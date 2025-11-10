Khám phá Ngày hội “Vẽ chuyện lớn” của GrowPLUS+ Suy Dinh Dưỡng

Cuối tuần vừa qua, hơn 2.500 mẹ và bé cùng tham gia Ngày hội "Vẽ chuyện lớn" do Nutifood GrowPLUS+ Suy Dinh Dưỡng tổ chức tại Gigamall Thủ Đức. Sự kiện mang đến một không gian để trẻ tự tin khám phá, "vẽ chuyện lớn", thỏa sức tạo nên ước mơ của mình.

Ngày hội "Vẽ chuyện lớn" thu hút hơn 2.500 mẹ và bé tham gia

Trong suốt thời gian diễn ra chương trình, các thiên thần nhỏ háo hức cùng ba mẹ cầm thẻ tích điểm để tham gia những khu trải nghiệm đầy thú vị. Ở mỗi độ tuổi, các em lại tìm thấy cho mình một thế giới phù hợp: các bé nhỏ say mê trong góc "Rạp xiếc ẩm thực" và "Vương quốc thú cưng", còn những bạn lớn hơn thì không ngần ngại thử sức ở "Công viên trên không" và "Vũ trụ ánh sáng".

Tất cả không gian đều được Nutifood GrowPLUS+ Suy Dinh Dưỡng chăm chút kỹ lưỡng để bé thỏa sức "vẽ nên chuyện lớn". Bên cạnh đó, đội ngũ nhân viên hỗ trợ luôn hoạt động hết công suất, hướng dẫn tận tình từng bé hoàn thành nhiệm vụ một cách an toàn, trọn vẹn.

Các bạn nhỏ hào hứng tham gia các khu trò chơi

Cùng mẹ đi trung tâm thương mại và vô tình "sà" vào Ngày hội "Vẽ chuyện lớn", Nam Khang – 12 tuổi lập tức bị cuốn vào khu Vũ trụ ánh sáng. Khang hào hứng nói: "Con rất thích chơi tại đây vì được thỏa ước mơ chinh phục độ cao".

Nam Khang mua liền 4 lốc sữa sau khi được sampling

Sau khi thưởng thức hộp GrowPLUS+ Suy Dinh Dưỡng nhận tại khu sampling, Khang liền quay sang xin mẹ mua thêm. "Dạ đây là lần đầu con uống sữa này, con thấy thơm và ngon lắm ạ, nên con xin mẹ mua thêm về uống", cậu bé cười rạng rỡ khi ôm bốn lốc sữa trong tay.

Niềm vui của trẻ cũng lan sang phụ huynh. Chị Lê Hoàng Thu Loan tình cờ đưa ba con nhỏ đi chơi cuối tuần rồi bắt gặp sự kiện, mấy mẹ con bất ngờ trước quy mô và mức độ hấp dẫn của sân chơi: "Chị thấy các trò đều rất vừa sức và thu hút các bé. Mấy bé nhà chị chơi một lượt bốn khu để tích điểm nhận quà, đứa nào cũng thích. Bé gái được tặng hộp đồ chơi khủng long thì mê lắm, ôm không rời tay. Thật ra các bé nhà chị đều chưa uống GrowPLUS+ đâu, nhưng nay uống thử, nếu hợp thì mua sử dụng lâu dài".

Một phụ huynh khác, thì chọn cách ủng hộ thiết thực hơn khi quyết định mua ngay một thùng GrowPLUS+ Suy Dinh Dưỡng lớn sau khi bé uống thử: "Bé nói mùi thơm, vị dễ uống nên chị mua một thùng về cho bé sử dụng hàng ngày bổ sung dinh dưỡng".

Sự có mặt của Bé Tấn – Võ Tấn Phát, Bé Đô – Dương Domic, Bé Voi – Anh Tú và Bé Tăng – Tăng Duy Tân đã khiến không khí tại Ngày hội "Vẽ chuyện lớn" nóng hơn bao giờ hết

Sang ngày hội thứ hai, không khí càng bùng nổ hơn khi bốn đội trưởng "toàn nặng" của GrowPLUS+ xuất hiện: Bé Tấn – Võ Tấn Phát, Bé Đô – Dương Domic, Bé Voi – Anh Tú và Bé Tăng – Tăng Duy Tân. Các anh trai đã cùng giao lưu, thực hiện thử thách cùng các bé, ký tặng và chụp hình lưu niệm.

Dù chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, 4 đội trưởng toàn "nặng ký" đã khiến các bạn nhỏ vô cùng phấn khích và thích thú.

Ngày hội khép lại, nhưng niềm vui của các bé thì vẫn còn đọng lại. Mỗi bước chân, mỗi nụ cười và từng bức ảnh check-in hôm nay đều là một "nét vẽ" nhỏ trên hành trình lớn khôn của các bé. Cảm ơn Nutifood GrowPLUS+ Suy Dinh Dưỡng đã góp phần vun đắp nên "chuyện lớn" của các bé một cách đáng yêu và ý nghĩa.



