Ngân hàng
31/08/2025 10:07

MB vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

In bài viết

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất trong lao động sản xuất gắn với quốc phòng - an ninh, góp phần xây dựng quân đội

Ngày 30-8-2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị “80 năm Doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước” - sự kiện chính trị, kinh tế quan trọng, quy tụ lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương cùng hơn 250 doanh nghiệp tiêu biểu.

Tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ - thừa ủy quyền của Chủ tịch nước - đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất trong lao động sản xuất gắn với quốc phòng - an ninh, góp phần xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc. 

MB vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất - Ảnh 1.

Đại diện MB, ông Trần Minh Đạt - Phó Tổng Giám đốc đã vinh dự đón nhận phần thưởng cao quý này. Phần thưởng là sự ghi nhận to lớn đối với những nỗ lực và đóng góp bền bỉ của MB trong hơn ba thập kỷ phát triển. 

MB vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất - Ảnh 2.

Với vị thế là một trong Big5 ngân hàng hàng đầu Việt Nam, MB tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong chuyển đổi số, phát triển bền vững và đồng hành cùng sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Minh Quân
từ khóa : Ngân hàng TMCP Quân đội
Nam A Bank – Dấu ấn công nghệ trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước

Nam A Bank – Dấu ấn công nghệ trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước

Ngân hàng 19:22

Nam A Bank tham gia Triển lãm thành tựu Đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2.9.1945 - 2.9.2025).

Nhận quà từ Chính phủ – Niềm vui nhân đôi cùng VietinBank

Nhận quà từ Chính phủ – Niềm vui nhân đôi cùng VietinBank

Tài chính 15:42

Hoà nhịp với niềm vui chung của đất nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Chính phủ gửi tặng 100.000 đồng đến mỗi người dân Việt Nam.

VIB và chiến lược “Dẫn đầu xu thế thẻ”: Từ tầm nhìn đến vị thế tiên phong

VIB và chiến lược “Dẫn đầu xu thế thẻ”: Từ tầm nhìn đến vị thế tiên phong

Ngân hàng 13:38

Ngân hàng Quốc Tế (VIB) vừa cán mốc 1 triệu thẻ tín dụng, khẳng định thành quả của chiến lược “Dẫn đầu xu thế thẻ” được triển khai bền bỉ hơn 7 năm qua.

Mô hình ngân hàng mở Open Banking của OCB nổi bật tại Triển lãm A80

Mô hình ngân hàng mở Open Banking của OCB nổi bật tại Triển lãm A80

Ngân hàng 08:00

Ngày 28-8, Ngân hàng Phương Đông (OCB) đã vinh dự góp mặt và đưa đến Triển lãm Thành tựu Đất nước 2025 (A80) hàng loạt sản phẩm tài chính số ưu việt

MB tham gia Triển lãm Thành tựu đất nước A80: Khẳng định mục tiêu đồng hành phát triển cùng quốc gia

MB tham gia Triển lãm Thành tựu đất nước A80: Khẳng định mục tiêu đồng hành phát triển cùng quốc gia

Ngân hàng 19:58

Từ ngày 28-8 đến 5-9-2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội) diễn ra Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc".

Khai mở thị trường vốn xanh quốc tế: cơ hội và thách thức nào cho Việt Nam?

Khai mở thị trường vốn xanh quốc tế: cơ hội và thách thức nào cho Việt Nam?

Tài chính 14:43

Hội nghị “Khai mở thị trường vốn xanh quốc tế – Thúc đẩy phát triển bền vững và tài chính toàn diện tại Việt Nam” sẽ diễn ra tại Tea Resort Prenn vào 5-9-2025.

VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025 ưu đãi giá BIB lên tới 40%

VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025 ưu đãi giá BIB lên tới 40%

Ngân hàng 10:30

Chỉ với vài thao tác trên VPBank NEO, khách hàng VPBank có thể sở hữu BIB tham dự giải VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025 với ưu đãi lên tới 40%.



Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn