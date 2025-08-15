Lựa chọn đắt giá khi TP HCM khan hiếm không gian sống chất lượng

Trong bối cảnh thị trường bất động sản TP HCM ngày càng chặt chẽ về thủ tục và điều kiện triển khai dự án, quỹ đất sạch gần như cạn kiệt, Vinhomes Grand Park - đại đô thị 271 ha nằm ở trung tâm của siêu đô thị sau sáp nhập, trở thành "hàng hiếm" đúng nghĩa: không chỉ là nơi an cư, mà còn là khoản đầu tư bền vững nhờ pháp lý vững chắc và hệ sinh thái all-in-one chuẩn quốc tế.

Pháp lý hoàn chỉnh khẳng định giá trị bền vững

Đến nay, hơn 70.000 cư dân đã an cư tại Vinhomes Grand Park và hàng chục ngàn chủ sở hữu đã nhận sổ hồng, trong đó nhiều khách hàng vừa nhận nhà đã nhận sổ, khẳng định pháp lý hoàn chỉnh của dự án so với mặt bằng chung. Đặc biệt, đại đô thị sắp cấp sổ hồng cho officetel và khách hàng nước ngoài - điều chưa từng có ở các dự án lớn tại TP HCM. Trong khi nhiều dự án mới còn vướng thủ tục, Vinhomes Grand Park đã sớm về đích pháp lý, tạo khoảng cách cạnh tranh đáng kể.

Vinhomes Grand Park là lời giải cho nhu cầu sống chất lượng giữa thị trường bất động sản chật chội

Theo Báo cáo tâm lý người tiêu dùng nửa đầu năm của batdongsan.com.vn, 78% nhà đầu tư và 61% người mua ở thực coi pháp lý dự án là yếu tố ưu tiên hàng đầu. Điều này lý giải vì sao các sản phẩm tại Vinhomes Grand Park luôn duy trì tỉ lệ thanh khoản cao và giá trị ổn định, ngay cả trong giai đoạn thị trường trầm lắng.

Bên cạnh pháp lý, theo khảo sát, 71% nhà đầu tư coi hạ tầng là tiêu chí quan trọng hàng đầu để một sản phẩm "thắng chắc" trên thị trường. Vinhomes Grand Park sở hữu lợi thế hiếm có khi tọa lạc ngay tâm điểm "tam giác siêu kết nối" Metro số 1 - Vành đai 3 - Sân bay quốc tế Long Thành, mở ra dư địa tăng giá vượt trội, song hành với lộ trình hoàn thiện hạ tầng khu Đông.

Hệ sinh thái all-in-one đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống

Khảo sát tâm lý người mua nhà còn cho thấy, phần lớn khách hàng hiện nay không chỉ tìm kiếm một nơi ở, mà còn kỳ vọng sở hữu một không gian sống tiện nghi, an toàn, giàu trải nghiệm và đảm bảo giá trị gia tăng lâu dài. Ở cả góc độ an cư lẫn đầu tư, Vinhomes Grand Park đáp ứng trọn vẹn những tiêu chí này.

Hệ thống sân tập luyện thể thao hiện đại đi cùng với các giải thi đấu thường xuyên được tổ chức

Cụ thể, tại Vinhomes Grand Park, cư dân được hưởng lợi từ hệ sinh thái tích hợp toàn diện: đại công viên 36 ha với 15 công viên chủ đề; công viên giải trí Grand Park; phố đi bộ; bến du thuyền; trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Grand Park 50.000 m²; bệnh viện và phòng khám quốc tế Vinmec; hệ thống trường học liên cấp Vinschool; sân tập golf 2 tầng; sân tập pickle ball...

Báo cáo của batdongsan.com.vn cho thấy, 86% khách hàng quan tâm đến nhà ở xanh và 88% sẵn sàng trả cao hơn 10% để sở hữu. Trong khi đó, Vinhomes Grand Park đạt chỉ tiêu hơn 16 m² cây xanh/người - cao hơn nhiều so với mức trung bình tại đô thị, tạo ưu thế nổi trội trong bối cảnh đô thị hóa nhanh.

Mỗi cư dân Vinhomes Grand Park được hưởng tới 16 m2 không gian xanh

Câu chuyện của anh Quang Huy (35 tuổi), kỹ sư công nghệ đang làm việc cho một tập đoàn đa quốc gia tại Thủ Đức, là một minh chứng rõ nét xu hướng mua nhà trong các đô thị all-in-one của thế hệ người trẻ năng động. Trước đây, anh Huy thuê một căn hộ ở trung tâm thành phố, mất hơn một giờ mỗi ngày để di chuyển đến nơi làm việc. Sau khi tìm hiểu, anh quyết định vay mua một căn hộ 2 phòng ngủ tại Vinhomes Grand Park để vừa rút ngắn thời gian đi làm xuống chỉ còn 15 phút, vừa tận hưởng không gian sống tiện nghi, đủ đầy như nghỉ dưỡng.

"Buổi sáng tôi có thể chạy bộ quanh công viên, đưa con đến trường ngay trong khu đô thị, tối thì cùng gia đình xuống phố đi bộ hoặc ghé Vincom. Mọi thứ đều trong vài bước chân, giúp cuộc sống của gia đình tôi nhẹ nhàng và trọn vẹn hơn", Huy chia sẻ. Không chỉ cải thiện chất lượng sống, căn hộ của anh đã tăng giá gần 20% sau hơn một năm, trở thành khoản đầu tư hiệu quả mà vẫn phục vụ trực tiếp cho nhu cầu an cư của gia đình.

Hiện nay, nguồn cung tại TP HCM đang dịch chuyển ra khu vực cận trung tâm theo các trục vành đai. Với vị trí cửa ngõ khu Đông, trung tâm của siêu đô thị TP HCM sau sáp nhập, Vinhomes Grand Park hưởng lợi lớn từ xu hướng này. Đặc biệt, đây là một trong số ít dự án quy mô lớn còn quỹ căn đa dạng với mức giá chỉ từ 50-70 triệu đồng/m², thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung 90-120 triệu đồng/m² tại TP HCM

Pháp lý hoàn chỉnh, hệ sinh thái toàn diện, vị trí chiến lược và mức giá vừa tầm, Vinhomes Grand Park không chỉ kiến tạo không gian đáng sống bậc nhất cho hàng chục ngàn cư dân, mà còn mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn trong bối cảnh thị trường TP HCM ngày càng khan hiếm nguồn cung chất lượng.