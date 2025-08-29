Mô hình ngân hàng mở Open Banking của OCB nổi bật tại Triển lãm A80

Trong đó, nổi bật là mô hình ngân hàng mở Open Banking, tạo nên một hệ sinh thái số toàn diện dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Ông Phạm Hồng Hải - Tổng Giám đốc OCB giới thiệu các sản phẩm số đến Thống đốc NHNN và các cấp lãnh đạo

Open Banking hiện được đánh giá là tương lai của ngành tài chính, nơi các ngân hàng chia sẻ dữ liệu một cách an toàn cho bên thứ ba (như các công ty công nghệ tài chính, doanh nghiệp) thông qua giao diện lập trình ứng dụng (API) khi được khách hàng cho phép. Hiện OCB đang là một trong những ngân hàng tiên phong việc triển khai mô hình này với cam kết phát triển các API trên nền tảng bảo mật cao, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp lý hiện hành, đặc biệt là Thông tư 64/2024/TT-NHNN, nhằm tạo ra một môi trường giao dịch an toàn và minh bạch tuyệt đối.

Đến thời điểm hiện tại, OCB đã triển khai thành công hàng loạt sản phẩm dịch vụ tiện ích, giúp doanh nghiệp tối ưu và số hóa hoạt động tài chính như: OCB VietQR; Thu hộ báo có tức thời; Chi lương qua Open API - Tự động hóa quy trình trả lương trực tiếp trên nền tảng của doanh nghiệp...

Ngân hàng cũng không ngừng mở rộng hệ sinh thái sản phẩm để đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của thị trường. Tiêu biểu là OCB Smart Merchant - Nền tảng quản lý bán hàng và thanh toán thông minh, một trong số những giải pháp số ưu việt được giới thiệu tại triễn lãm lần này.

Theo đó, OCB Smart Merchant sẽ cho phép doanh nghiệp chủ động quản lý, theo dõi hoạt động, đơn hàng, doanh thu, chi phí, công nợ và dòng tiền thực tế trên một nền tảng duy nhất giúp tiết kiệm hàng loạt chi phí từ hạ tầng công nghệ, nhân sự, vận hành, đồng thời rút ngắn đến 97% thời gian xử lý và lên đến 25% chi phí vận hành, nhờ khả năng tự động hóa đối soát dữ liệu - thay thế hoàn toàn quy trình đối soát thủ công vốn tốn nhiều thời gian và dễ xảy ra sai sót. Ngoài ra, giải pháp tích hợp xuất hoá đơn điện tử ngay trên phần mềm bán hàng giúp doanh nghiệp đồng bộ trực tiếp với hệ thống của cơ quan thuế, đảm bảo tuân thủ Nghị định 70/2025/NĐ-CP.

Đặc biệt, việc số hóa này giúp mang lại sự minh bạch và chính xác trong dữ liệu giao dịch. Từ đó, ngân hàng có thể tiếp cận dữ liệu thời gian thực, kiểm soát và đánh giá được dòng tiền của doanh nghiệp, xây dựng điểm tín dụng khách quan, phản ánh đúng năng lực tài chính và mức độ tín nhiệm. Từ cơ sở dữ liệu trên, ngân hàng có thể thiết kế gói tài chính linh hoạt như ứng vốn nhanh, vay vốn lưu động hay hạn mức tín dụng. Giải pháp đặc biệt hữu ích cho doanh nghiệp SME và hộ kinh doanh, giúp họ dễ dàng tiếp cận vốn.

Tính đến ngày 30-6-2025, số lượng giao dịch kết nối Open API với OCB đã tăng 57,9% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị giao dịch tăng 184,8%. CASA bình quân tăng 31,8%.

Lãnh đạo NHNN chụp ảnh lưu niệm tại gian hàng của OCB

Tại sự kiện, OCB còn giới thiệu đến khách hàng những sản phẩm số nổi bật khác, minh chứng cho tầm nhìn tiên phong số hóa của ngân hàng. Có thể kể đến như ứng dụng OCB OMNI, tích hợp hơn 200 tính năng chỉ trong một nền tảng và sử dụng công nghệ bảo mật FIDO tiên tiến nhất hiện nay. Liobank - ngân hàng số dành riêng cho giới trẻ, nổi bật với các tính năng độc đáo như chuyển khoản "Shake to pay" và thẻ Liobank Visa 2 trong 1 tích hợp cả thẻ ghi nợ và tín dụng; Miễn phí mọi giao dịch và hoàn tiền ngay 20% khi chi tiêu… cùng hàng loạt các dòng thẻ tín dụng OCB dễ dàng đăng ký 100% online với nhiều tiện ích thanh toán hiện đại và chương trình hoàn tiền lên đến 18 triệu đồng/năm cũng nhận được sự ưa chuộng rất lớn từ thị trường nói chung cũng như tại triển lãm A80 nói riêng.

"Với chiến lược tiếp tục đẩy mạnh, tập trung vào nhóm khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ, Startup; Dẫn dắt nguồn vốn, thúc đẩy tài chính xanh và chuyển đổi số mạnh mẽ… Chúng tôi tự hào rằng, OCB không chỉ đơn thuần cung cấp các sản phẩm riêng biệt mà còn không ngừng kiến tạo nên một hệ sinh thái tài chính số hoàn chỉnh, theo đúng tinh thần Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã được ban hành. Chúng tôi kỳ vọng, với sự chuyển mình mạnh mẽ của ngành ngân hàng Việt Nam, nơi chuyển đổi số cùng động lực tăng trưởng kinh tế đổi mới sáng tạo được xem là chìa khóa để viết lên những câu chuyện thành công thì những nền tảng tài chính toàn diện như này sẽ là điểm khác biệt mạnh mẽ của OCB trên thị trường, góp phần cùng ngành Ngân hàng tạo nên những dấu ấn mạnh mẽ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" - ông Phạm Hồng Hải - Tổng Giám đốc OCB chia sẻ tại sự kiện.

Gian hàng OCB với các giải pháp tài chính số toàn diện

Đặc biệt, khi ghé thăm gian hàng, bên cạnh việc được trải nghiệm các giải pháp tài chính số toàn diện, khách tham quan còn nhận được quà lưu niệm phiên bản giới hạn mang thông điệp "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" đầy ý nghĩa. Đây là những món quà tri ân đặc biệt mà OCB muốn gửi gắm, thể hiện niềm tự hào dân tộc.

Thời gian triển lãm diễn ra từ 9 giờ - 22 giờ diễn ra từ ngày 28-8-2025 đến 5-9-2025. Gian hàng của OCB nằm ở vị trí Gian số 11 - H1 - Trung tâm Triển lãm Việt Nam VEC, Đông Anh, Hà Nội.

Được biết, triển lãm A80 năm nay được tổ chức với quy mô cực khủng, hội tụ và trình diễn những bước tiến vượt bậc của đất nước trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Với mục tiêu tái hiện chặng đường lịch sử vẻ vang cùng những thành tựu quan trọng của đất nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 80 năm qua. Qua đó, triển lãm sẽ khơi dậy niềm tự hào, truyền thống lịch sử hào hùng của đất nước để tạo động lực, truyền cảm hứng cho dân tộc ta bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh và thịnh vượng.

Tại không gian triển lãm, ngành Ngân hàng - lĩnh vực được xem là huyết mạch của nền kinh tế, đã mở ra một thế giới siêu hiện đại thông qua các sản phẩm công nghệ tài chính. Khu vực trưng bày của ngành Ngân hàng Việt Nam đã phác họa một cách toàn diện chặng đường đồng hành cùng công cuộc kiến thiết và phát triển đất nước. Qua từng giai đoạn, Ngành luôn giữ vai trò chủ chốt, linh hoạt trong việc điều chỉnh chính sách tiền tệ để bảo vệ giá trị đồng tiền quốc gia. Nhờ vậy, ngành Ngân hàng đã góp phần kiểm soát lạm phát, củng cố sự ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy đà tăng trưởng bền vững. Đồng thời, với sự sáng tạo không ngừng, ngành Ngân hàng còn tiên phong trong chuyển đổi số, hiện đại hóa các phương thức thanh toán, từ đó mở rộng khả năng tiếp cận tài chính, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và tạo bệ phóng vững chắc cho các doanh nghiệp trên con đường hội nhập.