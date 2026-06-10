Techcombank và hệ sinh thái cùng khát vọng phụng sự Quốc gia trong kỳ World Cup lớn nhất lịch sử

Quy tụ kỷ lục 48 đội tuyển, lần đầu tiên có 3 quốc gia cùng đăng cai tổ chức, cũng gần như là kỳ cuối cùng của nhiều huyền thoại bóng đá Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Luka Modric…, World Cup 2026 sắp tới đây có thể sẽ là ngày hội bóng đá ấn tượng nhất lịch sử với nhiều kỷ lục và được chờ đón từng ngày bởi các fan hâm mộ bóng đá cả nước. Là nhà tài trợ Quốc gia đồng hành cùng VTV mang bản quyền World Cup 2026 về Việt Nam (danh vị tài trợ cao nhất), Techcombank và hệ sinh thái đã sẵn sàng nhiều hoạt động ấn tượng, tiếp tục thực hiện sứ mệnh "phụng sự Quốc gia", kiến tạo những khoảnh khắc trọn vẹn để đồng hành cùng khán giả trong suốt hành trình World Cup 2026 tại Việt Nam.

Trận khai mạc World Cup 2026 sẽ diễn ra giữa chủ nhà Mexico và Nam Phi vào lúc 2 giờ ngày 12-6 trên sân vận động Estadio Azteca. Lần đầu tiên trong lịch sử, giải đấu được tổ chức tại ba quốc gia gồm Mỹ, Canada và Mexico, đồng thời mở rộng lên 48 đội tuyển với tổng cộng 104 trận đấu.

Toàn cảnh sân Estadio Azteca - nơi diễn ra trận khai mạc giữa chủ nhà Mexico và Nam Phi vào lúc 2 giờ ngày 12-6 nhìn từ trên cao. Ảnh minh họa: Visit Mexico

Những ‘thần tượng’ Messi và Ronaldo sẽ tiếp tục tỏa sáng?

World Cup 2026 có thể trở thành dấu mốc đánh dấu sự chuyển giao giữa những huyền thoại đã định hình bóng đá hiện đại với lớp cầu thủ trẻ đang sẵn sàng bước lên vị trí trung tâm.

Với Messi, chức vô địch thế giới tại Qatar năm 2022 đã khép lại hành trình chinh phục đỉnh cao. Anh không còn phải chứng minh điều gì với bóng đá thế giới. Với Ronaldo, anh vẫn là biểu tượng của ý chí, khát vọng và tinh thần chinh phục không giới hạn. Dù thời gian không đứng về phía mình, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn là một trong những cái tên có sức hút lớn nhất hành tinh. Bởi vậy, World Cup 2026 có thể không đơn thuần là một giải đấu. Với nhiều người hâm mộ, đây còn là cơ hội cuối cùng để chứng kiến hai biểu tượng lớn nhất của bóng đá hiện đại xuất hiện tại sân khấu World Cup.

Tuy nhiên, lịch sử bóng đá chưa bao giờ dừng lại. Khi những huyền thoại dần lùi về phía sau, thế hệ mới đang tiến lên với khát vọng tạo dựng di sản của riêng mình.

Một trong những tài năng "đáng xem" nhất là Lamine Yamal của Tây Ban Nha. Khi Messi lần đầu tiên dự World Cup năm 2006, Yamal thậm chí còn chưa chào đời. Hai mươi năm sau, họ có thể cùng xuất hiện tại một kỳ World Cup. Bakayo Saka đang trở thành "ngòi nổ" chủ chốt của tuyển Anh. Endrick được kỳ vọng là ngôi sao trẻ tiếp theo của bóng đá Brazil. Arda Guler với kỹ thuật hoàn hảo đại diện cho làn sóng tài năng trẻ của Thổ Nhĩ Kỳ. Désiré Doué tiếp tục cho thấy tiềm năng trở thành trụ cột tương lai của tuyển Pháp, trong khi đó, điều thú vị là người anh trai Guela Doué lại vừa ghi bàn cho Bờ Biển Ngà trong trận giao hữu thắng Pháp mới đây.

Đang bước vào độ chín sự nghiệp, Kylian Mbappe và Erling Haaland là những ứng viên sáng giá nhất cho vị trí người kế thừa thời đại Messi - Ronaldo. Mbappe đã vô địch World Cup từ năm 19 tuổi và liên tục chứng minh đẳng cấp ở các giải đấu lớn. Trong khi đó, Haaland được xem là một trong những trung phong toàn diện nhất thế giới hiện nay với khả năng săn bàn đáng sợ. Cùng với Vinicius Junior, Pedri, Florian Wirtz hay Jamal Musiala… họ tạo nên một thế hệ ngôi sao mới hứa hẹn mang đến diện mạo khác cho bóng đá thế giới.

Techcombank và hệ sinh thái: Từ khát vọng phụng sự Quốc gia đến "giấc mơ" của bóng đá Việt Nam

Đối với người hâm mộ Việt Nam, World Cup không chỉ là một sự kiện thể thao. Đó là nơi truyền cảm hứng cho hàng triệu trẻ em yêu bóng đá, là sân khấu để các thế hệ cầu thủ trẻ nhìn thấy những chuẩn mực cao nhất của môn thể thao vua. Điểm chung của hầu hết các ngôi sao đang tỏa sáng tại World Cup 2026 là họ đều trưởng thành từ những hệ thống đào tạo trẻ bài bản.

Yamal bước ra từ La Masia. Bellingham được phát triển trong môi trường bóng đá hiện đại. Endrick là sản phẩm tiêu biểu của nền đào tạo trẻ Brazil. Mỗi cầu thủ đều là kết quả của quá trình đầu tư dài hạn, kiên trì và có chiến lược rõ ràng. Đó cũng là bài học quan trọng đối với bóng đá Việt Nam. Mới đây, mốc son đáng chú ý là U17 Việt Nam lần giành quyền dự World Cup 17 thế giới cùng trong năm 2026. Dù vậy, chúng ta đều hiểu khoảng cách giữa các cấp độ và giấc mơ World Cup không thể được xây dựng trong một vài năm. Nó bắt đầu từ sân bóng học đường, từ các trung tâm đào tạo trẻ, từ những giải đấu dành cho lứa tuổi thiếu niên và từ niềm đam mê được nuôi dưỡng để "vượt trội hơn mỗi ngày".

Những tín hiệu tích cực của các lứa đội tuyển trẻ Việt Nam trong nhiều năm qua cho thấy nền bóng đá đang đi đúng hướng. Dù hành trình phía trước còn dài, khát vọng góp mặt tại World Cup trong tương lai vẫn luôn hiện hữu. Ở góc độ đó, việc người hâm mộ Việt Nam được tiếp cận đầy đủ với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ giải trí.

Trong hành trình đưa FIFA World Cup 2026 đến gần hơn với khán giả Việt Nam, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) cùng hệ sinh thái, đại diện là Masterise Group, đã đồng hành ở vị trí nhà tài trợ quốc gia - danh vị tài trợ cao nhất - cùng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) mang bản quyền phát sóng giải đấu tới hàng triệu người hâm mộ trong nước.

Techcombank và hệ sinh thái đã sẵn sàng nhiều hoạt động ấn tượng phục vụ khách hàng và khán giả, tiếp tục thực hiện sứ mệnh "phụng sự Quốc gia". Ảnh minh họa: Techcombank

Techcombank và hệ sinh thái cũng đang chuẩn bị nhiều hoạt động bên lề hấp dẫn dành cho khách hàng và khán giả, hứa hẹn nhiều điều thú vị, thổi bùng đam mê bóng đá ở mọi lứa tuổi. Để biết đâu, trong số hàng triệu em nhỏ Việt Nam theo dõi World Cup 2026 hôm nay, sẽ có những cầu thủ góp mặt tại một kỳ World Cup của Việt Nam trong tương lai, để thắp lên niềm tin, nuôi dưỡng khát vọng và truyền cảm hứng, giúp những giấc mơ tưởng chừng rất xa trở thành mục tiêu có thể chạm tới, vì một Việt Nam vượt trội hơn mỗi ngày.