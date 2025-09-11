LPBank trao 300 xe đạp cho học sinh nghèo tỉnh Phú Thọ nhân dịp khai giảng

Không chỉ là phương tiện đến trường, mỗi chiếc xe còn là nguồn động viên lớn lao, tiếp thêm nghị lực và thắp sáng niềm tin để các em vững bước trên con đường tri thức.

Ông Hồ Nam Tiến - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT LPBank (thứ hai từ phải sang) và BTC Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2025 trao tặng 300 xe đạp cho học sinh nghèo tỉnh Phú Thọ

Cụ thể, 300 chiếc xe đạp đã được LPBank trao tặng đồng loạt tới 300 em học sinh tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương trong tỉnh, đúng vào ngày khai giảng năm học mới. 300 chiếc xe đạp từ LPBank không chỉ là món quà thiết thực, mà còn là lời động viên mạnh mẽ, khích lệ tinh thần hiếu học ngay từ những bước khởi đầu của năm học. Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong khuôn khổ Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2025, trong đó LPBank là đơn vị đồng hành chính nhằm gắn kết tinh thần thể thao với trách nhiệm xã hội.

Sáng 5-9-2025, tại Trường Tiểu học và THCS Lâm Sơn (xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ), đại diện Ban Tổ chức Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2025 đã trực tiếp trao tặng 20 chiếc xe đạp đầu tiên cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tiếng trống trường ngân vang, xen lẫn nụ cười hạnh phúc của các em học sinh được nhận quà đã làm cho ngày khai giảng thêm phần trọn vẹn. Những chiếc xe đạp này sẽ rút ngắn quãng đường đến lớp, mở ra những hành trình mới đầy hy vọng.

Dự lễ khai giảng có ông Nguyễn Khắc Hiếu - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; ông Phan Ngọc Tiến - Trưởng Ban Thể thao Đài Truyền hình Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2025; ông Hồ Nam Tiến - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT LPBank. Chia sẻ tại buổi lễ, ông Hồ Nam Tiến khẳng định:"Đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư cho tương lai đất nước. Chúng tôi hy vọng những chiếc xe đạp hôm nay sẽ trở thành người bạn đồng hành, tiếp thêm nghị lực để các em vững bước trên con đường học tập".

Ông Hồ Nam Tiến cùng lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, BGH Trường TH và THCS Lâm Sơn cùng BTC Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2025 trao tặng xe đạp cho học sinh nhân dịp khai giảng

Hành trình ươm mầm xanh cho sự nghiệp giáo dục

Việc trao tặng xe đạp lần này tiếp nối hành trình nhiều năm LPBank gắn bó với sự nghiệp khuyến học tại Phú Thọ. Ngân hàng là đơn vị sáng lập Quỹ Khuyến học, Khuyến tài Đất Tổ và đồng hành cùng chương trình vinh danh thường niên từ năm 2011. Riêng năm 2024, chương trình "Chắp cánh ước mơ - Vinh danh khuyến học, khuyến tài Đất Tổ" đã tôn vinh hơn 600 học sinh, vận động viên tiêu biểu và trao 300 suất học bổng trị giá trên 2 tỉ đồng.

Bên cạnh giáo dục, LPBank còn thể hiện tinh thần sẻ chia trong nhiều hoạt động cộng đồng. Sau cơn bão Yagi, ngân hàng đã kịp thời trao 312 suất quà hỗ trợ bà con vùng lũ huyện Hạ Hòa (nay là xã Hạ Hòa, Phú Thọ), góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Hơn 17 năm "Gắn trách nhiệm xã hội trong kinh doanh"

Không riêng tại Phú Thọ, LPBank luôn kiên định với triết lý phát triển song hành cùng cộng đồng. Hơn 17 năm qua, Ngân hàng đã dành trên 3.566 tỉ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, tập trung vào 5 trụ cột chiến lược: Giáo dục - Đào tạo, Y tế, Văn hóa - Thể thao, An sinh xã hội và Hỗ trợ phát triển các địa phương nghèo phát triển. Trong lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo, Ngân hàng đã hỗ trợ xây dựng hơn 280 trường học đạt chuẩn quốc gia, sáng lập 15 Quỹ Khuyến học - Khuyến tài. Trong các lĩnh vực khác, LPBank cũng là lá cờ tiên phong trong hoạt động an sinh xã hội khi trao hơn 150 tỉ đồng cho phong trào xóa nhà tạm, giúp xây dựng hơn 2.500 căn nhà kiên cố cho các hộ nghèo ở Đắk Lắk, Hà Giang, Thái Nguyên; hỗ trợ xây dựng Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ; là nhà tài trợ chính của giải Vô địch Bóng đá Quốc gia cấp CLB Việt Nam - V.League 1 và nhiều giải đấu thể thao lớn.

Những nỗ lực bền bỉ đó đã được ghi nhận khi LPBank vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho những đóng góp tiêu biểu vì cộng đồng. Từ những chiếc xe đạp tiếp sức học trò nghèo nơi miền trung du Phú Thọ đến những công trình trường học khang trang trên khắp mọi miền, LPBank đang khẳng định vai trò của một định chế tài chính tiên phong - không chỉ tăng trưởng bền vững về kinh doanh mà còn kiên định đồng hành vì một xã hội nhân văn, phát triển.