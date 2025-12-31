Hợp tác Lalala Baby - Magpia: Khi thương hiệu Việt bắt tay công nghệ Hàn

Khi nhu cầu "đồ chơi an toàn – giáo dục – có chiều sâu" lên ngôi

Thị trường đồ chơi giáo dục sớm tại Việt Nam những năm gần đây phát triển nhanh chóng, với sự đa dạng về mẫu mã và chủng loại. Tuy nhiên nhiều phụ huynh vẫn băn khoăn trước sự xuất hiện của các sản phẩm trôi nổi, không có thông tin xuất xứ rõ ràng và tiềm ẩn rủi ro về an toàn. Điều này khiến việc lựa chọn đồ chơi vừa mang giá trị giáo dục, vừa đảm bảo an toàn trở thành bài toán không đơn giản đối với các gia đình.

Trước thực tế đó, các bậc phụ huynh ngày càng ưu tiên những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được nghiên cứu bài bản về giáo dục sớm và đáp ứng những tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt, đặc biệt với trẻ 0–6 tuổi.

Trong bối cảnh đó, việc Lalala Baby lựa chọn bắt tay với Magpia – thương hiệu đến từ Hàn Quốc, quốc gia nổi tiếng với các tiêu chuẩn khắt khe trong ngành đồ chơi giáo dục – được xem là bước đi chiến lược nhằm đáp ứng những kỳ vọng ngày càng cao của thị trường.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược Lalala Baby và Magpia

Công nghệ nam châm: Từ sáng tạo đến chuẩn mực an toàn

Từ lâu, các sản phẩm đồ chơi của Hàn Quốc đã được biết đến với tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng và tính sáng tạo. Magpia, một trong những thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực ứng dụng nam châm sáng tạo, xây dựng danh tiếng dựa trên ba trụ cột: đổi mới công nghệ – an toàn tuyệt đối – và giáo dục thực tiễn.

Với hệ thống OEM toàn diện, Magpia kiểm soát nghiêm ngặt từ khâu sản xuất đến kiểm định chất lượng, đảm bảo mọi sản phẩm đều đạt chuẩn quốc tế trước khi ra thị trường. Đặc biệt, công nghệ nam châm của Magpia – được kiểm định nghiêm ngặt tại Hàn Quốc – cho phép tạo ra các khối từ tính có độ hút ổn định, độ bền cao, an toàn tuyệt đối cho trẻ nhỏ.

Sự hợp tác với Magpia mở ra cho Lalala Baby cơ hội tiếp cận công nghệ vật liệu tiên tiến, đưa đồ chơi Việt Nam tiệm cận với chuẩn quốc tế.

Bản địa hóa công nghệ cho gia đình Việt

Trong khuôn khổ hợp tác, Magpia cung cấp nền tảng công nghệ, trong khi Lalala Baby tập trung nghiên cứu hành vi, thói quen và nhu cầu của gia đình Việt để phát triển sản phẩm. Điểm khác biệt của Lalala Baby nằm ở triết lý "an toàn – khám phá – phát triển". Mỗi sản phẩm đều được nghiên cứu kỹ lưỡng dựa trên từng giai đoạn phát triển của trẻ và gắn với các phương pháp giáo dục sớm gần gũi, thực tiễn.

Đặc biệt, dự án đầu tiên sau thỏa thuận hợp tác – dòng sản phẩm Lala Magnet và Nhật ký chăm ngoan – thể hiện rõ sự đầu tư nghiêm túc về chất lượng và nội dung của Lalala Baby, với thiết kế thông minh, chất liệu cao cấp, và khả năng kích thích tư duy logic, sáng tạo của trẻ.

Bảng Nhật ký chăm ngoan Made In Korea giúp bé rèn luyện thói quen tốt

Khẳng định vị thế thương hiệu Việt trên bản đồ khu vực

Trong xu thế hội nhập, việc thương hiệu Việt chủ động hợp tác với đối tác quốc tế uy tín cho thấy tầm nhìn dài hạn và tinh thần cầu thị. Thương hiệu Việt không còn là "người đi sau", mà đang chủ động kiến tạo giá trị, hợp tác quốc tế để nâng chuẩn toàn ngành.

Với sự thấu hiểu thị trường nội địa của Lalala Baby cùng nền tảng công nghệ nam châm từ Magpia, các sản phẩm sắp ra mắt được kỳ vọng sẽ mang đến trải nghiệm an toàn, sáng tạo và giàu giá trị phát triển cho trẻ em Việt Nam. Sự kiện hợp tác Việt – Hàn giữa Lalala Baby và Magpia chính là dấu mốc khẳng định vị thế mới của doanh nghiệp Việt trong lĩnh vực giáo dục sớm, mang khát vọng "đồ chơi Việt – chất lượng thế giới" đến gần hơn bao giờ hết.

Theo dõi hành trình của Lalala Baby tại: https://lalalababy.vn/.




