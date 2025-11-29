Thị trường
29/11/2025 08:00

Hachi ra mắt bộ đôi gội xả Bưởi Bơ Regenerating cho tóc gãy rụng

Hachi Việt Nam giới thiệu bộ đôi dầu gội – dầu xả Bưởi Bơ Regenerating dành cho tóc gãy rụng, đáp ứng nhu cầu chăm sóc tóc an toàn từ thiên nhiên.

Trong nhiều năm trở lại đây, nhu cầu chăm sóc tóc của người tiêu dùng Việt tăng mạnh, đặc biệt ở nhóm sản phẩm giảm gãy rụng. Áp lực từ tạo kiểu, hóa chất, môi trường và căng thẳng khiến tình trạng rụng tóc xuất hiện ngày càng phổ biến. Trước thực tế đó, các thương hiệu mỹ phẩm trong nước đang chú trọng nghiên cứu dòng sản phẩm phù hợp với đặc điểm tóc – da đầu Việt.

Trong số những thương hiệu ghi dấu bằng hướng đi sản phẩm thiên nhiên, Hachi Việt Nam, thuộc Công ty TNHH Mỹ Phẩm Hachi Việt Nam, tiếp tục mở rộng danh mục khi ra mắt bộ đôi Hachi Regenerating Shampoo và Conditioner chiết xuất bưởi và dầu quả bơ.

Thành phần chứa chiết xuất thiên nhiên kết hợp dưỡng chất chuyên sâu

Theo thông tin từ Hachi Việt Nam, bộ đôi dầu gội – dầu xả Hachi Bưởi Bơ Regenerating sử dụng các chiết xuất thiên nhiên quen thuộc với người Việt, được kết hợp với dưỡng chất chuyên sâu nhằm mang lại hiệu quả chăm sóc rõ rệt cho mái tóc gãy rụng.

Dầu gội Hachi Regenerating (Bưởi Bơ)

Sản phẩm chứa chiết xuất bưởi và dầu quả bơ, hai nguyên liệu giàu vitamin có khả năng nuôi dưỡng sợi tóc từ gốc đến ngọn. Các tinh chất tự nhiên thấm sâu giúp hỗ trợ giảm gãy rụng và cải thiện sức sống cho mái tóc yếu.

Bộ đôi Keratin và Collagen trong dầu gội có tác dụng kích thích da đầu, bổ sung dưỡng chất cần thiết cho quá trình mọc tóc. Theo Hachi, sự kết hợp này giúp tóc trông dày, chắc khỏe và bóng mượt hơn.

Dầu xả Hachi Regenerating (Bưởi Bơ)

Dầu xả sử dụng cùng công thức chiết xuất bưởi – dầu bơ và bộ đôi Collagen – Keratin, nhờ đó thẩm thấu nhanh vào thân tóc, giúp tóc mềm mượt mà không gây bết dính.

Hachi ra mắt bộ đôi gội xả Bưởi Bơ Regenerating cho tóc gãy rụng - Ảnh 1.

Một điểm đáng chú ý của sản phẩm là khả năng lưu hương nước hoa đến 48 giờ, mang đến cho người dùng cảm giác dễ chịu và thoải mái khi sử dụng hằng ngày.

Hướng tới người dùng Việt – ưu tiên an toàn và hiệu quả

Theo đại diện thương hiệu, việc phát triển bộ đôi Hachi Regenerating Bưởi Bơ xuất phát từ nhu cầu thực tế: người dùng ngày càng ưu tiên sản phẩm an toàn, ít kích ứng, có nguồn gốc rõ ràng và phù hợp với đặc tính tóc Việt Nam.

Các chiết xuất quen thuộc như bưởi – bơ được lựa chọn nhằm mang lại sự an tâm cho người sử dụng, đồng thời kết hợp với các hoạt chất Keratin, Collagen để nâng cao hiệu quả phục hồi, hạn chế gãy rụng.

Điều quan trọng là Hachi có đầy đủ các loại giấy tờ chứng minh tính minh bạch của sản phẩm trong bối cảnh hàng giả hàng nhái tràn lan - chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm, chứng nhận nhà máy đạt chuẩn GMP, giấy tờ công bố của từng sản phẩm được sở y tế cấp phép.

Hachi ra mắt bộ đôi gội xả Bưởi Bơ Regenerating cho tóc gãy rụng - Ảnh 2.

Khẳng định vị thế của mỹ phẩm Việt trên thị trường

Trong nhiều năm hoạt động, Hachi Việt Nam đã phát triển đa dạng dòng sản phẩm chăm sóc tóc thiên nhiên, được người dùng tin chọn nhờ sự lành tính và tính minh bạch về nguyên liệu.

Sự xuất hiện của bộ đôi dầu gội – dầu xả Hachi Bưởi Bơ Regenerating tiếp tục thể hiện nỗ lực của thương hiệu trong việc tạo ra các giải pháp chăm sóc tóc thực tế cho người Việt.

Theo đánh giá từ các hệ thống phân phối, nhu cầu sử dụng các dòng sản phẩm thiên nhiên vẫn đang tăng trưởng ổn định, mở ra cơ hội cho các thương hiệu nội địa phát triển. Việc Hachi Việt Nam chú trọng đầu tư vào chất lượng và thành phần cho thấy định hướng cạnh tranh lâu dài, phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện đại.

Thông tin thương hiệu

Thương hiệu: Hachi Việt Nam – thương hiệu mỹ phẩm Việt đã có mặt trên thị trường nhiều năm, được đông đảo người dùng tin chọn

Công ty: Công ty TNHH Mỹ Phẩm Hachi Việt Nam

Website: hachivietnam.vn

PV
từ khóa : dầu gội, dầu xả, Hachi
