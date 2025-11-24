Doanh nghiệp
24/11/2025 22:16

Giao thương kết nối doanh nghiệp Việt - Trung

Hội Doanh nhân Sài Gòn vừa tổ chức thành công chương trình Giao lưu Kết nối Tầm nhìn & Cơ hội kinh doanh Việt - Trung

Hội Doanh nhân Sài Gòn (DNSG) vừa tổ chức thành công chương trình Giao lưu Kết nối Tầm nhìn & Cơ hội kinh doanh Việt - Trung, với sự tham dự của lãnh đạo Hội và đoàn doanh nhân trong lĩnh vực công nghệ, logistics, vận tải, MICE, y tế đến từ Thượng Hải (Trung Quốc).

Sự kiện nhằm tăng cường trao đổi thông tin, mở rộng hợp tác và tìm kiếm cơ hội liên kết trong bối cảnh quan hệ kinh tế hai nước tiếp tục phát triển mạnh.

Tại buổi giao lưu, các diễn giả tập trung chia sẻ về đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp, giải pháp tối ưu chuỗi cung ứng Việt - Trung, vai trò cảng Thượng Hải trong thương mại quốc tế, tiềm năng phát triển MICE và mô hình đầu tư y tế tư nhân. Phần thảo luận gợi mở nhiều hướng hợp tác thực chất, đặc biệt trong nhóm ngành công nghệ - logistics - dịch vụ chất lượng cao.

Đại diện Hội DNSG cho biết chương trình là bước khởi đầu cho việc mở rộng kết nối doanh nghiệp hai nước, thúc đẩy cơ hội đầu tư song phương và hình thành các dự án hợp tác đa ngành trong tương lai. Doanh nghiệp hai bên kỳ vọng sẽ tiếp tục trao đổi thông tin và tiến tới ký kết hợp tác ở những lĩnh vực có nhu cầu cao.


