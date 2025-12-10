KITA Group tung hấp lực mới cho căn hộ diện tích lớn của dự án Kiều by KITA

Dự án Kiều by KITA đang giới thiệu nhiều chính sách bán hàng hấp dẫn cho các căn hộ diện tích lớn vào dịp cuối năm

Hàng hiếm khu trung tâm

Ngay trên trục Trần Hưng Đạo, nơi nhịp sống Sài Gòn vừa rộn ràng vừa thân thuộc, Kiều by KITA mang đến một lựa chọn hiếm hoi cho những ai mong tìm một căn hộ trung tâm nhưng không đánh đổi sự thoáng đãng. Dự án chỉ có 82 căn hộ, trong đó 50 căn thuộc dòng 3 phòng ngủ với diện tích từ 128 m² đến 155m². Sự giới hạn về số lượng giúp cho không gian sống ở đây giữ được cảm giác riêng tư và yên tĩnh hơn so với nhiều dự án nội đô.

Điều dễ cảm nhận nhất khi bước vào một căn hộ Kiều by KITA là sự thoáng và sáng. Hai mặt thoáng mở ra gió và ánh sáng tự nhiên, giúp căn nhà luôn có nhịp thở riêng. Từ những tầng cao, tầm nhìn của Kiều by KITA mở ra một Sài Gòn nhiều lớp, từ kênh Tàu Hủ - Bến Nghé trải dài, khu trung tâm tài chính hiện đại phía xa, và những nếp phố Chợ Lớn quen thuộc.

Mỗi căn hộ diện tích lớn của Kiều by KITA đều có 2 view đẹp, thông thoáng, không chắn tầm nhìn

Vị trí mặt tiền Trần Hưng Đạo mang lại sự tiện lợi mà người sống nội đô luôn trân trọng. Gần trường học, gần bệnh viện, gần những hàng quán thân quen, mọi thứ cần cho một ngày đều nằm trong bán kính vài phút. Không cần tính toán nhiều, mọi chuyển động của công việc, sinh hoạt, giải trí đều trở nên thuận tiện.

Kiều by KITA hướng đến một phong cách sống giản dị nhưng trọn vẹn, một căn hộ trung tâm đủ rộng để thoải mái, đủ ánh sáng để dễ chịu, đủ yên để nghỉ ngơi, và đủ gần để cuộc sống luôn thuận tiện nhất. Những ngày đầu mở bán, dự án đã chinh phục khách hàng bằng sự tử tế và tinh tế trong từng chi tiết, bằng cảm giác chân thật mà chủ nhân có được mỗi ngày trong căn hộ của mình.

Dự án có thang máy rộng rãi, riêng tư với 7 căn hộ/tầng

Thời điểm vàng sở hữu Kiều by KITA

Ở giai đoạn cuối năm, khi mà nhiều khách hàng ưu tiên những phương án tài chính rõ ràng và dễ sắp xếp, Kiều by KITA thu hút sự quan tâm nhờ chính sách bán hàng nhẹ vốn, minh bạch và đủ linh hoạt để phù hợp với nhiều kế hoạch tài chính khác nhau.

Chủ đầu tư Dự án Kiều by KITA cho biết đã hoàn thiện pháp lý, sẵn sàng sổ hồng từng căn

Điểm nổi bật nhất nằm ở tiến độ thanh toán rất dễ chịu so với mặt bằng chung căn hộ trung tâm. Cụ thể, chỉ với 40% giá trị, khách hàng đã có thể nhận nhà. Phần còn lại được trải đều theo từng đợt, trong đó chỉ 1% trong suốt năm đầu tiên, giúp giảm tối đa áp lực tài chính, nhất là với những gia đình đã có kế hoạch dòng tiền rõ ràng hoặc đang cân đối nhiều khoản đầu tư song song.

Nhịp thanh toán nhẹ này được nhiều môi giới đánh giá là "khá hiếm" trong phân khúc căn hộ trung tâm diện tích lớn, nơi tiến độ thường dồn về những khoản lớn trong thời gian ngắn.

Bên cạnh đó, Kiều by KITA còn áp dụng ưu đãi chiết khấu khi đặt cọc sớm, khách đặt cọc càng nhanh, mức giảm càng cao, được trừ trực tiếp vào giá bán. Chính sách "Đặt bao nhiêu – Chiết khấu bấy nhiêu" từ mức đặt cọc 100 triệu cũng tạo điều kiện để khách chủ động giữ căn, đặc biệt hữu ích trong bối cảnh số lượng căn lớn ở trung tâm không nhiều.

Dự án cũng dành 24 tháng phí quản lý miễn phí, giúp người mua an cư trong hai năm đầu mà không phát sinh thêm chi phí vận hành. Với nhóm khách muốn vay ngân hàng, dự án hỗ trợ giải ngân tới 70% giá trị, đồng thời đi kèm ưu đãi chiết khấu thêm khi khách chọn phương án thanh toán đúng tiến độ.

Những góc riêng tư thoáng đãng trên cao của cư dân dự án Kiều by KITA

Tổng hợp các ưu đãi, người mua có thể tiết kiệm từ vài trăm triệu đến cả tỷ đồng tùy theo phương án chọn lựa. Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ lớn khu trung tâm ngày càng khan hiếm và nhiều dự án mới vẫn đang hoàn thiện pháp lý, việc Chủ đầu tư Kiều by KITA cho biết đã hoàn thiện thủ tục pháp lý để tiến tới cấp sổ hồng từng căn, sẵn sàng bàn giao giúp người mua kiểm soát rủi ro và bảo toàn giá trị tài sản tốt hơn.

Cuối năm luôn là thời điểm của những quyết định sáng suốt và dứt khoát. Với tiến độ thanh toán dễ chịu, ưu đãi rõ ràng và dòng căn hộ diện tích lớn vốn hiếm ở khu trung tâm, Kiều by KITA trở thành một lựa chọn đáng để nhiều gia đình cân nhắc trong hành trình tìm một không gian sống đủ rộng, đủ riêng và có giá trị lâu dài.

Tham quan nhà thực tế tại: 927 Trần Hưng Đạo, Phường Chợ Quán, TP HCM




