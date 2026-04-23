23/04/2026 15:47

METAMAN 3D Innovation Day 2026 kết nối doanh nghiệp với ứng dụng in 3D thực tiễn

METAMAN 3D Innovation Day 2026 do Vinnotek tổ chức thu hút sự quan tâm của doanh nghiệp sản xuất, chuyên gia công nghệ và các đối tác trong hệ sinh thái in 3D.

Công nghệ được đặt vào đúng bài toán thực tế

Tại sự kiện, 5 khu vực trải nghiệm chuyên đề mà Vinnotek tổ chức đã phác họa rõ những hướng ứng dụng nổi bật của in 3D hiện nay. Trong đó, Mold & Tooling tập trung vào tối ưu làm mát và nâng cao hiệu suất khuôn; Production Tooling giới thiệu khả năng sản xuất jig và fixture trong thời gian ngắn; Aerospace & UAV nhấn mạnh lợi thế tối ưu thiết kế và giảm trọng lượng; Y tế mở ra hướng cá nhân hóa điều trị từ dữ liệu CT/MRI; còn Repair & Maintenance cho thấy tiềm năng sản xuất phụ tùng theo yêu cầu nhằm giảm downtime cho doanh nghiệp.

Chiều sâu sự kiện đến từ hệ sinh thái đồng hành

Sự kiện có sự đồng hành của Hội Tự động hóa TP HCM và Hội Công nghệ 3D Y học Việt Nam, cùng sự tham gia của nhiều chuyên gia, diễn giả trong và ngoài nước đến từ Nikon SLM Solutions, ELH, UnionTech, Materialise, VinUni và Vinnotek. Bên cạnh đó, các đối tác chiến lược như Nikon SLM Solutions, UnionTech, Materialise, ELH, Raise3D, Saolatek, Kaizen Creative Việt Nam, Think Smart, Micron Medtech đã góp phần mang đến hệ sinh thái giải pháp tương đối toàn diện cho doanh nghiệp Việt Nam.

METAMAN 2026 cho thấy in 3D đang đi vào ứng dụng thật

Theo ban tổ chức, sự kiện không chỉ là nơi giới thiệu giải pháp, mà còn là cầu nối để doanh nghiệp tiếp cận gần hơn với các ứng dụng khả thi, có thể triển khai trong thực tế sản xuất và mang lại hiệu quả đầu tư rõ ràng. Trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng chú trọng tính linh hoạt, tốc độ triển khai và tối ưu chi phí, những sự kiện chuyên đề như METAMAN được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy kết nối, chuyển giao công nghệ và mở rộng cơ hội hợp tác trong ngành sản xuất.

K. H
