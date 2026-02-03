Thị trường
03/02/2026 18:34

Hưng Thịnh Incons công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV-2025

CTCP Hưng Thịnh Incons (HoSE: HTN) công bố BCTC hợp nhất Quý IV và cả năm 2025, ghi nhận dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh cải thiện so với năm trước.

Trong quý IV-2025, doanh thu thuần của HTN đạt hơn 99,1 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2025, HTN ghi nhận doanh thu thuần đạt 630,68 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 18,3 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31-12-2025, tổng tài sản hợp nhất của HTN đạt 7.359,5 tỷ đồng. Nợ phải trả giảm hơn 300 tỷ đồng so với cuối năm 2024, còn 5.801,7 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu tăng lên 1.557,8 tỷ đồng. Công ty đã tất toán toàn bộ các khoản trái phiếu phát hành và hiện không còn dư nợ trái phiếu tại thời điểm kết thúc năm tài chính.

Điểm sáng đáng chú ý là lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong năm 2025 đạt 101,7 tỷ đồng, cải thiện rõ nét so với kết quả âm của năm 2024. Kết quả này cho thấy hiệu quả trong công tác quản trị dòng tiền, thu – chi và tối ưu vốn lưu động.

Hưng Thịnh Incons công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV-2025 - Ảnh 1.

Trong năm 2025, HTN tập trung nguồn lực cho việc hoàn thiện, thi công và bàn giao các dự án đang triển khai, nhằm đảm bảo tiến độ và hiệu quả sử dụng vốn. Nhiều dự án đã cất nóc trong năm qua như New Galaxy Bình Dương, Grand Center Quy Nhon,… Bên cạnh đó, Công ty cũng đảm nhiệm vai trò tổng thầu thi công dự án chung cư nhà ở xã hội – Khu dân cư và Thương mại hỗn hợp Khải Vy, có quy mô 5.174 m², tọa lạc tại phường Phú Thuận, TP HCM.

Theo đại diện HTN, năm 2025 là giai đoạn doanh nghiệp ưu tiên ổn định hoạt động, củng cố nền tảng tài chính và tăng cường kiểm soát rủi ro, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho các giai đoạn phát triển tiếp theo khi thị trường thuận lợi hơn.

Trong định hướng trung hạn, Công ty đẩy mạnh triển khai các dự án nhà ở xã hội và nhà ở vừa túi tiền, phân khúc phù hợp với năng lực thi công hiện có và phù hợp với định hướng phát triển nhà ở đang được Chính phủ thúc đẩy.

Trên cơ sở đó, HTN đặt mục tiêu duy trì hiệu quả hoạt động, củng cố nền tảng tài chính và sẵn sàng cho chu kỳ phát triển tiếp theo.

