Hành trình bứt phá của OPES: Khi thương hiệu và văn hóa song hành

OPES đã chứng minh rằng khi đội ngũ cùng chung một "mã gene", họ không chỉ xây dựng nên một thương hiệu bền vững, một văn hóa giàu bản sắc mà còn kiến tạo nên những giá trị nhân văn cho cộng đồng.

Trong bối cảnh thị trường bảo hiểm còn nhiều biến động, Công ty cổ phần Bảo hiểm OPES đã khép lại năm 2025 với những con số ấn tượng, doanh thu phí bảo hiểm gốc vượt hơn 4.833 tỉ đồng, tăng trưởng 84% doanh thu và Lợi nhuận trước thuế đạt trên 638 tỉ, tăng 38% so với năm 2024. Đáng chú ý, năng suất vận hành chung đạt mức kỷ lục 40,5 tỉ đồng trên người, một con số minh chứng cho hiệu suất làm việc cực cao của đội ngũ nhân sự.

Tuy nhiên, đằng sau những con số tài chính ấn tượng ấy chính là tinh thần "công nghệ là đòn bẩy, con người là cốt lõi giúp OPES về đích thành công", nơi mỗi cá nhân đều đóng vai trò như một mắt xích quan trọng trong hành trình bứt phá của doanh nghiệp.

Năm 2025, bảo hiểm số OPES ghi nhận tăng trưởng 84% doanh thu và 38% lợi nhuận trước thuế, so với năm 2024

"Mã gene" văn hóa OPES

Tương quan giữa sức khỏe văn hóa và hiệu suất kinh doanh từ lâu đã được các tổ chức tư vấn hàng đầu thế giới khẳng định. Báo cáo The search for organizational health của McKinsey & Company chỉ ra rằng, những doanh nghiệp sở hữu "sức khỏe tổ chức" tốt thường tạo ra tỉ suất lợi nhuận cao gấp 3 lần so với các đối thủ cùng ngành. Tương tự, các chuyên gia từ Deloitte trong báo cáo Global Human Capital Trends cũng nhấn mạnh: sự phù hợp giữa nhân sự và văn hóa giúp hiệu quả quản trị cao hơn 1,8 lần và khả năng đạt kết quả kinh doanh kỳ vọng cao hơn 1,6 lần so với mặt bằng chung.

Tại OPES, lý thuyết này được hiện thực hóa thông qua một hệ sinh thái đa dạng nhưng có sự kết nối nội bộ chặt chẽ. Sức mạnh của đội ngũ không chỉ nằm ở năng lực cá nhân mà còn ở khả năng cộng hưởng. Sự phối hợp giữa 2 trung tâm - Công nghệ và Vận hành tại dự án "Fast track" - bồi thường tự động (giai đoạn 1) cho xe cơ giới là một ví dụ. Dự án này giúp giảm tới 20% thời lượng xử lý hồ sơ bồi thường - một bước tiến hiếm thấy trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ.

Những nỗ lực gắn kết từ bên trong còn chuyển hóa thành các con số đầy thuyết phục trong năm 2025. Cụ thể, OPES đã tiếp nhận và xử lý hơn 36.200 hồ sơ bồi thường, thực hiện gần 14.000 giao dịch sau phát hành và phục vụ thành công 123.585 lượt khách hàng. Trong đó, thời gian xử lý hồ sơ trung bình giảm 18%, tỉ lệ hài lòng của khách hàng đạt mức ấn tượng trên 95%.

Kết quả này một lần nữa khẳng định triết lý quản trị tại OPES: Khi con người được đặt vào một môi trường làm việc hiệu quả và có sự thấu cảm, họ không chỉ hoàn thành công việc mà còn kiến tạo nên những giải pháp công nghệ làm thay đổi diện mạo thị trường.

Câu chuyện thương hiệu và con người

Sự liên kết giữa con người và thương hiệu OPES không chỉ nằm ở tên gọi mà còn được khắc họa ngay trong biểu tượng nhận diện cốt lõi. Mỗi cá nhân tại đây được xem như một mắt xích, cùng nhau tạo nên những chuẩn mực mới, giúp thương hiệu bứt phá khỏi những khuôn mẫu an toàn truyền thống của ngành bảo hiểm.

Hoạt động "Trao mái tóc - Gieo hy vọng" do OPES khởi xướng với sự đồng hành của VPBank, góp phần vì Sức khỏe thịnh vượng của người Việt

Tính cách thương hiệu được xây dựng dựa trên chính sự năng động và tinh thần nhiệt huyết của con người OPES. Với mô hình vận hành tinh gọn nhưng sở hữu hiệu suất kinh ngạc, đội ngũ này là minh chứng cho khả năng thích ứng linh hoạt và tâm thế cầu tiến.

Tinh thần đồng đội và sự gắn kết không chỉ từ sự kết hợp chặt chẽ trong nội bộ, mà còn từ một nền tảng văn hóa doanh nghiệp vững chắc cùng với sự thấu cảm đối với các vấn đề xã hội giúp thương hiệu không còn là một tổ chức tài chính khô khan, mà trở thành người bạn đồng hành tin cậy trước những khó khăn, rủi ro của cuộc sống.

Sự cộng hưởng này được minh chứng qua chương trình "OPES trao yêu thương" mùa thứ 3 và hoạt động "Trao mái tóc - Gieo hy vọng". Khởi nguồn từ ý tưởng của chính những con người OPES, chiến dịch đã không còn bó hẹp trong phạm vi một đơn vị mà thu hút sự đồng hành mạnh mẽ của toàn bộ hệ sinh thái VPBank. Việc kết nối những trái tim cùng nhịp đập từ bên trong tổ chức để xoa dịu nỗi đau và gieo mầm hy vọng cho cộng đồng chính là minh chứng sống động nhất cho triết lý: văn hóa doanh nghiệp mạnh là văn hóa biết sẻ chia.

Khát vọng kiến tạo giá trị bền vững cho cộng đồng còn được cụ thể hóa bằng những "dấu chân xanh". Trong năm 2025, thay vì những khoản đóng góp thuần túy, OPES đã chọn cách trực tiếp tham gia vào tiến trình bảo vệ môi trường và kiến tạo sinh kế. Từ việc góp sức trong Ngày hội trồng cây tại các khu bảo tồn thiên nhiên đến việc trao tặng gần 1.300 cây giống tại tỉnh Tây Ninh, người OPES đang từng bước thực thi cam kết ESG một cách thực chất nhất.

Chính sự nhất quán trong hệ giá trị - thương hiệu bền vững, từ việc xây dựng nội lực vận hành đến việc dấn thân vì trách nhiệm xã hội, đã tạo nên một bản sắc OPES khác biệt. Đó là hình ảnh một thương hiệu bảo hiểm số không chỉ dẫn đầu bằng công nghệ, mà còn chinh phục thị trường bằng sự sẻ chia. Ở đó, con người chính là "trái tim" kết nối mọi giá trị, đưa OPES trở thành biểu tượng của sự tăng trưởng bền vững.