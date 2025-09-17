Giao thông công cộng TP HCM hiện đại hóa với thanh toán thẻ NAPAS không tiếp xúc

Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) và Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP HCM phối hợp triển khai phương thức thanh toán không tiếp xúc bằng thẻ NAPAS trên mạng lưới xe buýt tại TP HCM. Giờ đây, người dân có thể thanh toán vé xe buýt nhanh chóng, tiện lợi chỉ với "một chạm" cho mọi hành trình.

Phương thức thanh toán mới sẽ được áp dụng trên 30 tuyến xe buýt với hơn 600 phương tiện thuộc các đơn vị vận tải gồm: Hợp tác xã vận tải liên tỉnh và du lịch Việt Thắng; Công ty TNHH Du lịch, dịch vụ xây dựng Bảo Yến; Công ty Cổ phần vận tải thành phố - Citranco; Công ty Cổ phần xe khách Sài Gòn - Saigonbus; Công ty Cổ phần Vận tải 26.

Hành khách có thể sử dụng thẻ NAPAS không tiếp xúc (thẻ ATM nội địa) do 28 ngân hàng phát hành để chạm thanh toán trực tiếp trên thiết bị chấp nhận thẻ được lắp đặt trên xe buýt. Ngoài ra, hình thức thanh toán khác được áp dụng là chạm thanh toán với điện thoại thông minh hoặc đồng hồ thông minh được tích hợp thẻ số hóa của NAPAS đang được một số ngân hàng triển khai.

Một số ngân hàng đã triển khai số hóa thẻ NAPAS cho phép "chạm"thanh toán vé xe buýt

Hành khách sử dụng thanh toán thẻ NAPAS khi đi xe buýt sẽ tiết kiệm thời gian, không cần nạp tiền vào thẻ riêng hay sử dụng tiền mặt để mua vé giấy. Việc lên xuống xe trở nên nhanh chóng hơn, hạn chế tình trạng xếp hàng và góp phần giảm thiểu sử dụng tiền mặt, phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện đại.

Đây là bước tiếp nối sau thành công của hệ thống thanh toán thẻ vé tự động tại tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) ra mắt đầu năm nay. Theo đánh giá, TP HCM hiện là địa phương tiên phong trong triển khai nhiều phương thức thanh toán điện tử hiện đại cho mạng lưới giao thông công cộng, góp phần thúc đẩy giao thông xanh, giảm áp lực giao thông cá nhân và hướng tới đô thị thông minh.

Ông Nguyễn Đăng Hùng, Phó Tổng Giám đốc NAPAS, chia sẻ: "Với hơn 80 triệu thẻ NAPAS không tiếp xúc đang lưu hành, việc triển khai thanh toán này trên xe buýt TP Hồ Chí Minh giúp hành khách chỉ cần chạm thẻ là đi, không phải xếp hàng mua vé hay dùng tiền mặt, từ đó di chuyển nhanh hơn, an toàn và thuận tiện hơn. Đây vừa là tiện ích mới cho người dân, mở rộng việc áp dụng từ hệ thống metro sang nhiều phương thức vận tải công cộng khác, đồng thời là bước đi quan trọng để xây dựng hạ tầng giao thông hiện đại, minh bạch, góp phần thúc đẩy đô thị thông minh và xã hội không tiền mặt tại Việt Nam, cũng như phù hợp với xu hướng phát triển chung của thế giới".

Ông Lê Hoàn (Phó giám đốc - Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP HCM) cho biết: "Hệ thống thanh toán không tiền mặt đã được triển khai trên 96 tuyến xe buýt với 1.456 phương tiện. Các đơn vị liên quan đã phối hợp tích cực để hoàn thiện thiết bị thanh toán, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Việc thanh toán không tiếp xúc sẽ nâng cao trải nghiệm hành khách, khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng, từ đó giảm tải giao thông cá nhân và hướng tới hệ thống giao thông bền vững".

Ông Phạm Đức Duy, Phó Giám đốc Khối Khách hàng Cá nhân Sacombank, chia sẻ: "Sacombank luôn nỗ lực ứng dụng công nghệ tài chính hiện đại vào đời sống. Dự án lần này là bước đi tiếp theo trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái thanh toán số trong lĩnh vực giao thông, mang đến trải nghiệm liền mạch, an toàn và tiết kiệm cho khách hàng. Chúng tôi tin rằng sự tiện lợi này sẽ là động lực để người dân ưu tiên phương tiện công cộng".

Sự hợp tác giữa NAPAS, Sacombank và Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP HCM thể hiện cam kết đồng hành trong việc ứng dụng công nghệ thanh toán hiện đại vào dịch vụ giao thông công cộng, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Với hạ tầng thanh toán quốc gia do NAPAS vận hành, năng lực triển khai của Sacombank và sự đồng hành của cơ quan quản lý, dự án hứa hẹn mang lại những thay đổi thiết thực, đưa Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu xã hội không tiền mặt và đô thị thông minh.

Trong giai đoạn tiếp theo, hệ thống thanh toán vé tự động dự kiến được đồng bộ trên toàn bộ 138 tuyến với khoảng 2.221 phương tiện, góp phần hoàn thiện lộ trình số hóa giao thông công cộng TP HCM, tiếp nối thành công từ mô hình vé tự động của tuyến Metro số 1.

Từ năm 2021, NAPAS đã bắt đầu triển khai thanh toán giao thông bằng thẻ NAPAS trên hệ thống xe buýt điện Vinbus. Việc mở rộng thành công sang hệ thống xe buýt và metro tại TP HCM là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của NAPAS trong việc xây dựng hệ sinh thái thanh toán thẻ đồng bộ, liền mạch, không chỉ trong giao thông mà còn trong nhiều lĩnh vực đời sống xã hội.

Danh sách 28 ngân hàng tham gia triển khai cung cấp dịch vụ bao gồm: Sacombank, BIDV, Agribank, TPBank, SHB, BVBank, VietBank, SeABank, NamABank, Vietcombank, Wooribank, Techcombank, VIB, NCB, VietABank, Bao Viet Bank, PBVN, Kienlongbank, Saigonbank, BAC A BANK, Eximbank, MB, ACB, OCB, Vietinbank, Ngân hàng số Vikki, HDBANK, Ngân hàng số Timo by BVBANK.