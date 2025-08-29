Ngân hàng
29/08/2025 08:00

Mô hình ngân hàng mở Open Banking của OCB nổi bật tại Triển lãm A80

In bài viết

Ngày 28-8, Ngân hàng Phương Đông (OCB) đã vinh dự góp mặt và đưa đến Triển lãm Thành tựu Đất nước 2025 (A80) hàng loạt sản phẩm tài chính số ưu việt

Trong đó, nổi bật là mô hình ngân hàng mở Open Banking, tạo nên một hệ sinh thái số toàn diện dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Mô hình ngân hàng mở Open Banking của OCB nổi bật tại Triển lãm A80- Ảnh 1.

Ông Phạm Hồng Hải - Tổng Giám đốc OCB giới thiệu các sản phẩm số đến Thống đốc NHNN và các cấp lãnh đạo

Open Banking hiện được đánh giá là tương lai của ngành tài chính, nơi các ngân hàng chia sẻ dữ liệu một cách an toàn cho bên thứ ba (như các công ty công nghệ tài chính, doanh nghiệp) thông qua giao diện lập trình ứng dụng (API) khi được khách hàng cho phép. Hiện OCB đang là một trong những ngân hàng tiên phong việc triển khai mô hình này với cam kết phát triển các API trên nền tảng bảo mật cao, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp lý hiện hành, đặc biệt là Thông tư 64/2024/TT-NHNN, nhằm tạo ra một môi trường giao dịch an toàn và minh bạch tuyệt đối.

Đến thời điểm hiện tại, OCB đã triển khai thành công hàng loạt sản phẩm dịch vụ tiện ích, giúp doanh nghiệp tối ưu và số hóa hoạt động tài chính như: OCB VietQR; Thu hộ báo có tức thời; Chi lương qua Open API - Tự động hóa quy trình trả lương trực tiếp trên nền tảng của doanh nghiệp...

Ngân hàng cũng không ngừng mở rộng hệ sinh thái sản phẩm để đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của thị trường. Tiêu biểu là OCB Smart Merchant - Nền tảng quản lý bán hàng và thanh toán thông minh, một trong số những giải pháp số ưu việt được giới thiệu tại triễn lãm lần này.

Theo đó, OCB Smart Merchant sẽ cho phép doanh nghiệp chủ động quản lý, theo dõi hoạt động, đơn hàng, doanh thu, chi phí, công nợ và dòng tiền thực tế trên một nền tảng duy nhất giúp tiết kiệm hàng loạt chi phí từ hạ tầng công nghệ, nhân sự, vận hành, đồng thời rút ngắn đến 97% thời gian xử lý và lên đến 25% chi phí vận hành, nhờ khả năng tự động hóa đối soát dữ liệu - thay thế hoàn toàn quy trình đối soát thủ công vốn tốn nhiều thời gian và dễ xảy ra sai sót. Ngoài ra, giải pháp tích hợp xuất hoá đơn điện tử ngay trên phần mềm bán hàng giúp doanh nghiệp đồng bộ trực tiếp với hệ thống của cơ quan thuế, đảm bảo tuân thủ Nghị định 70/2025/NĐ-CP.

Đặc biệt, việc số hóa này giúp mang lại sự minh bạch và chính xác trong dữ liệu giao dịch. Từ đó, ngân hàng có thể tiếp cận dữ liệu thời gian thực, kiểm soát và đánh giá được dòng tiền của doanh nghiệp, xây dựng điểm tín dụng khách quan, phản ánh đúng năng lực tài chính và mức độ tín nhiệm. Từ cơ sở dữ liệu trên, ngân hàng có thể thiết kế gói tài chính linh hoạt như ứng vốn nhanh, vay vốn lưu động hay hạn mức tín dụng. Giải pháp đặc biệt hữu ích cho doanh nghiệp SME và hộ kinh doanh, giúp họ dễ dàng tiếp cận vốn.

Tính đến ngày 30-6-2025, số lượng giao dịch kết nối Open API với OCB đã tăng 57,9% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị giao dịch tăng 184,8%. CASA bình quân tăng 31,8%.

Mô hình ngân hàng mở Open Banking của OCB nổi bật tại Triển lãm A80- Ảnh 2.

Lãnh đạo NHNN chụp ảnh lưu niệm tại gian hàng của OCB

Tại sự kiện, OCB còn giới thiệu đến khách hàng những sản phẩm số nổi bật khác, minh chứng cho tầm nhìn tiên phong số hóa của ngân hàng. Có thể kể đến như ứng dụng OCB OMNI, tích hợp hơn 200 tính năng chỉ trong một nền tảng và sử dụng công nghệ bảo mật FIDO tiên tiến nhất hiện nay. Liobank - ngân hàng số dành riêng cho giới trẻ, nổi bật với các tính năng độc đáo như chuyển khoản "Shake to pay" và thẻ Liobank Visa 2 trong 1 tích hợp cả thẻ ghi nợ và tín dụng; Miễn phí mọi giao dịch và hoàn tiền ngay 20% khi chi tiêu… cùng hàng loạt các dòng thẻ tín dụng OCB dễ dàng đăng ký 100% online với nhiều tiện ích thanh toán hiện đại và chương trình hoàn tiền lên đến 18 triệu đồng/năm cũng nhận được sự ưa chuộng rất lớn từ thị trường nói chung cũng như tại triển lãm A80 nói riêng.

"Với chiến lược tiếp tục đẩy mạnh, tập trung vào nhóm khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ, Startup; Dẫn dắt nguồn vốn, thúc đẩy tài chính xanh và chuyển đổi số mạnh mẽ… Chúng tôi tự hào rằng, OCB không chỉ đơn thuần cung cấp các sản phẩm riêng biệt mà còn không ngừng kiến tạo nên một hệ sinh thái tài chính số hoàn chỉnh, theo đúng tinh thần Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã được ban hành. Chúng tôi kỳ vọng, với sự chuyển mình mạnh mẽ của ngành ngân hàng Việt Nam, nơi chuyển đổi số cùng động lực tăng trưởng kinh tế đổi mới sáng tạo được xem là chìa khóa để viết lên những câu chuyện thành công thì những nền tảng tài chính toàn diện như này sẽ là điểm khác biệt mạnh mẽ của OCB trên thị trường, góp phần cùng ngành Ngân hàng tạo nên những dấu ấn mạnh mẽ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" - ông Phạm Hồng Hải - Tổng Giám đốc OCB chia sẻ tại sự kiện.

Mô hình ngân hàng mở Open Banking của OCB nổi bật tại Triển lãm A80- Ảnh 3.

Gian hàng OCB với các giải pháp tài chính số toàn diện

Đặc biệt, khi ghé thăm gian hàng, bên cạnh việc được trải nghiệm các giải pháp tài chính số toàn diện, khách tham quan còn nhận được quà lưu niệm phiên bản giới hạn mang thông điệp "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" đầy ý nghĩa. Đây là những món quà tri ân đặc biệt mà OCB muốn gửi gắm, thể hiện niềm tự hào dân tộc.

Thời gian triển lãm diễn ra từ 9 giờ - 22 giờ diễn ra từ ngày 28-8-2025 đến 5-9-2025. Gian hàng của OCB nằm ở vị trí Gian số 11 - H1 - Trung tâm Triển lãm Việt Nam VEC, Đông Anh, Hà Nội.

Được biết, triển lãm A80 năm nay được tổ chức với quy mô cực khủng, hội tụ và trình diễn những bước tiến vượt bậc của đất nước trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Với mục tiêu tái hiện chặng đường lịch sử vẻ vang cùng những thành tựu quan trọng của đất nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 80 năm qua. Qua đó, triển lãm sẽ khơi dậy niềm tự hào, truyền thống lịch sử hào hùng của đất nước để tạo động lực, truyền cảm hứng cho dân tộc ta bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh và thịnh vượng.

Tại không gian triển lãm, ngành Ngân hàng - lĩnh vực được xem là huyết mạch của nền kinh tế, đã mở ra một thế giới siêu hiện đại thông qua các sản phẩm công nghệ tài chính. Khu vực trưng bày của ngành Ngân hàng Việt Nam đã phác họa một cách toàn diện chặng đường đồng hành cùng công cuộc kiến thiết và phát triển đất nước. Qua từng giai đoạn, Ngành luôn giữ vai trò chủ chốt, linh hoạt trong việc điều chỉnh chính sách tiền tệ để bảo vệ giá trị đồng tiền quốc gia. Nhờ vậy, ngành Ngân hàng đã góp phần kiểm soát lạm phát, củng cố sự ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy đà tăng trưởng bền vững. Đồng thời, với sự sáng tạo không ngừng, ngành Ngân hàng còn tiên phong trong chuyển đổi số, hiện đại hóa các phương thức thanh toán, từ đó mở rộng khả năng tiếp cận tài chính, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và tạo bệ phóng vững chắc cho các doanh nghiệp trên con đường hội nhập.

V.Nguyễn
từ khóa : ngành tài chính, Ngân hàng số, ngành ngân hàng
VIB và chiến lược “Dẫn đầu xu thế thẻ”: Từ tầm nhìn đến vị thế tiên phong

VIB và chiến lược “Dẫn đầu xu thế thẻ”: Từ tầm nhìn đến vị thế tiên phong

Ngân hàng 13:38

Ngân hàng Quốc Tế (VIB) vừa cán mốc 1 triệu thẻ tín dụng, khẳng định thành quả của chiến lược “Dẫn đầu xu thế thẻ” được triển khai bền bỉ hơn 7 năm qua.

MB tham gia Triển lãm Thành tựu đất nước A80: Khẳng định mục tiêu đồng hành phát triển cùng quốc gia

MB tham gia Triển lãm Thành tựu đất nước A80: Khẳng định mục tiêu đồng hành phát triển cùng quốc gia

Ngân hàng 19:58

Từ ngày 28-8 đến 5-9-2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội) diễn ra Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc".

Khai mở thị trường vốn xanh quốc tế: cơ hội và thách thức nào cho Việt Nam?

Khai mở thị trường vốn xanh quốc tế: cơ hội và thách thức nào cho Việt Nam?

Tài chính 14:43

Hội nghị “Khai mở thị trường vốn xanh quốc tế – Thúc đẩy phát triển bền vững và tài chính toàn diện tại Việt Nam” sẽ diễn ra tại Tea Resort Prenn vào 5-9-2025.

VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025 ưu đãi giá BIB lên tới 40%

VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025 ưu đãi giá BIB lên tới 40%

Ngân hàng 10:30

Chỉ với vài thao tác trên VPBank NEO, khách hàng VPBank có thể sở hữu BIB tham dự giải VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025 với ưu đãi lên tới 40%.

Tiếp sức từ ngân hàng, startup Việt thêm nhiều cơ hội để bứt phá

Tiếp sức từ ngân hàng, startup Việt thêm nhiều cơ hội để bứt phá

Ngân hàng 08:00

Ngân hàng giờ đây đã và đang dần sáng tạo hơn trong việc tiếp vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp.

BIDV và ACV đẩy mạnh hợp tác trong kỷ nguyên mới

BIDV và ACV đẩy mạnh hợp tác trong kỷ nguyên mới

Ngân hàng 14:53

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2025-2030

Nam A Bank - Cầu nối gắn kết kiều bào với quê hương

Nam A Bank - Cầu nối gắn kết kiều bào với quê hương

Ngân hàng 16:22

Nam A Bank chính thức triển khai chính sách Happy Hometown và Kết nối doanh nghiệp FDI, mang đến nhiều ưu đãi vượt trội nhằm gắn kết kiều bào với quê hương.


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn