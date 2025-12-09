Hành trình “Nghĩa tình Bình Điền”: Từ gói sinh kế Thanh Hóa đến hỗ trợ khẩn cấp bà con miền Trung

Thanh Hóa: Trao "cần câu" để tái thiết sản xuất

Mở đầu cho chuỗi hành trình ý nghĩa, trong hai ngày 21 và 22-11-2025, Công ty CP Phân bón Bình Điền phối hợp cùng Báo Nông thôn Ngày nay/Báo Dân Việt đã tổ chức thành công chương trình "Mang sinh kế cho bà con vùng bão - lũ" tại xã Nông Cống.

Với tổng kinh phí thực hiện hơn 3 tỉ đồng, chương trình đã trao tận tay 1.600 gói vật tư nông nghiệp (gồm lúa giống và phân bón Đầu Trâu) cho các hộ dân thuộc xã Nông Cống, Thanh Hoá. Điểm sáng của chương trình là việc các chuyên gia đầu ngành về nông nghiệp đã trực tiếp "cầm tay chỉ việc", tập huấn kỹ thuật canh tác lúa thông minh ngay tại hiện trường. Đây chính là "chiếc cần câu" thiết thực giúp bà con không chỉ khôi phục vụ mùa mà còn nắm vững kiến thức để canh tác bền vững, góp phần phát triển nông thôn.

Miền Trung - Tây Nguyên: Mệnh lệnh từ trái tim

Khi nụ cười vừa trở lại trên những cánh đồng Thanh Hóa, thì tin dữ từ dải đất miền Trung và Tây Nguyên lại dội về. Mưa lũ lịch sử khiến hàng ngàn đồng bào tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Ngãi oằn mình trong biển nước.

Ông Ngô Văn Đông - Tổng Giám đốc Công ty CP Phân Bón Bình Điền chia sẻ: "Với người Bình Điền, 'trách nhiệm xã hội' không phải là khẩu hiệu, mà là mệnh lệnh từ trái tim. Chúng tôi vừa rời Thanh Hóa, chưa kịp nghỉ ngơi, nhưng nhìn cảnh đồng bào miền Trung và Tây Nguyên trong biển nước, chúng tôi biết mình phải lên đường ngay. Những phần quà này là tấm lòng của hàng nghìn người lao động Bình Điền gửi đến bà con, mong chia sẻ phần nào gánh nặng trong cơn hoạn nạn". Ngay trong sáng ngày 24-11-2025, với tinh thần tương thân tương ái của toàn thể người lao động Bình Điền và các Công ty thành viên đã quy tụ thành nguồn lực 3,1 tỉ đồng để hướng về vùng lũ lụt miền Trung – Tây Nguyên.

Người "thuyền trưởng" và những bước chân không nghỉ giữa tâm lũ Miền Trung - Tây Nguyên

Và để người dân vùng lũ lụt không phải chờ đợi lâu, chiều ngày 24-11-2025, anh Ngô Văn Đông – Tổng Giám đốc Công ty đã trực tiếp dẫn đầu Đoàn công tác đặc biệt, xông pha vào những điểm nóng nhất để mở đầu cho chiến dịch cứu trợ khẩn cấp cho bà con vùng lũ lụt Miền Trung – Tây Nguyên.

Ngày 25-11-2025, vượt qua những cung đường sạt lở nguy hiểm, đoàn công tác do Tổng Giám đốc dẫn đầu đã có mặt tại Gia Lai, trao nóng 500 triệu đồng. Ngay sau đó, ngày 26-11-2025, đoàn tiếp tục di chuyển đến Đắk Lắk – rốn lũ của khu vực – để trao hỗ trợ 1 tỉ đồng thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Sự có mặt của người đứng đầu doanh nghiệp ngay tại hiện trường đã mang lại sự động viên to lớn, làm ấm lòng bà con trong cơn hoạn nạn.

Anh Ngô Văn Đông – Tổng Giám đốc Công ty dẫn đầu đoàn công tác trao cứu trợ cho đồng bào tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk.



Sáng ngày 27-11-2025, tại Khánh Hòa, dẫn đầu đoàn công tác, anh Phan Văn Tâm – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền cũng đã lặn lội vào vùng ngập sâu để trao 500 triệu đồng và thăm hỏi từng hoàn cảnh ngặt nghèo và anh không giấu được sự xót xa: "Chỉ có đi sâu vào vùng lũ, tận mắt chứng kiến cảnh hoang tàn, chúng tôi mới thấu cảm hết sự khốc liệt của thiên nhiên. Nhưng cũng chính trong hoạn nạn này, tôi lại thấy ấm lòng khi chứng kiến tinh thần đùm bọc, 'lá rách ít đùm lá rách nhiều' của bà con mình. Cầu chúc bà con chân cứng đá mềm, sớm khắc phục hậu quả để ổn định cuộc sống."

Anh Phan Văn Tâm – Phó Tổng Giám đốc Công ty và anh Phạm Ngọc Tuấn – Giám đốc Công ty Bình Điền Mekong trao cứu trợ cho bà con tỉnh Khánh Hoà.

Tại Lâm Đồng, anh Lê Viết Thuận – Tổng Giám đốc Công ty CP Bình Điền - Lâm Đồng đã nhanh chóng vượt mưa lũ để trao tận tay 500 triệu đồng cho bà con quê hương. Sự có mặt kịp thời của doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn đã làm ấm lòng bà con và chính quyền địa phương trong lúc ngặt nghèo nhất.

Đặc biệt, câu chuyện về anh Phạm Ngọc Tuấn – Giám đốc Công ty CP Bình Điền - Mekong đã gây xúc động mạnh cho các thành viên trong đoàn và người dân địa phương. Chính gia đình anh Tuấn cũng chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt lũ lụt vừa qua, nhà cửa vẫn còn ngổn ngang, tài sản bị hư hại nghiêm trọng. Thế nhưng, gác lại nỗi lo riêng, anh vẫn quyết định tạm dừng việc sửa sang nhà cửa để tham gia đoàn công tác, mang sự hỗ trợ đến với cộng đồng. Hình ảnh người lãnh đạo doanh nghiệp tạm quên việc nhà để lo việc chung đã trở thành biểu tượng đẹp đẽ nhất cho tinh thần tương thân tương ái của văn hóa Bình Điền.

Bình Điền Quảng Trị "chia lửa" cùng Miền Trung: Trao 600 triệu đồng cho Quảng Ngãi và Đà Nẵng

Tiếp nối hành trình cứu trợ khẩn cấp, ngày 28-11-2025, đoàn công tác đại diện cho hệ thống Bình Điền tại khu vực miền Trung đã kịp thời có mặt tại các điểm nóng ngập lụt thuộc tỉnh Quảng Ngãi và Đà Nẵng. Anh Đồng Hoàng Hiển – Giám đốc Công ty Cổ phần Bình Điền Quảng Trị đã trực tiếp dẫn đầu đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Chia sẻ tại buổi trao nhận, anh Đồng Hoàng Hiển cho biết: "Là những người con của miền Trung, hơn ai hết chúng tôi thấu hiểu nỗi đau khi bão chồng bão, lũ chồng lũ. Số tiền này là tấm lòng của cả đại gia đình Bình Điền gửi gắm, mong bà con Quảng Ngãi, Đà Nẵng có thêm nguồn lực để sửa sang nhà cửa, vượt qua giai đoạn khó khăn nhất này."

Trao cứu trợ cho bà con tỉnh Quảng Ngãi và Đà Nẵng

Lời cam kết từ trái tim

Trở về sau chuyến đi bão táp nhưng đầy ý nghĩa, anh Ngô Văn Đông – Tổng Giám đốc Công ty chia sẻ đầy xúc động:

"Có trực tiếp đi vào vùng lũ, tận mắt thấy sự tàn phá khủng khiếp của thiên nhiên mới thấy thương bà con mình vô hạn. Nếu tại Thanh Hóa, chúng tôi trao sinh kế để tái thiết lâu dài, thì tại miền Trung - Tây Nguyên lúc này, mệnh lệnh từ trái tim người Bình Điền là phải hành động ngay, bằng mọi cách nhanh nhất đưa sự hỗ trợ đến với đồng bào. Dù là trực tiếp xông pha hay chuyển khoản từ xa, chúng tôi luôn tâm niệm: Bình Điền sẽ luôn sát cánh để không ai bị bỏ lại phía sau."