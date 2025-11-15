Dự án mới
15/11/2025 14:59

Lavita Thuan An cất nóc Block C, bước tiến mới của dự án trọng điểm khu Đông Bắc TP HCM

In bài viết

Sáng 15-11, dự án Lavita Thuan An tưng bừng cất nóc và hoàn tất đổ bê tông sàn kỹ thuật mái Block C

Sự kiện đặt cột mốc mới trong tiến trình xây dựng khu phức hợp thương mại shophouse, căn hộ cao cấp và officetel trọng điểm tại khu Đông Bắc TP HCM, qua đó, phản ánh nỗ lực của Tập đoàn Hưng Thịnh cùng đội ngũ thi công và các đơn vị liên quan với mục tiêu kiến tạo những không gian sống, làm việc, kinh doanh hiện đại cho cộng đồng cư dân tương lai.

Lễ cất nóc dự án Block C dự án Lavita Thuan An đánh dấu cột mốc mới trong hành trình tăng tốc xây dựng và hoàn thiện

Lavita Thuan An nổi bật trên khu vực nhờ vị trí hạ tầng chiến lược. Tọa lạc tại mũi tàu giao nhau giữa đường Nguyễn Thị Minh Khai và Quốc lộ 13, Lavita Thuan An nằm ngay trung tâm khu Đông Bắc TP HCM mở rộng. Dự án đón đầu hàng loạt công trình hạ tầng quan trọng như tuyến Vành đai 3 và dự án mở rộng Quốc lộ 13 lên 10 làn xe (dự kiến khởi công năm 2026).

Đặc biệt, Lavita Thuan An được hưởng lợi trực tiếp từ tuyến metro số 2 (Bến Thành - Suối Tiên - Khu Đông Bắc TP HCM). Những công trình huyết mạch này hứa hẹn tạo cú hích mạnh mẽ cho hạ tầng giao thông và giá trị bất động sản toàn khu.

Với vị thế giao thoa đắc địa, Lavita Thuan An không chỉ thuận tiện di chuyển mà còn là điểm hội tụ thịnh vượng, nơi cư dân tận hưởng nhịp sống sôi động của đô thị hiện đại, đồng thời mở ra cơ hội gia tăng giá trị hấp dẫn cho các nhà đầu tư.

Lavita Thuan An tọa lạc vị trí đắc địa ngay mũi tàu đường Nguyễn Thị Minh Khai và Quốc lộ 13

Quy mô gần 24.000 m2, Lavita Thuan An gồm 4 block căn hộ cao tầng và khu shophouse thương mại đồng bộ, cung cấp hơn 2.400 sản phẩm. Lavita Thuan An hình thành chất sống an lành, tinh tế và giàu cảm xúc dành trọn cho cư dân khi lấy cảm hứng từ sự giao hòa của ánh sáng, cây xanh và gió trời. Chuỗi tiện ích nội khu toàn diện như hồ bơi, công viên cây xanh, khu thể thao ngoài trời, khu vui chơi trẻ em, phòng sinh hoạt cộng đồng… được bố trí hài hòa để mang đến nhịp sống kết nối và thư thái mỗi ngày.

Từ dự án, chất sống tiện nghi mở rộng không giới hạn khi kết nối hoàn hảo với tiện ích ngoại khu bao quanh. Cư dân chỉ mất vài phút để tiếp cận AEON Mall Canary, Lotte Mart, sân golf Sông Bé, bệnh viện quốc tế Becamex, hay hơn 45 phút đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất…

Lavita Thuan An được hưởng lợi từ các công trình hạ tầng trọng điểm, gia tăng khả năng kết nối và tiềm năng giá trị bất động sản cho cư dân và nhà đầu tư

"Lavita Thuan An là một trong những dự án nổi bật của Tập đoàn Hưng Thịnh tại khu Đông Bắc TP HCM. Sự kiện cất nóc lần này đánh dấu thêm một bước tiến trong hành trình nỗ lực hoàn thiện các dự án trọng điểm của Tập đoàn thời gian qua", đại diện Tập đoàn Hưng Thịnh chia sẻ.

Trong năm 2025, nhiều dự án chiến lược của Tập đoàn cũng ghi nhận cột mốc thi công quan trọng như cất nóc dự án Grand Center Quy Nhon, tháp Trendy thuộc New Galaxy Binh Duong.

Song song với tiến độ thi công, Tập đoàn Hưng Thịnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để hoàn thiện thủ tục pháp lý và trao sổ hồng cho các dự án, nhằm đảm bảo quyền lợi và sự an tâm cho cư dân. Minh chứng cho nỗ lực này, vào cuối tháng 10 vừa qua, Tập đoàn đã trao sổ hồng lần hai cho cư dân 8X Đầm Sen, tạo bước tiến quan trọng trong quá trình hoàn thiện hồ sơ sở hữu căn hộ.

Thời gian tới, Tập đoàn Hưng Thịnh sẽ tiếp tục triển khai các dự án trọng điểm trên toàn quốc, đồng thời thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở vừa túi tiền, nhằm mang tới ngôi nhà cho đông đảo người dân và đóng góp cho mục tiêu an sinh xã hội.

N.Văn
từ khóa :
Vịnh Ngọc: Giá đất thấp, kết nối nhanh, cơ hội đầu tư bứt phá

Vịnh Ngọc: Giá đất thấp, kết nối nhanh, cơ hội đầu tư bứt phá

Thị trường 17:37

Khoảng cách tính bằng phút di chuyển, giá đất Vịnh Ngọc chỉ bằng khoảng 1/10 trung tâm TP HCM, cơ hội rộng mở cho nhà đầu tư vào Cần Giờ

Đại đô thị Aqua City "không ngủ" trước khi về đích

Đại đô thị Aqua City "không ngủ" trước khi về đích

Thị trường 10:28

Hàng nghìn công nhân và máy móc làm việc ngày đêm tại Aqua City quy mô 1.000 ha của tập đoàn Novaland, đáp ứng tiến độ bàn giao hơn 1.000 biệt thự, nhà phố.

Long Hải hướng tới trở thành điểm đến du lịch MICE của phía Nam

Long Hải hướng tới trở thành điểm đến du lịch MICE của phía Nam

Thị trường 09:00

Cách trung tâm TP HCM chưa đến 90 phút di chuyển, Long Hải sở hữu lợi thế cảnh quan và hệ sinh thái nghỉ dưỡng đang phát triển.

Vinhomes Green Paradise chính thức nộp hồ sơ bầu chọn “7 kỳ quan đô thị tương lai” thế giới

Vinhomes Green Paradise chính thức nộp hồ sơ bầu chọn “7 kỳ quan đô thị tương lai” thế giới

Bất động sản 09:15

Dự án khu đô thị Cần Giờ - Vinhomes Green Paradise chính thức nộp hồ sơ ứng viên tham gia chiến dịch bầu chọn quy mô toàn cầu “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai”

Vinhomes Green Paradise - “Kỳ tích phương Đông” mở ra chương mới cho hành trình ESG toàn cầu

Vinhomes Green Paradise - “Kỳ tích phương Đông” mở ra chương mới cho hành trình ESG toàn cầu

Dự án mới 18:51

Ở Cần Giờ (TP HCM) - nơi rừng gặp biển, siêu đô thị Vinhomes Green Paradise đang viết nên “kỳ tích phương Đông” của hành trình ESG++.

Charm Resort Long Hải tung chính sách mới, nhiều lợi thế cho nhà đầu tư

Charm Resort Long Hải tung chính sách mới, nhiều lợi thế cho nhà đầu tư

Thị trường 11:30

Charm Resort Long Hải vừa công bố chính sách bán hàng mới với mức thanh toán chỉ 9% giá trị sản phẩm, đi kèm lợi nhuận cam kết ngay khi ký hợp đồng.

Sở hữu vị trí kim cương, OS2 The Opus One khuấy động thị trường TP HCM

Sở hữu vị trí kim cương, OS2 The Opus One khuấy động thị trường TP HCM

Dự án mới 13:27

OS2 The Opus One đang khiến thị trường bất động sản TP HCM tăng nhiệt từng ngày ở chặng đua cuối năm.



Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn