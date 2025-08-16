Lazada thổi bùng sức nóng mùa Mega Sale cuối năm với sự kiện kick-off hoàng tráng

Tại đây, Lazada và cộng đồng nhà bán hàng cùng nhìn lại nửa đầu 2025 đầy dấu ấn, đồng thời vạch rõ chiến lược bứt phá cho những mùa bán hàng cao điểm sắp tới.

Mùa mua sắm cuối năm luôn là thời điểm sôi động nhất của thương mại điện tử (TMĐT), khi nhu cầu mua sắm tăng mạnh và người tiêu dùng sẵn sàng chi tiêu cho những sản phẩm chất lượng, ưu đãi hấp dẫn. Nắm bắt điều đó, Lazada khởi động chuỗi Mega Sale 9.9, 10.10, 11.11, 12.12 sắp tới bằng sự kiện kick-off. Tại sự kiện, chị Đoàn Trang Hà Thanh, Giám đốc Vận hành Lazada Việt Nam, khẳng định sẽ trang bị cho nhà bán hàng những kiến thức và công cụ kinh doanh mang tính ứng dụng cao. Đây được xem là một phần trong hành trình đồng hành của Lazada nhằm giúp nhà bán hàng đón đầu xu hướng, bứt phá doanh thu cho mùa cao điểm bán hàng sắp tới.

Sự kiện kick-off mùa mua sắm cuối năm của Lazada đã diễn ra vô cùng hoành tráng.

Dấu ấn phát triển bền vững trong nửa đầu năm

6 tháng đầu năm 2025, LazMall - các gian hàng chính hãng của Lazada - tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến của tệp khách hàng chất lượng cao và trung thành. Nhóm khách hàng này thể hiện sức tiêu dùng ngày càng gia tăng, với giá trị đơn hàng gấp đôi toàn sàn, tỉ lệ chuyển đổi cao vượt trội và hơn 60% người tiêu dùng quay lại trong vòng 30 ngày. Cũng theo báo cáo của Younet, giá trị giao dịch bình quân trên mỗi sản phẩm của Lazada tăng gần 35% so với cùng kỳ, đạt 164.235 đồng/sản phẩm - là mức tăng cao nhất trong các sàn TMĐT tại Việt Nam. Điều này cho thấy thành công của Lazada trong việc thu hút và duy trì lòng trung thành của nhóm khách hàng sẵn sàng chi tiêu cao. Đây là hiệu quả từ chiến lược tập trung vào chất lượng sản phẩm, nâng cao trải nghiệm người dùng và nỗ lực quản lý sàn của Lazada trong thời gian qua.

Để đạt được những thành tích ấn tượng này, Lazada đã triển khai mạnh mẽ hoạt động thông qua chuỗi chiến dịch quy mô lớn như Mega Tết, 3.3, Sinh nhật Lazada, 6.6. Sức nóng của các đợt sale này được nhân lên nhờ chiến thuật "giờ vàng" vào các khung 0h, 9h, 12h, 20h, giúp doanh số trung bình của nhà bán hàng tham gia đầy đủ tăng trên 600%, trong khi tỉ lệ chuyển đổi vọt lên gấp ba so với giờ thường, minh chứng rõ rệt cho hiệu quả bứt phá mà các chiến dịch mang lại.

Chị Đoàn Trang Hà Thanh - Giám đốc Vận hành Lazada Việt Nam - điểm lại dấu ấn 6 tháng đầu năm.

Trong 6 tháng qua, đi cùng với các chiến dịch, Lazada còn triển khai nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực nhằm tiếp sức cho nhà bán hàng, thúc đẩy tăng doanh số như Tài trợ Max với những cải tiến thông minh giúp cải thiện hiệu quả đầu tư lên 114% đến loạt ưu đãi đặc biệt theo từng ngành hàng. Đáng chú ý, chương trình Tiếp thị liên kết toàn Đông Nam Á với giá trị đầu tư cam kết lên đến 100 triệu USD đã mở ra cơ hội mở rộng kênh bán hiệu quả, với mức hoa hồng lên tới 36% và gói siêu thưởng 2,5 tỉ đồng dành cho kỳ Mega 6.6, mang lại nguồn lưu lượng chất lượng cao và thúc đẩy doanh thu bứt phá.

Lazada cũng đồng thời tăng tốc đầu tư vào Gen AI giúp nhà bán hàng tự động hóa hoạt động bán hàng. Ngoài ra, các chương trình đào tạo, tư vấn trực tiếp và hỗ trợ được triển khai cả online và offline, giúp nhà bán hàng nhanh chóng làm chủ công cụ, tối ưu vận hành và khai thác hiệu quả hệ sinh thái Lazada.

Nền tảng còn tập trung vào các hoạt động cộng đồng như Lazada Run, hội thảo cung cầu, các sự kiện của bộ ban ngành để nâng cao hình ảnh thương hiệu.

Cú hích bứt tốc trong mùa cao điểm

Để sẵn sàng cho giai đoạn nửa cuối năm, tại sự kiện 14-8, Lazada chính thức kích hoạt kế hoạch cho chuỗi chiến dịch mua sắm cuối năm với trọng tâm là bốn ngành hàng xu hướng: Sức khỏe & Làm đẹp, Mẹ & Bé - Bách Hóa, Thời Trang và Điện Tử & Đời Sống. Đây là những lĩnh vực được dự báo sẽ bùng nổ sức mua trong giai đoạn sắp tới, mở ra cơ hội vàng cho nhà bán hàng mở rộng thị phần và bứt phá doanh thu.

Theo đó, nhà bán hàng ở Mẹ & Bé - Bách hóa cần tập trung vào các sản phẩm chủ lực như sữa tã cho bé, sữa tiệt trùng, đồ uống, thực phẩm thiết yếu và gia vị, thực phẩm đóng gói , đảm bảo đủ hàng cho nhóm chủ lực cũng như nhóm sản phẩm xu hướng mùa lễ hội cuối năm, chú trọng chăm sóc hậu mãi, khai thác triệt để kênh tiếp thị liên kết, ưu tiên miễn phí vận chuyển và đẩy mạnh bán hàng combo; ngành Sức khỏe & Làm đẹp đẩy mạnh tối ưu tìm kiếm, ưu tiên cập nhật hàng mới, đảm bảo tồn kho và khai thác affiliate để tiếp cận nhóm khách chi tiêu cao; ngành Điện tử & Gia dụng cần chú trọng tính thời vụ, tối ưu từ khóa, kết hợp flash sale, livestream; ngành Thời trang nhấn mạnh chất lượng, xu hướng, tính bền vững, ưu tiên miễn phí vận chuyển và voucher giảm giá để vừa thu hút khách mới vừa duy trì thói quen mua sắm của khách hàng cũ.

Đại diện các ngành hàng tại Lazada chia sẻ chiến lược bứt phá cho giai đoạn tới

Song hành với chiến lược từng ngành, Lazada triển khai loạt công cụ kích cầu như Voucher Max, Freeship Max đến 15 kg dành cho gian hàng LazMall, LazFlash, Flexi Combo, cùng các đợt A+ Sale giữa tháng và cuối tháng để duy trì sức nóng suốt mùa sale. Về marketing, sàn tăng cường tài trợ hiển thị từ khóa, quảng cáo nội ngoại sàn, Affiliate và hợp tác cùng KOL/KOC, đồng thời tối ưu các "giờ vàng" 0h, 9h, 12h, 20h để nâng cao tỉ lệ chuyển đổi.

Chia sẻ về kinh nghiệm chinh phục mùa Mega Sale cuối năm, anh CEO Trần Lâm nhấn mạnh rằng nhà bán hàng cần chủ động nắm bắt xu hướng, tận dụng tối đa các "cổng" và cơ hội trên sàn, đồng thời chuẩn bị kỹ lưỡng từ nhân sự, kho hàng đến logistics. Trong khi đó, MC Liêu Hà Trinh cho rằng bán hàng trên sàn thương mại điện tử khi kết hợp với các công cụ hỗ trợ trong các dịp Mega sẽ giúp khách hàng nhanh chóng tìm được sản phẩm phù hợp, đồng thời tiết kiệm chi phí và lựa chọn mua sắm hiệu quả hơn. Đây cũng là một góc nhìn mới giúp nhà bán hàng thấu hiểu nhu cầu, từ đó đầu tư đúng trọng tâm vào sản phẩm, ưu đãi và trải nghiệm mua sắm để tối đa hóa hiệu quả trong mùa cao điểm.

Nhiều bí kíp chinh phục mùa Mega Sale đã được chia sẻ trong tọa đàm

Với sự chuẩn bị toàn diện và hỗ trợ vững chắc từ Lazada, mùa mua sắm cuối năm 2025 hứa hẹn sẽ trở thành cột mốc tăng trưởng đáng nhớ, đồng thời khẳng định vai trò của Lazada như đối tác chiến lược đồng hành cùng sự phát triển bền vững của hàng chục nghìn nhà bán hàng trên cả nước.