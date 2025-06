Khi con “có cả thành phố để lớn lên”, cha mẹ biết mình đã tìm được chốn an cư lý tưởng

In bài viết

Những giá trị cộng đồng này không chỉ đem đến chất lượng sống lý tưởng mà còn là nền tảng gia tăng giá trị bất động sản cho cư dân.

Món quà lớn mang tên ký ức tuổi thơ

Ngày 1, 2-6 vừa qua, công viên Ánh sáng tại Vinhomes Grand Park rực rỡ như một sân khấu khổng lồ. Từ sân khấu ca nhạc, cuộc thi nhảy Lalawonder Xanh rộn ràng, đến các buổi biểu diễn xiếc, vẽ tranh, workshop sáng tạo… tất cả đã vẽ nên bức tranh về một tuổi thơ trọn vẹn - thứ mà người lớn đôi khi phải chật vật mới tìm lại được cho con mình giữa thành phố ngột ngạt.

Ở một góc sân chơi, bé Hà Vy, cư dân nhí 5 tuổi, đang chăm chú tô màu trong workshop "Vì tương lai xanh". Mẹ bé, chị Trà My, vừa quay điện thoại vừa mỉm cười: "Không cần phải ra khỏi khu đô thị, con vẫn có cả một thế giới để khám phá. Mùa hè này cha mẹ được nhẹ gánh lo âu khi con có sân chơi an toàn, thân thiện tách rời khỏi tivi, điện thoại".

Giữa không gian xanh, rộng rãi, thoáng mát của công viên 36 ha và ngập tràn nhiều gian hàng trò chơi, tiếng nhạc vang lên từ khu vực sân khấu trung tâm, những em bé trong bộ váy công chúa và áo siêu anh hùng ríu rít chạy nhảy giữa mê cung hơi và khu vực game tương tác.

Ngoài sân chơi cho trẻ em, dịp này, cộng đồng cư dân Vinhomes Grand Park cũng có cơ hội gia tăng gắn kết với Wonder Summer Fest diễn ra từ ngày 2-6 đến hết 3-8. Chương trình bao gồm nhiều hoạt động sôi nổi, như: Family team building, Wonder Cup, Lễ hội Kem và Hội chợ handmad diễn ra hằng ngày. Đặc biệt, mỗi thứ bảy hàng tuần, đại đô thị sẽ rộn ràng với sân khấu của lễ hội Âm nhạc Waving Wonder, Tropical Babies và chủ nhật là Mùa hè Xanh.

Tết Thiếu nhi ngập tràn niềm vui, tiếng cười chỉ là một mảnh ghép của mùa hè đầy khác biệt tại Vinhomes Grand Park. Từ các lễ hội âm nhạc, thể thao đến workshop nghệ thuật, hội chợ… tất cả tạo nên nhịp sống đặc trưng khó tìm thấy ở một khu đô thị nào khác tại TP HCM. Nơi đây, thế hệ tương lai cùng lớn lên trong không gian văn minh, nhiều màu sắc, đa trải nghiệm.

Sức sống đô thị tạo đòn bẩy tăng giá cho bất động sản trung tâm

Khả năng tự vận hành và nhịp sống - giao thương sôi động luôn là yếu tố cốt lõi làm nên giá trị thực của một dự án. Khi Vinhomes Grand Park đã bước vào giai đoạn vận hành ổn định, những giá trị sống thực tế từ môi trường giáo dục, y tế đủ đầy đến chuỗi lễ hội cộng đồng phong phú, cơ hội đầu tư kinh doanh rộng mở… đang trở thành lực đẩy mạnh mẽ cho giá trị bất động sản.

Đặc biệt, những dự án, phân khu trung tâm, nằm liền kề trục lễ hội sôi động luôn thu hút sự quan tâm lớn từ cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư. The Opus One là một trong những ví dụ nổi bật.

Sở hữu vị trí trung tâm của đại đô thị, nằm kế cận quảng trường Golden Eagle, Vincom Mega Mall Grand Park, công viên 36 ha và chuỗi tiện ích chủ chốt, The Opus One hội tụ đầy đủ yếu tố để vừa trở thành tổ ấm lý tưởng, vừa là tài sản gia tăng giá trị bền vững theo thời gian.

Bên trong The Opus One, chuẩn sống "hạng thương gia" được thiết lập với lobby thông tầng cao hơn 7 m, hồ bơi vô cực ba tầng dưới tán cọ nhiệt đới, phòng gym giữa tầng không, lounge đón khách sang trọng và loạt tiện ích mang phong cách resort. Đây không còn là "căn hộ" mà là một phần của lối sống cao cấp, nơi người trẻ có thể làm việc từ xa, nuôi dạy con, tiếp đón bạn bè và tận hưởng cuộc sống trong một không gian đáng mơ ước.

Với số vốn ban đầu nhỏ gọn, các gia đình trẻ đã có thể sở hữu ngay căn hộ The Opus One cùng hệ tiện ích cao cấp

Đáng chú ý, nhờ chính sách ưu đãi đặt biệt - giảm ngay 160 - 280 triệu đồng/căn và lịch thanh toán linh hoạt, The Opus One trở thành lựa chọn lý tưởng cho nhiều gia đình trẻ. Người mua có thể chọn thanh toán theo tiến độ chuẩn để được nhận ngay ưu đãi tới 9,5%.

Nếu chọn phương án vay, khách hàng chỉ cần bỏ ra 15% giá trị căn hộ và được miễn gốc, lãi đến năm 2027, trong khi đã nhận nhà từ đầu năm 2026. Suốt thời gian ưu đãi, cư dân có thể thảnh thơi tận hưởng cuộc sống hoặc khai thác cho thuê để dùng chính dòng tiền đó bù đắp phần chi phí phải trả theo chiến lược "mỡ nó rán nó". Đây là lựa chọn an toàn, ít áp lực và đầy tiềm năng trong bối cảnh khu Đông đang đón nhận làn sóng hạ tầng mạnh mẽ, đặc biệt là đường Vành đai 3 sắp thông xe vào cuối năm nay.

Sở hữu căn hộ The Opus One, khách hàng chỉ phải bỏ ra hơn 400 triệu đồng vốn ban đầu

Anh Minh Khoa, một khách hàng vừa hoàn thiện hợp đồng mua căn hộ tại The Opus One, chia sẻ: "Tôi muốn con lớn lên trong một nơi như thế này, có cộng đồng, có thiên nhiên, có trải nghiệm. Và tôi biết, chỉ một thời gian nữa nhìn lại, tôi sẽ không thể chạm tới cuộc sống ấy với mức giá như hiện nay".

The Opus One là cả một hệ sinh thái sống - nơi trẻ em được chở che bằng ký ức, lớn lên bằng trải nghiệm, người lớn được tiếp thêm năng lượng từ nhịp sống văn minh và giá trị tài sản của gia đình không ngừng gia tăng theo thời gian.