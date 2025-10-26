Ngân hàng
26/10/2025 18:50

MB đạt lợi nhuận hơn 23.000 tỉ đồng sau 9 tháng, giữ vững vị thế top đầu ngành ngân hàng

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, mã chứng khoán: MBB) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất 9 tháng đầu năm 2025

Kết quả kinh doanh ghi nhận tăng trưởng tích cực trên cả quy mô, hiệu quả và chất lượng tài sản, khẳng định sức bật nội lực trong bối cảnh thị trường tài chính còn nhiều biến động.

Tín dụng và doanh thu tăng trưởng mạnh trong 9 tháng đầu năm

Đến hết tháng 9-2025, tổng tài sản hợp nhất của MB đạt 1,329 triệu tỉ đồng, tăng 17,7% so với đầu năm, nằm trong nhóm ngân hàng có tốc độ tăng trưởng cao nhất hệ thống. Dư nợ tín dụng và đầu tư trái phiếu tổ chức kinh tế đạt 962 ngàn tỉ đồng, tăng 18,6%, trong đó dư nợ cho vay khách hàng tăng 20%, dư nợ SME tăng 18,5%, bán lẻ tăng 15,8%, thể hiện vai trò chủ động của MB trong cung ứng vốn cho nền kinh tế, đặc biệt ở các lĩnh vực sản xuất, tiêu dùng và đầu tư hạ tầng.

Doanh thu (TOI) MB đạt 48,1 ngàn tỉ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ. MB cung cấp đa dạng dịch vụ tài chính cho khách hàng, thu thuần dịch vụ tăng ~ 40% so với cùng kỳ năm 2024.

CASA duy trì vị thế, tăng trưởng 27% so với cùng kỳ

Tiền gửi khách hàng đạt 788 ngàn tỉ đồng, tăng 10,3% so với năm ngoái; trong đó CASA đạt ~ 292 ngàn tỉ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ, tiếp tục thuộc nhóm dẫn đầu thị trường, giúp MB duy trì chi phí vốn thấp, cơ cấu bền vững, tối ưu biên lợi nhuận.

Duy trì vị thế tiên phong chuyển đổi số

Cùng với kết quả kinh doanh tích cực, MB tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái tài chính toàn diện. Đến nay, ngân hàng phục vụ hơn 33,9 triệu khách hàng, ghi nhận hơn 9,6 tỉ giao dịch số trong 9 tháng; doanh thu kênh số chiếm ~ 40% tổng doanh thu toàn hệ thống.

Các chỉ số quản trị chất lượng hoạt động được cải thiện

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2025 đạt 23.139 tỉ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ, hoàn thành 73% kế hoạch năm. Chi phí quản trị tối ưu, CIR đạt ~ 27.9%, giảm ~ 2,34% so với cùng kỳ, tạo dư địa giảm lãi suất cho vay cho khách hàng theo định hướng của Nhà nước.

Tỉ lệ nợ xấu hợp nhất của MB ở mức 1,87%, giảm 0,36% so với cùng kỳ năm 2024. Tỉ lệ bao phủ nợ xấu 80%, cao hơn bình quân toàn ngành, qua đó tiếp tục củng cố nền tảng tài chính vững chắc cho giai đoạn tiếp theo.

Đại diện lãnh đạo MB cho biết: "Kết quả 9 tháng đầu năm 2025 cho thấy định hướng tăng trưởng bền vững, quản trị rủi ro hiệu quả và đầu tư mạnh cho chuyển đổi số đang phát huy rõ rệt. MB sẽ tiếp tục duy trì cân bằng giữa quy mô - hiệu quả - bền vững, đồng hành cùng sự phát triển của nền kinh tế".

Minh Quân
từ khóa : Ngân hàng TMCP Quân đội, ngành ngân hàng
