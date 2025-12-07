Hoạt động cộng đồng
07/12/2025 21:36

Khẳng định tầm vóc quốc tế, vị thế giải chạy biểu trưng của thành phố

In bài viết

Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank Mùa thứ 8 đã khép lại thành công rực rỡ

Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank Mùa thứ 8 chính thức trở thành sự kiện marathon có số người tham gia đông nhất Việt Nam với hơn 23.000 vận động viên đến từ 81 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng hơn 30% so với năm trước - mức tăng cao nhất trong lịch sử 8 mùa tổ chức, tiếp tục khẳng định sức hút ngày càng lớn của giải chạy và vị thế đầu tàu của Thành phố Hồ Chí Minh trên bản đồ du lịch - thể thao cộng đồng.

Khẳng định tầm vóc quốc tế, vị thế giải chạy biểu trưng của thành phố - Ảnh 1.

Lễ bế mạc và trao giải vinh dự được đón tiếp lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh - cơ quan chỉ đạo của giải: ông Nguyễn Văn Dũng - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND, ông Phạm Huy Bình - Giám đốc Sở Du lịch, ông Nguyễn Trung Hinh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh TP HCM cùng sự hiện diện của lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, đối tác, nhà tài trợ, khách mời và các vận động viên.

Đáng chú ý, mùa giải năm nay đã chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của các vận động viên Việt Nam khi tranh tài cùng đông đảo vận động viên quốc tế. Trong đó, vận động viên Phạm Thị Hồng Lệ đã giành vị trí quán quân ở cự ly marathon dành cho nữ. Ở hạng mục dành cho nam, cự ly bán marathon, pha tranh tài gay cấn ngay vạch đích của quán quân Dương Minh Hùng và Phạm Ngọc Phan - với kết quả chỉ chênh nhau chưa tới 1 giây, về đích sát nút ở 1:09:25, đã trở thành điểm nhấn của mùa giải năm 2025. Đồng thời, giải chạy ghi nhận số lượng các vận động viên trẻ tuổi tham gia ở các cự ly 5 km, 10 km tăng đáng kể, phản ánh sức hút mạnh mẽ và mức độ lan tỏa ngày càng sâu rộng của giải trong cộng đồng.

Khẳng định tầm vóc quốc tế, vị thế giải chạy biểu trưng của thành phố - Ảnh 2.

Đại diện ban chỉ đạo phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: "Với quy mô và sức lan tỏa ngày càng lớn, Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank đã và đang trở thành một sản phẩm du lịch đặc trưng của Thành phố. Sự kết hợp giữa thể thao, văn hóa và du lịch tạo nên điểm nhấn khác biệt, góp phần thu hút du khách, gia tăng trải nghiệm và khẳng định thương hiệu TP HCM trên bản đồ du lịch khu vực".

Khẳng định tầm vóc quốc tế, vị thế giải chạy biểu trưng của thành phố - Ảnh 3.

Bà Thái Minh Diễm Tú, Giám đốc Khối Tiếp thị Ngân hàng Techcombank, chia sẻ: "Trong suốt gần một thập kỷ qua, Techcombank đã đồng hành kiến tạo nền tảng sống khỏe thông qua Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank, lan tỏa tinh thần "Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội", chung tay xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, thịnh vượng và hạnh phúc. Và đây cũng chính là những đóng góp tích cực góp phần hiện thực hóa Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về nâng cao tầm vóc, tuổi thọ và tỉ lệ vận động thể chất của người dân, giúp Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Khẳng định tầm vóc quốc tế, vị thế giải chạy biểu trưng của thành phố - Ảnh 4.

Mùa giải năm nay tiếp tục cho thấy sự trưởng thành rõ nét của phong trào marathon Việt Nam. Chất lượng chuyên môn được nâng lên khi đường đua quy tụ nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm bên cạnh lực lượng vận động viên trẻ đang lên… tạo nên một mùa thi đấu cạnh tranh hơn bao giờ hết. Việc nhiều nhóm và câu lạc bộ lựa chọn giải làm mục tiêu thi đấu trọng tâm cũng góp phần nâng cao mức độ chuẩn bị, kỷ luật tập luyện và chiến lược thi đấu trong cộng đồng.

Khẳng định tầm vóc quốc tế, vị thế giải chạy biểu trưng của thành phố - Ảnh 5.

Ở đường đua Marathon nam (42,195 km), cuộc tranh tài diễn ra gay cấn đến những kilomet cuối cùng. Vận động viên Ayalew Seleshi Simaneh từ Ethiopia bứt phá mạnh mẽ ở đoạn nước rút để cán đích đầu tiên với thành tích 2:23:13, giành ngôi vô địch chung cuộc. Tiếp theo là Wondale Melsew Baye về đích thứ hai, trong khi Kebede Leta Girma cán đích ở vị trí thứ ba với thành tích 2:23:25 và 2:23:34, đây là những vận động viên mang quốc tịch Ethiopia. Hai vị trí còn lại trong Top 5 lần lượt thuộc về vận động viên Damte Wendwesen Tilahun từ Ethiopia với thành tích 2:23:54 và vận động viên mang quốc tịch Kenya - Kogei Hosea hoàn thành với thời gian 2:24:34, khép lại cuộc đua ở cự ly marathon đầy kịch tính.

Khẳng định tầm vóc quốc tế, vị thế giải chạy biểu trưng của thành phố - Ảnh 6.

Ở đường đua Marathon nữ, vận động viên Phạm Thị Hồng Lệ đã vượt qua hàng loạt các đối thủ mạnh để về nhất với thời gian 2:48:10. Ba vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về các vận động viên Ethiopia: Mohamed Yenework Husen, Birehan Marta Tinsae và Zega Mestu Sirabzu. Vị trí thứ năm thuộc về vận động viên Doãn Oanh. Màn trình diễn của hai vận động viên Việt Nam giữa dàn vận động viên quốc tế đã thể hiện khả năng cạnh tranh, bứt phá của vận động viên nước nhà, tạo nên khoảnh khắc đầy tự hào trong lòng khán giả.

Khẳng định tầm vóc quốc tế, vị thế giải chạy biểu trưng của thành phố - Ảnh 7.

Sau những giờ phút thi đấu căng thẳng, mùa giải khép lại với kết quả 108 vận động viên, câu lạc bộ cộng đồng và doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc được vinh danh tại các hạng mục chung cuộc và nhóm tuổi.

Giải nhất chung cuộc cự ly Marathon, nữ vận động viên Phạm Thị Hồng Lệ, chia sẻ tại vạch đích: "Chiến thắng hôm nay không chỉ dành cho riêng tôi, mà còn là lời khẳng định cho tinh thần bền bỉ của người Việt. Tôi rất tự hào khi được thi đấu tại một giải marathon mang tầm vóc quốc tế ngay trên quê hương mình. Tôi tin rằng những sự kiện như thế này sẽ tiếp tục nuôi dưỡng thế hệ vận động viên trẻ, giúp thể thao Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp, bền vững và đầy khát vọng".

Khẳng định tầm vóc quốc tế, vị thế giải chạy biểu trưng của thành phố - Ảnh 8.

Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank Mùa thứ 8 tiếp tục chứng minh sức ảnh hưởng sâu rộng của một sự kiện thể thao cộng đồng tầm cỡ quốc gia và theo tiêu chuẩn quốc tế. Thành công của mùa giải đến từ sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền Thành phố, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) - Nhà tài trợ Chiến lược, đơn vị tổ chức Sunrise Events Vietnam cùng các đối tác đồng hành. Sự chung tay này tạo nên nền tảng vững chắc để giải chạy không ngừng nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô, vươn tầm khu vực và lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng.

Minh Quân
