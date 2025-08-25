Kiến tạo môi trường làm việc hạnh phúc

Trong bối cảnh thị trường tuyển dụng nhân sự chuyển mình mạnh mẽ, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín (Vietbank) nổi bật với chiến lược lấy con người làm trọng tâm, kết hợp hài hòa giữa đổi mới công nghệ, chính sách đãi ngộ và môi trường làm việc.

Đổi mới tư duy tuyển dụng

Một trong những chiến lược dài hạn của Vietbank là đổi mới tư duy: từ "Tuyển dụng - Recruitment" sang "Thu hút nhân tài - Talent acquisition". Chiến lược này giúp tìm kiếm, nuôi dưỡng và giữ chân những người giỏi, có tiềm năng phát triển bền vững cho ngân hàng. Để tối ưu hóa trải nghiệm ứng viên, Vietbank xây dựng quy trình ứng tuyển thân thiện, phản hồi kết quả nhanh chóng, đồng hành và hỗ trợ ứng viên ngay từ những bước đầu tiên.

Trong xu hướng mới, Vietbank từng bước số hóa quy trình tuyển dụng, ứng dụng công nghệ và AI, nâng cao hiệu quả và trải nghiệm trong tuyển dụng như: tích hợp AI vào hệ thống tuyển dụng trực tuyến, giúp sàng lọc hồ sơ nhanh chóng, chính xác; kết nối với các nền tảng tuyển dụng hàng đầu có ứng dụng công nghệ AI để đánh giá sự phù hợp của CV đối với vị trí tuyển dụng tại Vietbank.

Vietbank áp dụng chính sách tuyển dụng theo năng lực, không chỉ bằng cấp. Theo đó, ngân hàng ưu tiên ứng viên có kỹ năng mềm phù hợp với từng vị trí, khả năng thích ứng và thái độ hợp tác, tinh thần không ngừng học hỏi. Vietbank cũng triển khai thiết kế bài test tình huống thực tế để đánh giá cho các vị trí kinh doanh và dịch vụ khách hàng, cùng các vị trí chuyên môn tại Hội sở. Bằng cách đó, Vietbank mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho nhiều đối tượng, đồng thời tạo sự công bằng trong việc tiếp cận việc làm.

Với chiến lược phát triển mạng lưới rộng khắp, Vietbank chủ động đa dạng hóa nguồn tuyển dụng, tiếp cận ứng viên tại các tỉnh thành tiềm năng thông qua cả hình thức online và offline.

Đặc biệt, Vietbank hợp tác với các trường Đại học, Cao đẳng, khuyến khích đội ngũ trẻ thực tập và làm việc ngay tại quê hương, nơi ngân hàng có chi nhánh. Đây vừa là cơ hội phát triển nghề nghiệp cho sinh viên, vừa góp phần phát triển nguồn nhân lực địa phương.

Vietbank - nơi truyền cảm hứng mỗi ngày

Không chỉ dừng lại ở chính sách tuyển dụng, Vietbank còn khẳng định thương hiệu nhà tuyển dụng được yêu thích bởi Ngân hàng đầu tư vào truyền thông văn hóa nội bộ về môi trường làm việc lý tưởng, hạnh phúc, cân bằng giữa công việc và cuộc sống với những cơ hội phát triển, lộ trình thăng tiến rõ ràng, minh bạch.

Đặc biệt, Vietbank triển khai cơ chế lương kinh doanh hấp dẫn, chính sách đãi ngộ linh hoạt và cá nhân hóa như: thu nhập gắn với kết quả KPIs, doanh số và chất lượng dịch vụ, nhân sự giỏi được ghi nhận, có lộ trình thăng tiến rõ ràng và cơ hội cải thiện thu nhập.

Văn hóa doanh nghiệp, không gian làm việc và chính sách nhân sự là những yếu tố luôn được Vietbank chú trọng. Theo đó, Vietbank thường xuyên tổ chức các chương trình thi đua nội bộ, khen thưởng sáng kiến, thúc đẩy tinh thần cạnh tranh lành mạnh và đoàn kết nội bộ, qua đó kiến tạo môi trường làm việc hợp tác, thân thiện, hạnh phúc.

Trong 2 năm liên tiếp 2023 và 2024, Vietbank được vinh danh trong "Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam" do Báo Đầu tư bình chọn.

Với mục tiêu Xây dựng chiến lược dài hạn thông qua các hoạt động nhằm nâng cao Thương hiệu Nhà Tuyển dụng, ngày 17-8-2025, Vietbank đã đồng hành cùng "Ngày hội Thực tập sinh - NEU Internship Day 2025" tại Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Sự kiện thu hút hàng trăm sinh viên tham gia ứng tuyển vị trí nhân viên chính thức và thực tập sinh ở khu vực Hà Nội, nơi Vietbank có các chi nhánh và phòng giao dịch.

Vietbank tại “Ngày hội Thực tập sinh - NEU Internship Day 2025”

Năm 2025, Vietbank tiếp tục cam kết kiến tạo môi trường làm việc hạnh phúc, chuyên nghiệp và hiện đại - nơi mỗi nhân sự đều có thể phát triển sự nghiệp bền vững và đóng góp vào sự thành công chung của tổ chức.

Với sứ mệnh tối ưu hóa mọi mặt hoạt động nhằm mang lại giá trị và trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, đối tác, nhà đầu tư và CBNV, Vietbank luôn tích cực đóng góp và đồng hành cùng sự phát triển chung của cộng đồng và xã hội.

Với chiến lược tuyển dụng toàn diện, Vietbank không chỉ đáp ứng nhu cầu phát triển mạng lưới và tăng trưởng tín dụng, mà còn khẳng định vị thế là một trong những nhà tuyển dụng hấp dẫn trong ngành ngân hàng.