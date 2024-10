Kinh nghiệm giúp sầu riêng tăng sức chống chịu, phục hồi nhanh sau hạn mặn

Thất thoát nặng nề từ hạn mặn vừa là bài học vừa là kinh nghiệm giúp nông dân tìm ra những giải pháp kịp thời để cứu cây trồng, giúp tăng sức chống chịu và phục hồi sau hạn mặn.

Trở tay không kịp với hạn mặn

Cây sầu riêng được xếp vào nhóm cây trồng mẫn cảm với mặn, cũng là cây chịu hạn kém. Nhiều trường hợp, không phải vườn nhiễm mặn cãy chết ngay mà sau thời gian hạn mặn, mưa xuống cây mới chết. Một trong những vùng ảnh hưởng nặng nề do hạn mặn là huyện Cai Lậy - tỉnh Tiền Giang. Đỉnh điểm vào năm 2020, dù chủ động đóng cống ngăn mặn, khuyến cáo người dân trữ nước nhưng cao điểm cuối tháng 2, độ mặn đạt hơn 6 phần ngàn, sầu riêng của huyện bị ảnh hưởng nặng do không chủ động được nguồn nước. Tổng diện tích bị thiệt hại do hạn, xâm nhập mặn năm 2020 là 4.460 ha, trong đó thiệt hại từ 30%-70% là 922 ha; thiệt hại trên 70% (chết) là 3.537 ha, nhiều nhất là ở xã Long Tiên 535 ha, xã Tam Bình 488 ha, Long Trung 464 ha; ngoài ra diện tích bị ảnh hưởng nhẹ (<30%) là 5.022 ha.

Người dân chủ động các biện pháp để ứng phó với hạn mặn tuy nhiên nếu để mặn vào đất sản xuất thì mất nhiều năm sau mới khôi phục. Các loại cây trồng có mức chống chịu hạn mặn khác nhau vì thế việc chủ động ứng phó trước khi nước mặn tấn công và tăng sức chống chịu cho cây trồng là quan trọng tránh tình trạng thiệt hại chồng thiệt hại.

Giải pháp giúp sầu riêng tăng sức chống chịu hạn mặn, cây phục hồi nhanh

Sau hạn mặn, cây sẽ thiếu nước và có nguy cơ bị nhiễm mặn, dẫn đến nguy cơ sốc cây, nhẹ thì bị vàng lá, mất nước, nặng thì cây chết khô hàng loạt. Do đó, ngoài các biện pháp tổng thể, bà con cần phải có thêm biện pháp kỹ thuật đúng đắn để giảm tối đa thiệt hại, trong đó biện pháp tạo cây khỏe và môi trường đất khỏe, nước tốt được các nhà khoa học đánh giá cao.

Để ứng phó với hạn mặn, cần giúp cây tăng sức chống chịu, tức là bổ sung dinh dưỡng phù hợp để củng cố sức khỏe nền tảng, tăng cường thể lực, đặc biệt là giảm tối đa hấp thu muối vào cây. Bà con cần tăng cường bón phân hữu cơ, lân và Kali, không nên bón phân có chứa Natri và Clo vì sẽ tăng độ độc cho cây. Có thể phun phân bón lá có chứa Kali, Canxi, Magiê, Silic giúp cây tăng đề kháng, tăng khả năng chịu hạn, chống chọi với nhiễm mặn, cứng cây, không đỗ ngã.

Giải pháp từ Hợp Trí với bộ 4 sản phẩm: Hợp Trí Super Humic, Bud Booster, Hydrophos Zn, Hợp Trí CaSi có thể giúp phòng chống hạn, mặn trên cây sầu riêng hiệu quả.

Hợp trí Super Humic: với thành phần 70% Acid Humic chiết xuất từ mỏ Leonardite hàng trăm triệu năm tuổi dùng để rải hoặc pha nước tưới vào vùng rễ giúp đất tơi xốp và ổn định pH, cố định - bất hoạt độc tố gây phèn mặn trong đất.

Hydrophos Zn giúp phát triển rễ, lá mau thành thục, tăng cường trao đổi chất bên trong cây - hạn chế hấp thu các ion muối và ion kim loại nặng từ bên ngoài vào – hạn chế ngộ độc cho cây do nguyên nhân mặn, phèn…

Bud Booster có hàm lượng NPK cân đối, lượng kẽm cao cùng các vi lượng Magiê, Bo; giúp cây trồng có bộ lá khỏe, tăng quang hợp, tăng hô hấp, chống mất nước.

Hợp Trí Casi với thành phần cân đối giữa can-xi và si-lic giúp cây cứng cáp, tế bào mô cây chắc chắn, màng cutin trên bề mặt lá dày nên giúp cây hạn chế mất nước rất tốt. Ngoài ra, theo các nghiên cứu khoa học, nếu cung cấp cấp đầy đủ can-xi và si-lic cho cây thì sẽ hạn chế 50% lượng muối natri từ bên ngoài có thể xâm nhập vào bên trong cây, do đó hạn chế tối đa vấn đề ngộ độc mặn

Bộ dinh dưỡng nền tảng và tăng cường thể lực giúp tăng sức chống chịu hạn - mặn phục hồi nhanh cho cây sầu riêng

8 công sầu riêng của ông Huỳnh Văn Sản hiếm hoi không bị thiệt hại nặng so với bà con trong vùng. Hạn mặn năm 2020, có lúc nồng độ mặn trong mương lên đến 2 phần ngàn. Cách để ông vượt qua là đầu tư hệ thống tưới và phun thuốc tiết kiệm nước, kiểm tra nồng độ mặn trước khi cho nước vào. Kinh nghiệm gần 20 năm trồng sâu riêng, ông Sản chủ động cung cấp các dưỡng chất cho sầu riêng trước khi hạn mặn đến. Qua sử dụng sản phẩm của Hợp Trí, lúc nào ông cũng yên tâm, năng suất vượt trội. Ông Sản cho hay "Thường người ta nói cây khỏe mới chống được hạn nên trước khi hạn mặn là tôi liền bón phân Hợp Trí Super Humic dưới gốc, một gốc vậy là nửa ký, xịt ở trên là Hợp Trí CaSi cộng với Hợp Trí Organo TE (250 ml+250 ml/200 lít), đợt hai cách 7 ngày tôi xịt Hydrophos Zn 500 ml/200 lít để giữ bộ lá xanh.

Anh Huỳnh Văn Sản chia sẻ kinh nghiệm ứng phó hạn mặn theo giải pháp của Hợp Trí

Vườn của anh Nguyễn Văn Hòn tại ấp Bình Ninh, xã Tam Bình, Cai Lậy, TG. Hình bên trái: trước xử lý. Hình bên phải: Sau xử lý hạn mặn 25 ngày

Vườn sầu riêng của anh Nguyễn Văn Mến ấp Bình Ninh, xã Tam Bình, Cai Lậy, Tiền Giang. Hình trái: Trước khi xử lý. Hình phải: Sau xử lý hạn mặn 25 ngày

Vườn của anh Phạm Ngọc Thành ấp Mỹ Chánh, xã Long Tiên, Cai Lậy, Tiền Giang. Hình trái: Trước khi xử lý. Hình phải: Sau xử lý 20 ngày

Biến đổi khí hậu ngày càng khó lường, bà con luôn đối diện với nguy cơ xâm nhập mặn gây ảnh hưởng cây trồng, đặc biệt sầu riêng là cây trồng mẫn cảm nhất với mặn. Do đó, ngoài giải pháp tích trữ nước ngọt, ngăn mặn, bà con cần chủ động cung cấp dinh dưỡng trước khi mặn tấn công, để giúp cây trồng bước qua mùa hạn mặn. Giải pháp dinh dưỡng giúp tăng sức chống chịu hạn mặn, phục hồi nhanh của Hợp Trí là bài toán hiệu quả, kịp thời giúp cho bà con bảo vệ cây trồng và đảm bảo năng suất.

