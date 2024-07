Ngày 4-7, tại Singapore, Nam A Bank nhận giải thưởng Hệ sinh thái Ngân hàng sáng tạo của năm (Ecosystem Initiative of the Year) và Ứng dụng Open Banking sáng tạo của năm (Open Banking Initiative of The Year) do tạp chí Asian Banking & Finance trao tặng. Đây là năm thứ hai liên tiếp Nam A Bank nhận giải thưởng Ứng dụng Open Banking sáng tạo của năm.

Theo đó, Asian Banking & Finance là Tạp chí uy tín hàng đầu trong lĩnh vực tài chính Châu Á, có quy mô phát hành rộng ở nhiều quốc gia. Hằng năm, tạp chí này đã trao nhiều giải thưởng nhằm vinh danh các tổ chức tài chính và ngân hàng có thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh trên toàn thế giới.

Đại diện Nam A Bank nhận hai giải thưởng do tạp chí Asian Banking & Finance trao tặng tại Singapore

Để nhận được sự ghi nhận của tổ chức quốc tế, Nam A Bank đã vượt qua nhiều tổ chức tài chính hàng đầu ở Việt Nam và Châu Á tham gia. Ngân hàng được khảo sát, đánh giá chất lượng hoạt động và đáp ứng xuất sắc các tiêu chi khắt khe từ hội đồng bình chọn Giải thưởng - là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, công nghệ….

Giải thưởng Hệ sinh thái Ngân hàng sáng tạo của năm và Ứng dụng Open Banking sáng tạo của năm là minh chứng cho những nỗ lực bền bỉ của Nam A Bank trong việc ưu tiên tập trung nguồn lực, lấy chiến lược số hóa làm kim chỉ nam trong mọi hoạt động suốt nhiều năm qua. Tại Việt Nam, đây là một trong những ngân hàng tiên phong trong chuyển đổi số và đã tạo ra được nhiều "cú hích" lớn trên thị trường công nghệ lĩnh vực tài chính – ngân hàng.

Hệ sinh thái Ngân hàng số Nam A Bank tiếp tục nhận giải thưởng quốc tế

Nam A Bank đã sớm áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo - AI, thanh toán di động, chuyển khoản nhanh, thanh toán bằng QRcode, điện toán đám mây… vào các hoạt động của Ngân hàng. Nam A Bank được biết đến là ngân hàng Việt đầu tiên đưa robot – Robot OPBA vào phục vụ giao dịch trên toàn hệ thống. Đồng thời, cũng là ngân hàng Việt đầu tiên triển khai điểm giao dịch số tự động ONEBANK trên toàn quốc - giúp khách hàng thực hiện hầu hết các giao dịch ngân hàng 365+, đặc biệt nộp rút tiền khác chủ tài khoản… bất kể ngày nghỉ, lễ Tết một cách nhanh chóng, an toàn, bảo mật. Bên cạnh đó, ONEBANK còn mang đến cho khách hàng nhiều trải nghiệm tiện ích tiêu dùng thông minh.

Thời gian qua, Nam A Bank liên tục nhận được các giải thưởng uy tín trong và ngoài nước về chuyển đổi số, đánh dấu bước phát triển vượt bậc như: Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyển đổi số ngành Ngân hàng của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Bằng khen đã có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển lĩnh vực Truyền thông số Việt Nam năm 2023 do Chủ tịch Hội truyền thông số Việt Nam trao tặng, Open Banking by Nam A Bank là "Sản phẩm công nghệ và chuyển đổi số tiêu biểu" do Diễn đàn cấp cao cố vấn tài chính Việt Nam 2024 – Báo Đầu Tư vinh danh cùng nhiều giải thưởng nổi bật khác.

Đại diện Nam A Bank cho biết: "Các giải thưởng uy tín từ tổ chức quốc tế tiếp tục là động lực để Nam A Bank phát triển kinh doanh bền vững, vận hành sáng tạo, ứng dụng công nghệ toàn diện trong hoạt động kinh doanh và quản trị. Từ đó mang đến những giải pháp tài chính tối ưu nhất dành cho khách hàng cũng như đáp ứng xu thế của thị trường trong nước và quốc tế".