Hàng nhãn riêng Co.op phát triển ngành hàng trà và cà phê

Trong chiến lược phát triển dài hạn, hàng nhãn riêng Co.op không chỉ được xem là công cụ tối ưu giá thành cho người tiêu dùng, mà còn là trụ cột khẳng định năng lực kiểm soát chất lượng và định vị thương hiệu của Saigon Co.op trên thị trường bán lẻ. Với quy trình tuyển chọn đối tác sản xuất chặt chẽ, tiêu chuẩn kiểm định nghiêm ngặt và định hướng phát triển bền vững, các sản phẩm nhãn riêng Co.op ngày càng được người tiêu dùng tin chọn.

Danh mục hàng nhãn riêng của Saigon Co.op được phát triển theo nhiều phân khúc, từ tiết kiệm, phổ thông đến cao cấp, tương ứng với các dòng Co.op Happy, Co.op Select và Co.op Finest, nhằm phục vụ đa dạng nhu cầu của người tiêu dùng.

Đại diện Saigon Co.op thay mặt đơn vị nhận giải thưởng Top 1 dành cho mặt hàng gạo ST 25



Thực tế, nhiều dòng sản phẩm Co.op duy trì sức tiêu thụ ổn định, độ phủ rộng khắp hệ thống và liên tục được cải tiến về bao bì, chất lượng để bắt kịp xu hướng tiêu dùng hiện đại. rong nhiều năm liên tiếp, hàng nhãn riêng Co.op được Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM tôn vinh là "Sản phẩm tiêu biểu". Đặc biệt, năm 2025, dòng sản phẩm này tiếp tục được người tiêu dùng bình chọn là "Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích nhất", đồng thời hiện diện trong các danh mục sản phẩm tiêu biểu tại nhiều chương trình kết nối cung cầu, tôn vinh hàng Việt. Những nền tảng này đang góp phần từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng nhãn riêng, mang đến thêm lựa chọn chất lượng cho người tiêu dùng.

Trên nền tảng đó, trà và cà phê - hai ngành hàng mang đậm bản sắc văn hóa Việt - được Saigon Co.op ưu tiên đầu tư phát triển trong danh mục hàng nhãn riêng. Đến nay, nhóm sản phẩm trà và cà phê mang thương hiệu Co.op khá đa dạng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hiện đại với tiêu chí chất lượng - tiện lợi - dễ tiếp cận.

Ở ngành hàng trà, nổi bật là trà Ô Long Co.op Select được làm từ đọt trà Ô long thuần, lên men bán phần, cho nước trà xanh vàng, hương thơm dịu nhẹ, hậu vị ngọt đậm đà; phù hợp cả thưởng trà lẫn pha chế. Đây cũng là sản phẩm được ưa chuộng vào dịp lễ, Tết để sử dụng trong gia đình và làm quà biếu. Dòng cao cấp có trà Shan Tuyết Co.op Finest - sự kết hợp tinh tế giữa trà Shan Tuyết và hoa lài tự nhiên, được ướp hương công phu, không sử dụng hương liệu. Sản phẩm cho màu vàng nhẹ, hương thơm thanh khiết hòa quyện cùng vị đậm đà, mang đến trải nghiệm thưởng trà tinh tế. Với nhóm khách hàng gia đình và dân văn phòng, trà đào hòa tan Co.op Select với hương vị thơm ngon cũng được nhiều người yêu thích.

Ở ngành hàng cà phê, Co.op Select có dòng "quốc dân" như cà phê 3 trong 1, cà phê sữa tiện lợi, phục vụ nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Đây là những sản phẩm chủ lực có mặt tại gian hàng của Saigon Co.op tại Lễ hội Tôn vinh cà phê - trà Việt lần 4 năm 2026 do Báo Người Lao Động tổ chức mới đây tại Trung tâm thương mại Gigamall (phường Hiệp Bình, TP HCM) và thu hút khách đến tham quan, trải nghiệm và mua sắm.

Người tiêu dùng trải nghiệm các sản phẩm trà và cà phê nhãn riêng Co.op

Thông qua sự kiện, Co.op mong muốn mang đến cho khách tham quan cơ hội trải nghiệm các dòng sản phẩm nhãn riêng tiêu biểu, đồng thời lan tỏa thông điệp về chất lượng hàng Việt và giá trị thiết thực cho người tiêu dùng.

Người tiêu dùng mua sản phẩm tại gian hàng

Đây cũng là dịp để Saigon Co.op tiếp tục khẳng định chiến lược phát triển ngành hàng trà và cà phê, góp phần quảng bá những sản phẩm mang đậm bản sắc hương vị Việt đến đông đảo khách hàng trong và ngoài hệ thống.

Ngày thường, người tiêu dùng có thể dễ dàng mua các sản phẩm trà, cà phê nhãn riêng của Saigon Co.op tại hệ thống bán lẻ hoặc thông qua các kênh mua sắm trực tuyến.