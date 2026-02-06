Nhộn nhịp mùa Tết tại các điểm bán vé số Vietlott

Những ngày giáp Tết, không khí mua sắm trở nên rộn ràng khắp phố phường, từ chợ truyền thống đến trung tâm thương mại. Giữa nhịp sống tất bật ấy, các điểm bán vé số Vietlott cũng thu hút đông đảo khách ghé mua để cầu may, làm quà tặng hoặc lì xì người thân trong dịp đầu năm mới. Tại nhiều điểm bán trên toàn quốc, không gian được trang trí rực rỡ với sắc vàng hoa mai và các vật phẩm Tết quen thuộc, mang đến cảm giác ấm cúng, gần gũi. Khách đến mua vé không chỉ để tham gia dự thưởng mà còn dừng lại trò chuyện, chia sẻ những câu chuyện cuối năm.

Chia sẻ về tình hình kinh doanh dịp cận Tết, chị Thanh Hà – chủ một điểm bán Vietlott – cho biết lượng khách tăng rõ rệt so với ngày thường. "Sát Tết, nhiều người mua vé để cầu mong có lộc ăn Tết, có người mua sẵn để bỏ vào bao lì xì tặng bạn bè, đồng nghiệp. Các doanh nghiệp tổ chức tiệc tất niên cũng mua vé số làm quà lì xì cho nhân viên," chị Hà chia sẻ. Với chị Hà, điều khiến chị yêu thích nhất trong những ngày giáp Tết không chỉ nằm ở doanh thu tăng trưởng, mà còn ở bầu không khí rộn ràng, vui vẻ tại đây. "Điểm bán của tôi đã có lượng khách ổn định bao năm nay rồi, nhưng cứ đến gần cuối năm thì sẽ còn nhộn nhịp hơn, thậm chí có khách vài ngày chỉ ghé mua một hai tờ vé nhưng những ngày này thì ghé thường hơn, ngày nào cũng mua. Khách đến đông, nói chuyện nhiều, cảm giác Tết rõ ràng lắm," chị chia sẻ thêm.

Theo ghi nhận tại nhiều điểm bán, dịp cuối năm cũng là thời điểm các sản phẩm như Power 6/55, Mega 6/45, Lotto 5/35 và Keno được người chơi quan tâm nhiều hơn. Nếu Power 6/55 và Mega 6/45 thu hút bởi giá trị giải Jackpot lớn, phù hợp với những ước mơ dài hạn cho năm mới, thì Lotto 5/35 và Keno lại ghi điểm nhờ cách chơi đơn giản, dễ tiếp cận, phù hợp để mua chơi thường xuyên hoặc làm quà lì xì đầu năm.

Không chỉ người bán, người chơi cũng mang theo những câu chuyện riêng khi tìm đến vé số dịp cuối năm. Anh Nhật Linh (45 tuổi), khách quen của điểm bán cho biết, anh thường cùng đồng nghiệp chơi Keno vào giờ nghỉ trưa, đồng thời tham gia Power 6/55 và Lotto 5/35. "Mấy ngày này bận rộn nhưng tôi vẫn tranh thủ ghé mua vài vé cho bản thân và tặng đồng nghiệp luôn. Ai cũng vui mà biết đâu lại được ăn Tết lớn thì sao", anh Linh chia sẻ.

Với nhiều chủ doanh nghiệp, vé số Vietlott cũng trở thành lựa chọn mới mẻ để trao gửi lời chúc đầu năm. Anh Thái Vũ (35 tuổi), cho biết năm nay anh chọn vé số Vietlott để lì xì nhân viên. "Sau khi thưởng Tết, tôi lì xì thêm bằng vé số, vừa gọn nhẹ mà vẫn bất ngờ. Vé số giống như gửi thêm một lời chúc may mắn đầu năm, ai trúng thì vui, không trúng thì vẫn có câu chuyện để nhớ," anh Vũ nói. Anh cũng cho biết việc tặng vé số cho người thân, bạn bè ở xa trở nên thuận tiện hơn nhờ tính năng tặng vé trên Vietlott SMS.

Giữa không khí xuân rộn ràng, vé số Vietlott không chỉ là một tấm vé dự thưởng mà còn là lời chúc, là hy vọng và niềm vui được trao đi. Từ những điểm bán nhỏ giữa lòng thành phố đến những bao lì xì đầu năm, mỗi tấm vé góp phần làm cho Tết thêm ấm áp, trọn vẹn và đáng nhớ. Hiện nay, khách hàng có thể dễ dàng mua vé tại hơn 6.300 điểm bán Vietlott trên toàn quốc hoặc qua kênh phân phối xổ số qua điện thoại Vietlott SMS để thử vận may đầu năm mới.