Tiêu dùng
16/01/2026

Không phải biển quảng cáo, một dấu hiệu nhỏ đang gây chú ý trong mùa mua sắm Tết



Thấy “WiNX” ở cửa hàng quen, nhiều người tiêu dùng tò mò thử và bất ngờ với trải nghiệm mới.

Càng về cuối năm, không khí mua sắm trở nên rộn ràng hơn từ siêu thị, cửa hàng tiện lợi đến tiệm tạp hóa, người tiêu dùng dễ dàng bắt gặp những quầy kệ đầy ắp sản phẩm chuẩn bị cho mùa mua sắm cao điểm. Tại những địa điểm này, nhiều người bắt đầu để ý đến một dấu hiệu mới xuất hiện: biểu tượng WiNX.

Người tiêu dùng hào hứng tham gia chương trình của WiNX

WiNX là gì? Vì sao xuất hiện nhiều nơi trong mùa Tết

Khi chọn mua một số sản phẩm quen thuộc trong căn bếp hàng ngày như nước mắm Nam Ngư, Đệ Nhị hay tương ớt CHIN-SU, khách hàng quét mã QR trên vỏ chai, đăng ký trở thành thành viên WinX, nhận ngay 10% điểm thưởng tích lũy và voucher trị giá 20.000 đồng để mua sắm các sản phẩm nhãn hiệu Masan. Những lợi ích này được tích hợp trực tiếp vào trải nghiệm mua sắm, khiến nhiều người tiêu dùng cảm nhận rõ ràng rằng việc mua sắm của mình "được cộng thêm" một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Đáng chú ý, dấu hiệu WiNX và trải nghiệm quét mã này hiện đã được triển khai rộng rãi tại hơn 345.000 cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc, giúp người tiêu dùng dễ dàng bắt gặp ngay tại những điểm mua sắm quen thuộc hàng ngày.

Khi mua sắm tại các điểm bán lẻ có dấu hiệu WiNX hãy quét mã ngay để nhận ưu đãi

Vì sao WiNX được người tiêu dùng chú ý?

WiNX nhanh chóng được nhận ra bởi dấu hiệu này xuất hiện ở đúng nơi người tiêu dùng thường xuyên lui tới, gắn liền với những sản phẩm quen thuộc trong bữa ăn và sinh hoạt hằng ngày, không chỉ trong dịp Tết. Đơn giản nhưng mang lại lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng, xuất hiện đúng dịp Tết đến Xuân về, WiNX mang đến một niềm vui nhỏ, thêm giá trị, thêm thú vị trong trải nghiệm mua sắm thời công nghệ.

Người tiêu dùng có thêm niềm vui nho nhỏ khi trải nghiệm mua sắm thời công nghệ

WiNX triển khai chương trình "Tết Masan - Tết vàng đủ vị", diễn ra từ ngày 01-01 đến 28-02-2026, với sự tham gia của nhiều thương hiệu quen thuộc trong hệ sinh thái Masan như CHIN-SU, Nam Ngư, Omachi, Wake-up, NET, WinEco, MEATDeli, WinMart…

Người tiêu dùng khi mua sắm tại các điểm bán lẻ có dấu hiệu WiNX hãy quét mã ngay để nhận về nhiều ưu đãi hấp dẫn:

  • Hơn 345.000 cửa hàng tạp hóa
  • Hơn 4.500 cửa hàng WinMart/WinMart+
  • Gần 130 siêu thị và đại siêu thị WinMart trên toàn quốc

Chi tiết chương trình vui lòng xem tại đây!



từ khóa : người tiêu dùng, chin-su, Masan, Nam Ngư, quét mã QR, WinX
