Mở thẻ Trẻ Connect Vietinbank nhận ngay khuyến mãi hấp dẫn từ NAPAS

Từ 1-9-2025 đến hết ngày 30-11-2025, Công ty Cổ phần thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) phối hợp cùng ngân hàng VietinBank và Công ty TNHH Dược Sĩ Tiến (DST) triển khai chương trình khuyến mãi hấp dẫn dành cho chủ thẻ Trẻ Connect - thẻ kép Ghi nợ và Tín dụng nội địa. Đây là sản phẩm thẻ mang thương hiệu VietinBank, DST và NAPAS, được thiết kế để mang đến trải nghiệm thanh toán tiện lợi, an toàn và nhiều ưu đãi vượt trội.

Chương trình diễn ra trong thời gian từ ngày 1-9-2025 đến hết ngày 30-11-2025, áp dụng cho khách hàng mở mới và kích hoạt thẻ Trẻ Connect. Với chiếc thẻ này, người dùng có thể dễ dàng thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại các điểm chấp nhận thẻ POS hoặc thực hiện giao dịch trực tuyến nhanh chóng trên hệ thống chấp nhận thẻ NAPAS.

Trong thời gian ưu đãi, khách hàng sẽ nhận ngay 66.000 đồng khi chi tiêu tích lũy từ 350.000 đồng trong 30 ngày đầu tiên kể từ ngày kích hoạt thẻ. Không dừng lại ở đó, khách hàng còn được hoàn thêm 150.000 đồng khi tiếp tục chi tiêu từ 500.000 đồng trở lên, mở ra cơ hội tận hưởng nhiều giá trị cộng thêm chỉ với những giao dịch thường ngày.

Chi tiết chương trình vui lòng xem TẠI ĐÂY!

Bên cạnh ưu đãi hấp dẫn, thẻ Trẻ Connect còn mang lại nhiều lợi ích vượt trội nhờ sự kết hợp độc đáo giữa thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng nội địa trong cùng một sản phẩm. Người dùng vừa có thể quản lý chi tiêu hiệu quả, vừa tận hưởng sự linh hoạt trong thanh toán, đồng thời tiếp cận mạng lưới rộng lớn các điểm chấp nhận thẻ NAPAS trên toàn quốc.

Với thẻ tín dụng Trẻ Connect, việc chi tiêu trở nên đơn giản hơn bao giờ hết: vừa tiện lợi, vừa an toàn, lại có thêm quà tặng giá trị. Thẻ Trẻ Connect - "Chiếc thẻ kép" của giới trẻ với những tính năng chi tiêu tiện lợi như:

2 trong 1 tiện lợi: Kết hợp cả Ghi nợ và Tín dụng nội địa, đáp ứng mọi nhu cầu chi tiêu. Thanh toán linh hoạt: Quẹt thẻ tại POS hay mua sắm online trên khắp Việt Nam đều dễ dàng. Dành riêng cho giới trẻ: Mang đến trải nghiệm trẻ trung, bắt kịp xu hướng, hoàn tiền nhanh chóng. Ưu đãi độc quyền từ hệ sinh thái ưu đãi của DST như các khóa học, workshop…

Thẻ nội địa (thẻ NAPAS) là thẻ thanh toán do 68 ngân hàng và công ty tài chính Việt Nam phát hành, số thẻ được bắt đầu bằng số 9704. Thẻ nội địa ứng dụng công nghệ chip tiên tiến, được triển khai theo bộ tiêu chuẩn VCCS do NAPAS ban hành, trên cơ sở phù hợp và tuân thủ các quy định tại bộ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa của NHNN và tiêu chuẩn quốc tế EMV. Hiện nay, thẻ NAPAS được chấp nhận thanh toán tại các đơn vị cung cấp hàng hóa dịch vụ có lắp đặt thiết bị chấp nhận thanh toán (POS/mPOS) của các ngân hàng trên toàn quốc. Ngoài ra, thẻ NAPAS được sử dụng để thanh toán trực tuyến trên trang thương mại điện tử, trang thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và ứng dụng VNeID... Không chỉ ở trong nước, chủ thẻ NAPAS có thể sử dụng các dịch vụ thanh toán tại Hàn Quốc và dịch vụ rút tiền tại một số quốc gia như Thái Lan, Malaysia, Lào, Hàn Quốc.