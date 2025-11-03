La Roche Posay lần đầu công bố hiệu quả đột phá trên làn da mụn tại Việt Nam

Mụn cứng đầu: Bài toán nan giải với làn da Việt

Làn da người Việt chịu ảnh hưởng mạnh từ "tam giác khắc nghiệt": khí hậu nhiệt đới ẩm kích thích tiết dầu thừa, môi trường ô nhiễm gây bít tắc lỗ chân lông và các yếu tố di truyền dễ hình thành mụn. Tổ hợp này khiến tình trạng mụn trở thành vấn đề da liễu phổ biến và kéo dài, đòi hỏi những giải pháp chuyên biệt có nền tảng khoa học thay vì các biện pháp chăm sóc thông thường.

Thấu hiểu điều này, La Roche-Posay đã phối hợp cùng Bệnh viện Da liễu TP HCM thực hiện một nghiên cứu quan sát trên 300 bệnh nhân với tình trạng da và mức độ mụn khác nhau. Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá toàn diện hiệu quả của dòng sản phẩm Effaclar – được tích hợp công nghệ Phylobioma – trong hỗ trợ cải thiện tình trạng mụn và phục hồi hệ vi sinh da.

Công nghệ Phylobioma: "Chìa khóa vàng" tác động vào gốc rễ gây mụn

Điểm then chốt tạo nên hiệu quả đột phá trong nghiên cứu lần này đến từ công nghệ Phylobioma. Các nhà khoa học tại La Roche-Posay đã phát triển hoạt chất sinh học tiên tiến này dựa trên nền tảng khoa học về hệ vi sinh vật da (Microbiome).

Khác với các cơ chế giảm mụn thông thường, Phylobioma được ví như một "chiến binh thông minh" khi có khả năng nhận diện và tác động chuyên biệt vào chủng vi khuẩn C. acnes phylotype IA1 - thủ phạm chính gây viêm và hình thành mụn.

Thay vì tiêu diệt toàn bộ hệ vi sinh, Phylobioma hoạt động theo cơ chế điều hòa, giúp kiềm hãm sự phát triển quá mức của chủng vi khuẩn gây hại này, từ đó thiết lập lại trạng thái cân bằng tự nhiên cho hệ vi sinh da. Nhờ vậy, tình trạng mụn viêm không chỉ được giảm thiểu đáng kể mà nguy cơ tái phát mụn cũng được kiểm soát hiệu quả.

Bộ đôi Effaclar: Giải pháp khoa học cho làn da mụn của người Việt

Tại Hội Nghị Da Liễu Miền Nam 2025, La Roche-Posay đã chính thức công bố nghiên cứu quan sát về hiệu quả của dòng sản phẩm Effaclar với công nghệ Phylobioma độc quyền, cho thấy hiệu quả đáng ghi nhận của bộ đôi sản phẩm Effaclar trên làn da mụn.

Sữa Rửa Mặt Effaclar Purifying Foaming Gel nhận phản hồi tích cực từ 97% người dùng, ghi nhận làn da sạch sâu và giảm bóng nhờn rõ rệt mà không gây khô căng. Sản phẩm có công thức đột phá chứa Phylobioma với độ pH cân bằng 5.5 cùng Zinc PCA và nước khoáng La Roche-Posay dịu nhẹ, phù hợp cho cả làn da nhạy cảm.

Kem Giảm Mụn Effaclar Duo+M được xem là "trái tim" của nghiên cứu khi nhận được sự hài lòng từ 98% người dùng về độ phù hợp với làn da Việt. Đáng chú ý, 93% người dùng ghi nhận hiệu quả thuyên giảm tình trạng mụn sưng đỏ chỉ sau một thời gian ngắn.

Theo "Đồng thuận chuyên gia về quản lý và điều trị mụn trứng cá" của Hội da liễu Việt Nam, sản phẩm Effaclar Duo+M là giải pháp hiệu quả cho các tình trạng mụn từ nhẹ đến nặng. Kem giảm mụn Effaclar Duo+M sở hữu bảng thành phần tổng lực (Phylobioma, Niacinamide, BHA, LHA, Zinc PCA, Glycerin và Nước khoáng La Roche-Posay) tấn công vào 5 nguyên nhân chính gây mụn: vi khuẩn, viêm nhiễm, bít tắc lỗ chân lông, dầu thừa và hàng rào da suy yếu. Nghiên cứu lâm sàng còn chỉ ra khả năng giảm mụn chỉ sau 8 giờ sử dụng.

Một phát hiện có ý nghĩa thực tiễn cao khác từ nghiên cứu quan sát là vai trò hỗ trợ đắc lực của bộ đôi Effaclar trong phác đồ điều trị cùng thuốc kháng sinh. Cụ thể, 77% bệnh nhân cải thiện ít nhất một mức độ mụn (theo thang điểm GEA). Không dừng lại ở đó, bộ đôi sản phẩm này còn giúp giảm thiểu rõ rệt các tác dụng phụ khó chịu từ thuốc (như bong tróc, khô da, mẩn đỏ), từ đó gia tăng đáng kể sự tuân thủ điều trị và mang lại kết quả lâu dài, bền vững hơn cho bệnh nhân.

Cam kết khoa học vì sức khỏe làn da cộng đồng

Ông Nguyễn Minh Trí, Quản lý Y Khoa nhãn hàng La Roche-Posay Việt Nam, chia sẻ: "Việc hợp tác với Bệnh viện Da liễu TP HCM thực hiện nghiên cứu chuyên sâu này là minh chứng rõ nét cho cam kết của chúng tôi trong việc mang đến những giải pháp chăm sóc da hiệu quả, dựa trên bằng chứng khoa học vững chắc. Thông qua nghiên cứu, chúng tôi càng thấu hiểu hơn đặc tính làn da và nhu cầu của người Việt, từ đó không ngừng tối ưu hóa các sản phẩm trong tương lai."

Kết quả đầy đủ của nghiên cứu đã được trình bày tại Hội nghị Da Liễu Miền Nam 2025, cung cấp bằng chứng khoa học mạnh mẽ, góp phần củng cố niềm tin cho cả cộng đồng chuyên môn và người tiêu dùng vào một giải pháp giảm mụn toàn diện, an toàn và được "số hóa" riêng cho làn da Việt.

La Roche-Posay, thương hiệu dược mỹ phẩm đến từ Pháp với hơn 40 năm kinh nghiệm, trực thuộc Tập đoàn L'Oréal. Các sản phẩm của La Roche-Posay được nghiên cứu dựa trên nền tảng khoa học vững chắc, chứa thành phần nước khoáng độc quyền có đặc tính làm dịu và chống oxy hóa. Thương hiệu luôn tiên phong trong việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến (như Phylobioma) để mang đến những giải pháp chăm sóc da hiệu quả, đã được chứng minh lâm sàng.



