vụ đáp ứng nhu cầu của KH.

Nhiều đột phá trong chuyển đổi số ngân hàng

Công nghệ là một trong những yếu tố then chốt giúp các ngân hàng gia tăng lợi thế, chiếm lĩnh thị phần. Đây cũng là một trong những bước tiến quan trọng giúp ngân hàng nâng tầm vị thế trên thị trường.

Sản phẩm dịch vụ ngân hàng sẽ phát triển theo hướng hiện đại, KH là trung tâm, dữ liệu là thứ rất quan trọng. Một số nghiệp vụ của ngân hàng sẽ dần được thay thế, giảm các mô hình truyền thống và chuyển sang mô hình công nghệ mới, tự động hóa, sử dụng AI. Qua đó, chuyển đổi số sẽ hướng đến mục tiêu với nhiều ý tưởng sáng tạo mang tính đột phá trong sản phẩm dịch vụ cũng như quy trình hoạt động.

KH giao dịch tại Nam A Bank

Trong đó, xu hướng các ngân hàng hoạt động 365+ đang ngày càng gia tăng nhanh chóng nhằm đáp ứng nhu cầu giao dịch đa dạng, mọi lúc, mọi nơi của KH. Các giao dịch tài chính được thực hiện liền mạch thông qua ứng dụng ngân hàng số hay các điểm giao dịch số tự động được các ngân hàng đẩy mạnh phát triển.

Bởi mô hình ngân hàng số hay các điểm giao dịch số tự động cũng đã cung cấp hầu hết các dịch vụ tài chính ngân hàng thiết yếu cho KH nhưng chi phí vận hành lại được tối ưu hóa dựa vào công nghệ.

Nam A Bank là ví dụ điển hình cho chiến lược trên. Ngân hàng này còn nâng tầm qua việc "sáng tạo số", ra mắt nhiều sản phẩm dịch vụ tài chính đa dạng, hiện đại, mang hàm lượng công nghệ cao, tạo trải nghiệm khác biệt, nhanh chóng cho KH.

Trong đó, điểm giao dịch số tự động ONEBANK 365+ là một trong những điểm sáng về mặt công nghệ của Nam A Bank, mang đến những trải nghiệm mới mẻ, ấn tượng và hoàn toàn tự động cho KH.

Bên cạnh ONEBANK, đến nay Nam A Bank còn sở hữu hệ sinh thái số đa dạng, được KH đón nhận, các chuyên gia trong ngành đánh giá cao như robot OPBA và Open Banking…

Việc đi đầu trong chuyển đổi số giúp số lượng KH cá nhân của Nam A Bank tăng mạnh trong những năm gần đây, cũng là lời giải cho bài toán mở rộng mạng lưới nhưng vẫn đảm bảo tiết giảm chi phí vận hành.

Tăng trưởng KH sử dụng dịch vụ qua ONEBANK

Bắt nhịp sự lên ngôi của thanh toán điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt cũng như mong muốn đáp ứng tối đa nhu cầu của người dân, các ngân hàng đã tích cực triển khai đa dạng dịch vụ ngân hàng số, công nghệ hiện đại cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn.

ONEBANK một trong những điểm sáng về công nghệ của Nam A Bank.

Không nằm ngoài xu thế phát triển này, Nam A Bank đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực phục vụ nhu cầu KH. Trong 6 tháng đầu năm 2023, mô hình "Chợ 4.0 - cuộc sống không tiền mặt" của Nam A Bank đã được phủ sóng khắp các chợ truyền thống trên toàn quốc, giúp các tiểu thương và KH thanh toán không tiền mặt. Hàng triệu tiểu thương và người dân giờ đây có thể mua bán hàng hóa bằng việc quét mã QR hoặc chuyển tiền qua Open Banking một cách nhanh chóng, an toàn và bảo mật.

Đẩy mạnh cuộc sống không tiền mặt, số hóa các hoạt động kinh doanh không những gia tăng tiện ích cho KH mà còn giúp Ngân hàng này tăng trưởng mạnh số lượng KH, gia tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh, tối ưu hóa chi phí vận hành. Đi sâu vào kết quả kinh doanh Nam A Bank, hiệu quả mà lợi thế của một ngân hàng số mang lại được thể hiện một cách rõ nét.

Với sự tăng trưởng mạnh mẽ như vậy, khối lượng và giá trị các giao dịch ngân hàng điện tử của Nam A Bank đã tăng lần lượt là 11.8 lần so với 2021, đến tháng 11/2023 tăng 1,55 lần so với cuối năm 2022. Số lượng KH active tăng trưởng gấp đôi so với 2022.

Mặt khác, do chi phí đầu tư và hoạt động của mỗi điểm ONEBANK được tối ưu hóa so với các điểm kinh doanh truyền thống, qua đó giúp chi phí hoạt động được cải thiện dần theo thời gian. Đến nay Nam A Bank đã triển khai 100 điểm ONEBANK trên toàn quốc.

Hiệu quả kinh doanh của ONEBANK ngày càng tăng trưởng ấn tượng, có đóng góp đáng kể cho hoạt động kinh doanh của toàn hệ thống Nam A Bank. Đây cũng chính là điểm nhấn trong cơ cấu lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2023 của ngân hàng này có sự tăng trưởng mạnh mẽ từ hoạt động dịch vụ.

Với việc đẩy mạnh công nghệ vào các hoạt động kinh doanh và quản trị của Ngân hàng đã giúp Nam A Bank tạo được những bước chuyển mình mạnh mẽ, nâng tầm vị thế trên thị trường.