Thị trường
08/11/2025 17:59

Lazada chi gần 700 tỉ đồng tung deal hấp dẫn khuấy đảo dịp siêu sale 11.11

In bài viết

Lazada "chơi lớn" cho siêu sale 11.11, đầu tư gần 700 tỉ đồng, tung "cơn mưa" ưu đãi cho người tiêu dùng và nhà sáng tạo Đông Nam Á

Mùa sale lớn nhất năm nay trên Lazada sẽ khai màn với "Lễ Hội Thương Hiệu Quốc Tế" từ ngày 1-11 đến ngày 14-11, diễn ra song song với sự kiện "Sale Đếm Ngược 11.11" và bùng nổ với đỉnh cao mua sắm ngập tràn khuyến mãi tại "Sale Siêu Đỉnh 11.11" từ 20 giờ ngày 10-11 đến ngày 13-11. Người tiêu dùng sẽ được đắm mình trong không khí mua sắm náo nhiệt với loạt hoạt động hấp dẫn, ưu đãi chưa từng có và trải nghiệm mua sắm các thương hiệu quốc tế chính hãng ngay tại Việt Nam.

Cơn mưa hàng hiệu toàn cầu tại Lazada từ ngày 1-11 đến ngày 14-11

Tâm điểm của lễ hội năm nay là danh mục hàng quốc tế chính hãng lớn chưa từng có, quy tụ hàng triệu sản phẩm từ các thương hiệu đình đám đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản cùng hàng loạt quốc gia Âu Mỹ khác.

Giờ đây, người tiêu dùng Việt không cần "đỏ mắt" săn hàng xách tay hay thấp thỏm chờ đợi trung gian - chỉ cần mở Lazada là có thể sắm ngay hàng nội địa Hàn từ Gmarket hay các sản phẩm nội địa Trung từ Tmall (gian hàng chính hãng của Taobao). Từ mỹ phẩm, thời trang, phụ kiện điện thoại, đồ gia dụng cho tới các thiết kế độc lạ chỉ có ở nước ngoài, mọi xu hướng quốc tế đều trong tầm tay người Việt, freeship, giá tốt và đến tay nhanh chóng.

Từ ngày 1-11 đến ngày 14-11, "Lễ Hội Thương Hiệu Quốc Tế" giảm giá hàng ngàn sản phẩm lên tới 50%, kèm theo voucher lên tới 1 triệu đồng, freeship, giao hàng nhanh chỉ trong 7 ngày và tùy ý đổi trả trong vòng 30 ngày.

Từ lúc chốt đơn đến khi nhận hàng, mọi khâu đều được Lazada tối ưu để khách hàng an tâm tuyệt đối, mua sắm thảnh thơi và tận hưởng niềm vui trọn vẹn trong mùa siêu sale. Đại diện Lazada cho biết: "Với sự đầu tư mạnh tay cùng chiến lược đa dạng hóa nguồn cung toàn cầu, Lazada đang khẳng định vị thế là nền tảng mua sắm hàng đầu khu vực, nơi người tiêu dùng có thể trải nghiệm hàng hiệu quốc tế với giá ưu đãi địa phương dễ dàng và an tâm".

Tận hưởng "siêu deal ngọt ngào" 11.11 cùng Lazada

Ngay từ đầu tháng 11-2025, không khí "mở hội" đã rộn ràng khắp nơi. Đội ngũ shipper Lazada trở thành "sứ giả ngọt ngào" khi bất ngờ trao tay khách hàng những chiếc kẹo que xinh xắn cùng voucher ưu đãi hấp dẫn khi giao đơn hàng.

Từ ngày 1-11 đến ngày 9-11, người dùng bước vào chuỗi sự kiện "Sale Đếm ngược D11" cùng loạt thương hiệu đình đám trong nước tung ưu đãi "khủng" như mua 2 tặng 1, voucher thương hiệu đến 40%, giảm thêm 10% khi thanh toán bằng xu. Hàng trăm thương hiệu lớn cùng tham gia "đại tiệc" này, nổi bật là các ông lớn ngành hàng sữa, điện tử gia dụng và thời trang.

Từ 20 giờ ngày 10 đến ngày13-11, đại tiệc "Sale Siêu Đỉnh 11.11" lớn nhất năm chính thức bắt đầu. Lazada mang đến một mùa sale bùng nổ với loạt ưu đãi đỉnh cao như trợ giá lên đến 11 triệu đồng; hàng ngàn deal chớp nhoáng mỗi ngày giảm khủng chỉ còn "11k"; voucher thương hiệu giảm đến 15%, săn các sản phẩm giảm đến 50% tại trang Xu hay các deal giảm đến 25% trên LazLive.

Song song đó, Lazada cũng phối hợp cùng các ngân hàng đối tác như VIB, Techcombank, UOB… tung ra các gói ưu đãi cực hấp dẫn như voucher giảm đến 1 triệu đồng toàn sàn, riêng iPhone 17 giảm đến 3 triệu đồng.

Mùa sale này, Lazada hứa hẹn chơi tất tay để mang đến những niềm vui ngọt ngào nhất cho người tiêu dùng.

Săn deal cực đỉnh cùng KOLs, KOCs của bạn trên kênh Youtube Shopping

Dịp đại tiệc mua sắm lớn nhất năm 11.11, Lazada mở rộng trải nghiệm mua sắm giúp người dùng khám phá thêm ưu đãi thông qua những nhà sáng tạo nội dung mà họ yêu thích.

Thông qua việc hợp tác với chương trình tiếp thị liên kết YouTube Shopping, người mua sắm có thể mua trực tiếp các sản phẩm của Lazada được giới thiệu trong các video trên YouTube.

Nhằm tôn vinh những nhà sáng tạo không ngừng truyền cảm hứng, Lazada tăng gấp đôi phí hoa hồng tiếp thị liên kết trong thời gian siêu sale từ ngày 1 đến ngày15-11, khuyến khích những chia sẻ review chân thực, gợi ý sản phẩm đang "hot", giúp người tiêu dùng tìm đúng sản phẩm hợp gu, hợp ví và biến mua sắm trở thành một trải nghiệm đầy cảm hứng và niềm vui.

"Siêu sale 11.11 luôn là sự kiện lớn nhất năm của Lazada, nơi chúng tôi cam kết mang đến trải nghiệm mua sắm vượt trội nhất cho người tiêu dùng. Năm nay, Lazada tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ, dịch vụ và các hoạt động tương tác thương hiệu, khẳng định định hướng brand-led commerce, nơi thương hiệu và trải nghiệm người mua cùng tỏa sáng", đại diện Lazada nhấn mạnh.

Thanh Lê
từ khóa : Lazada, Lazada Mall, siêu sale 11.11
“Đất dụng võ cho Nhân tài” – NovaGroup mở rộng cánh cửa sự nghiệp

“Đất dụng võ cho Nhân tài” – NovaGroup mở rộng cánh cửa sự nghiệp

Thị trường 14:38

NovaGroup tổ chức hội thảo Nhân tài lần 2, mở rộng tuyển dụng quy mô lớn — khẳng định quyết tâm trở lại đường đua tăng trưởng

Tiếp năng lượng để bứt phá: Hành trình trở thành “phiên bản Number 1” của nữ sinh khoa học công nghệ

Tiếp năng lượng để bứt phá: Hành trình trở thành “phiên bản Number 1” của nữ sinh khoa học công nghệ

Sản phẩm 14:38

Trong khán phòng hội nghị khoa học quốc tế, hình ảnh cô gái trong tà áo dài trắng tự tin thuyết trình về thiết kế anten y sinh khiến cả hội trường dõi theo.

FPT song hành cùng Bộ Tư pháp ra mắt Cổng Pháp luật quốc gia, bước tiến chiến lược cho chuyển đổi số

FPT song hành cùng Bộ Tư pháp ra mắt Cổng Pháp luật quốc gia, bước tiến chiến lược cho chuyển đổi số

Sản xuất - Kinh doanh 14:37

FPT đồng hành Bộ Tư pháp xây dựng Cổng Pháp luật quốc gia, ứng dụng AI và dữ liệu mở, giúp người dân và doanh nghiệp tra cứu minh bạch, thuận tiện hơn.

Bệnh viện Đa khoa Quốc Ánh: Thẩm mỹ chuẩn y khoa - An toàn - Tự nhiên

Bệnh viện Đa khoa Quốc Ánh: Thẩm mỹ chuẩn y khoa - An toàn - Tự nhiên

Nhịp sống 08:00

Thẩm mỹ không chỉ là kỹ thuật làm đẹp mà là định hướng phương pháp phù hợp với thể trạng, cơ địa của mỗi người để đẹp tự nhiên và an toàn hơn

BIDV chính thức triển khai dịch vụ thanh toán Google Pay cho thẻ Visa/Mastercard

BIDV chính thức triển khai dịch vụ thanh toán Google Pay cho thẻ Visa/Mastercard

Ngân hàng 08:00

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chính thức ra mắt dịch vụ thanh toán Google Pay dành cho thẻ Visa và Mastercard do BIDV phát hành.

Fan đổ về Ocean City check in G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, chờ concert lịch sử

Fan đổ về Ocean City check in G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, chờ concert lịch sử

Văn hóa – Giải trí 22:39

Hàng ngàn fan ùn ùn kéo về Ocean City, sẵn sàng cho G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank để check in, vui chơi, trải nghiệm.

Shinhan Life Việt Nam nhận danh hiệu “Doanh nghiệp vì cộng đồng”

Shinhan Life Việt Nam nhận danh hiệu “Doanh nghiệp vì cộng đồng”

Doanh nghiệp 16:18

Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam vừa nhận danh hiệu "Doanh nghiệp vì cộng đồng" năm thứ hai liên tiếp tại Lễ vinh danh Saigon Times CSR 2025.


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn