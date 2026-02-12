Hai Yen Eye Care – Đơn vị nhãn khoa đầu tiên đạt chuẩn AACI

Việc đạt chứng nhận kiểm định quốc tế AACI (American Accreditation Commission International) đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình chuẩn hóa chất lượng của Hai Yen Eye Care. Đây là một trong những bộ tiêu chuẩn đánh giá độc lập và uy tín, tập trung vào chất lượng dịch vụ và an toàn của người bệnh tại các cơ sở y tế.

Lễ công bố trao chứng nhận Hai Yen Eye Care đạt chuẩn chất lượng AACI

AACI được xem là thước đo quan trọng phản ánh mức độ chuẩn hóa trong vận hành, chuyên môn lâm sàng và quản lý rủi ro y khoa. Chứng nhận này đặt ra các yêu cầu nghiêm ngặt xoay quanh chuẩn hóa quy trình, an toàn lâm sàng, quản trị chất lượng và cải tiến liên tục, hướng tới giảm thiểu rủi ro và nâng cao trải nghiệm điều trị cho người bệnh.

Hai Yen Eye Care định vị phát triển theo chiều sâu, lấy chuẩn mực AACI làm nền tảng trong tổ chức và vận hành dịch vụ chăm sóc mắt. Thay vì mở rộng quy mô nhanh, đơn vị tập trung xây dựng đội ngũ bác sĩ và kỹ thuật viên có nền tảng chuyên môn vững, đồng thời duy trì cập nhật kiến thức và thực hành theo các khuyến nghị y khoa mới.

Bên cạnh đó, Hai Yen Eye Care đầu tư hệ thống công nghệ hiện đại nhằm cá nhân hóa quy trình điều trị theo chuẩn quốc tế. Bộ đôi máy mổ Schwind ATOS và Schwind AMARIS được kết hợp cùng các thiết bị MS39 và Peramis, cho phép phân tích sâu dữ liệu thị giác. Việc kết nối dữ liệu xuyên suốt từ khâu chẩn đoán đến máy mổ giúp bác sĩ xây dựng phác đồ phù hợp cho từng mắt, qua đó nâng cao độ chính xác trong điều trị tật khúc xạ.

PGS. TS. BS Trần Hải Yến thực hiện phẫu thuật SmartSight NOVA trên máy SCHWIND ATOS

Các chương trình kiểm soát cận thị cho trẻ từ 6–16 tuổi được xây dựng dựa trên theo dõi tiến triển thị lực, kết hợp các phương pháp như kính Ortho-K, kính Stellest và Atropine theo hướng kiểm soát dài hạn. Gần đây, Trung tâm Kiểm Soát Cận Thị Hai Yen Eye Care chính thức đi vào hoạt động, tập trung theo dõi, can thiệp sớm và quản lý tiến triển cận thị ở trẻ em một cách hệ thống.

Tùy theo tình trạng giác mạc và chỉ định chuyên môn, các phương pháp điều trị tật khúc xạ bằng phẫu thuật như ReLEx SMILE, Femto Lasik, SmartSurface, SmartSight NOVA hoặc Phakic ICL được lựa chọn cho từng trường hợp mổ mắt cận phù hợp. Bên cạnh đó, đơn vị thực hiện phẫu thuật Phaco trong điều trị đục thủy tinh thể với các lựa chọn kính nội nhãn đơn tiêu và đa tiêu. Các phương pháp điều trị lão thị như Presbyond và PresbyMAX, phẫu thuật mắt lác cũng được triển khai theo phác đồ cá nhân hóa, dựa trên dữ liệu lâm sàng và y học chứng cứ.

Việc đạt chứng nhận AACI đặt ra yêu cầu cao về minh bạch và khả năng kiểm chứng trong toàn bộ quy trình chăm sóc mắt. Tại Hai Yen Eye Care, mỗi phác đồ điều trị được xây dựng dựa trên dữ liệu thăm khám thực tế, kết hợp y học chứng cứ và kinh nghiệm lâm sàng của đội ngũ bác sĩ, nhằm đảm bảo tính chính xác và an toàn cho người bệnh.

Song song với hoạt động chuyên môn, Hai Yen Eye Care cũng duy trì các hoạt động học thuật như hội nghị Insight for Sight nhằm cập nhật kiến thức, trao đổi kinh nghiệm thực hành và thúc đẩy cải tiến liên tục. Đây cũng là nền tảng giúp đơn vị từng bước xây dựng hệ thống chăm sóc mắt chuẩn hóa, nhất quán và lấy an toàn người bệnh làm trung tâm.

Từ những nền tảng đã xây dựng, việc Hai Yen Eye Care đạt chứng nhận AACI cho thấy nỗ lực chuẩn hóa chất lượng theo các tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực nhãn khoa. Đây được xem là bước tiến đáng chú ý, phản ánh xu hướng đầu tư bài bản vào chuyên môn, an toàn người bệnh và cải tiến quy trình tại các cơ sở chăm sóc mắt trong nước.