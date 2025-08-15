Chứng khoán
15/08/2025 13:46

Lệnh AI của DNSE: Bước tiến mới tối ưu giá giao dịch

Chứng khoán DNSE ra mắt “Lệnh AI”, công cụ giao dịch tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm tối ưu giá và hiệu quả giao dịch, đặc biệt với các giao dịch lớn.

Lệnh AI là tính năng mới của DNSE cho phép khách hàng đặt lệnh cơ sở áp dụng AI để phân bổ lệnh khối lượng lớn thành các lệnh nhỏ hơn. Đồng thời, lệnh được đặt ở mức giá luôn tối ưu hơn hoặc bằng ngưỡng giá mà nhà đầu tư đưa ra, giúp giảm thiểu tác động đến giá, nâng cao khả năng khớp lệnh theo xu hướng thị trường.

Thông thường, khi thực hiện một lệnh mua hoặc bán với khối lượng lớn, giá cổ phiếu thường chịu tác động ngay lập tức. Điều này khiến lệnh khó được khớp hết ở mức giá mong muốn, dẫn đến hiệu quả giao dịch giảm sút. Còn nếu chia nhỏ lệnh thủ công, nhà đầu tư sẽ mất nhiều thời gian theo dõi bảng giá và liên tục đặt lệnh, đồng thời vẫn tiềm ẩn nguy cơ nắm bắt sai xu hướng thị trường.

Lệnh AI của DNSE được phát triển để giải quyết toàn diện vấn đề này. Khi sử dụng Lệnh AI, hệ thống sẽ liên tục thu thập, phân tích giá cả, khối lượng, biến động thị trường để xác định chiến lược phân bổ lệnh tốt nhất. Sau đó, AI sẽ tự động gửi từng lệnh nhỏ với mức giá, khối lượng theo mục tiêu đã thiết lập, đồng thời theo dõi thị trường để điều chỉnh lệnh linh hoạt trong khoảng thời gian lựa chọn.

Điều này giúp giảm thiểu rủi ro biến động giá lớn, tăng tính linh hoạt và tối ưu giá mua, bán, đồng thời tiết kiệm thời gian, giảm yếu tố cảm xúc trong đầu tư.

Sau giai đoạn ba tháng triển khai thử nghiệm trên app Entrade X by DNSE, Lệnh AI mang đến những kết quả ấn tượng. Gần 6.500 nhà đầu tư sử dụng, gần 5.700 lệnh đã được khớp thành công, cho thấy tính hiệu quả của công cụ này trong điều kiện giao dịch thực tế và sự đón nhận của nhà đầu tư.

Với sản phẩm này, DNSE tiếp tục khẳng định những bước tiến tiên phong trong các giải pháp ứng dụng công nghệ, AI hỗ trợ giao dịch. Ông Nguyễn Hoàng Giang - Chủ tịch HĐQT DNSE chia sẻ, DNSE phát triển Lệnh AI với mục tiêu tạo ra giải pháp thực sự đồng hành cùng nhà đầu tư, và đây cũng là một trong những công cụ chiến lược của công ty nhằm đón đầu phục vụ khối lượng giao dịch lớn thời gian tới, khi thị trường đang có những phiên giao dịch thanh khoản kỷ lục và có triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ, thu hút khối lượng lớn nhà đầu tư tham gia.

"Tính năng này không chỉ giúp tối ưu giá và khối lượng khớp lệnh, mà còn giải phóng nhà đầu tư khỏi áp lực phải liên tục theo dõi thị trường, để họ có thêm thời gian tập trung vào chiến lược dài hạn", ông Giang nhấn mạnh.

Lệnh AI là một trong những tính năng ứng dụng AI ưu việt được đội ngũ DNSE dành nhiều công sức nghiên cứu, phát triển, nhằm đem đến trải nghiệm ngày càng tiện lợi, hữu ích cho nhà đầu tư. Trước đó, DNSE từng tiên phong ra mắt trợ lý chứng khoán ảo Ensa dưới hình thức chatbot, sản phẩm đã được vinh danh là Giải pháp AI đột phá lĩnh vực tài chính tại AI Awards 2024.

Bối cảnh thị trường hiện nay đang tạo điều kiện thuận lợi cho các sản phẩm công nghệ giao dịch như Lệnh AI phát huy tối đa giá trị. Hệ thống giao dịch KRX vừa đi vào vận hành cùng với triển vọng nâng hạng thị trường từ cận biên lên mới nổi đang mở ra cơ hội thu hút mạnh mẽ dòng vốn trong và ngoài nước. Thanh khoản thị trường liên tục tăng mạnh, nhu cầu giao dịch nhanh chóng, linh hoạt và an toàn ngày càng cao. Theo đó, Lệnh AI được kỳ vọng trở thành công cụ quan trọng, giúp nhà đầu tư nắm bắt kịp thời cơ hội, giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa hiệu quả đầu tư.

Liên tục ra mắt những sản phẩm công nghệ tiên phong, DNSE cho thấy cam kết mạnh mẽ "đơn giản hóa đầu tư" thông qua công nghệ. Với các sản phẩm như Lệnh AI, DNSE không chỉ mang đến lợi thế cho khách hàng, mà còn tạo nên những thói quen giao dịch hiệu quả, góp phần mở ra kỷ nguyên chứng khoán số ngày càng rõ nét.

T.Phạm
từ khóa : ứng dụng Trí tuệ nhân tạo, lĩnh vực tài chính, phiên giao dịch
