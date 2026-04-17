Dịch vụ
17/04/2026 16:21

Giải nhiệt trước, trả tiền sau qua ví khi mua máy lạnh tại Điện Máy Xanh

In bài viết

Ngày càng nhiều người dùng chọn ví trả sau MWG Paylater như một giải pháp linh hoạt để có máy lạnh ngay và giảm áp lực chi phí nhờ nhiều ưu đãi từ Điện Máy Xanh

Thị trường "tăng nhiệt", ví trả sau "lên ngôi"

Theo ghi nhận tại hệ thống Điện Máy Xanh, lượng khách tìm mua máy lạnh bắt đầu tăng mạnh từ đầu tháng 4, khi thời tiết tại nhiều khu vực phía Nam bước vào giai đoạn nắng nóng cao điểm. Chị Nguyễn Thị Tuyết Vân, quản lý cửa hàng Điện Máy Xanh trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (TPHCM) cho biết, doanh số máy lạnh đã tăng khoảng 30–40% so với tháng trước, trong đó các sản phẩm ở phân khúc từ 7 đến 12 triệu đồng được người tiêu dùng lựa chọn nhiều nhất vì phù hợp với nhu cầu sử dụng phổ biến của các hộ gia đình.

Khách hàng chọn mua máy lạnh qua ví trả sau MWG Paylater tại cửa hàng Điện Máy Xanh

Đáng chú ý, hành vi thanh toán cũng đang có sự dịch chuyển rõ rệt. Nếu trước đây khách hàng chủ yếu thanh toán một lần hoặc chọn trả góp truyền thống, thì hiện nay tỷ lệ khách lựa chọn các hình thức thanh toán linh hoạt đang tăng lên. Theo đại diện cửa hàng, nhiều người dùng, đặc biệt là các gia đình trẻ đang chuyển sang sử dụng "ví trả sau" nhờ thủ tục nhanh gọn, không cần trả trước và đi kèm nhiều ưu đãi trong mùa cao điểm.

Chị Lan Anh (nhân viên văn phòng, TP HCM) cho biết gia đình vừa quyết định lắp máy lạnh trong đợt nắng nóng này sau thời gian cân nhắc khá lâu vì chi phí.

"Ban đầu mình định chờ thêm vài tháng cho dư dả rồi mới mua, nhưng thời tiết nóng quá nên không thể trì hoãn. Khi ra cửa hàng, mình được tư vấn dùng ví trả sau MWG Paylater, không cần trả trước nên quyết định mua luôn. Tính ra mỗi tháng trả một phần nhỏ, vẫn dễ xoay xở hơn," chị chia sẻ.

Tương tự, anh Minh Tuấn (P. Thủ Đức, TP HCM) cũng lựa chọn thanh toán qua ví trả sau khi mua máy lạnh cho phòng ngủ.

"Điều mình thấy tiện nhất là không phải chuẩn bị sẵn một khoản tiền lớn. Thủ tục cũng nhanh, đăng ký xong là dùng được ngay. Lại có thêm ưu đãi hoàn tiền nên cảm giác mua hợp lý hơn," anh nói.

Nhiều ưu đãi khi mua máy lạnh trả sau với ví MWG Paylater

Ví trả sau MWG PayLater là dịch vụ ví trả sau mang thương hiệu riêng đầu tiên của Tập đoàn Thế Giới Di Động (MWG). Trong đó, Ngân hàng số Cake đóng vai trò cung cấp toàn bộ nguồn vốn tín dụng và nền tảng công nghệ tài chính vận hành dịch vụ.

Nhân viên tư vấn khách hàng thanh toán qua ví trả sau MWG Paylater để hưởng ưu đãi tối đa

Thủ tục đăng ký và phê duyệt đơn giản, nhanh chóng, hoàn toàn online chỉ trong 2 phút, với hạn mức tín dụng đến 40 triệu đồng. Tùy dòng sản phẩm, người dùng được trả chậm lãi suất 0% lên đến 18 tháng và không cần trả trước, đồng thời có thể linh hoạt thanh toán trả thẳng từ hạn mức được cấp. Đây là thời hạn miễn lãi trong nhóm ưu đãi tốt nhất trên thị trường từ trước tới nay.

Chị Tuyết Vân, quản lý cửa hàng Điện Máy Xanh chia sẻ, người dùng khi mở ví thành công có thể nhận phiếu mua hàng, đồng thời được hoàn tiền cho giao dịch đầu tiên. Với các đơn hàng máy lạnh, mức ưu đãi có thể lên tới 1,2 triệu đồng tùy theo giá trị sản phẩm. Đây là mức khuyến mãi rất tốt của giải pháp mua trả sau qua ví, nên khuyến khích được khách hàng đưa ra quyết định sớm hơn thay vì trì hoãn.

Thực tế cho thấy, trong mùa nóng, quyết định mua máy lạnh không còn phụ thuộc hoàn toàn vào số tiền có sẵn, mà ngày càng gắn với khả năng tiếp cận các phương thức thanh toán linh hoạt. Với ví trả sau MWG PayLater, người tiêu dùng có thêm một lựa chọn phù hợp để vừa đáp ứng nhu cầu tức thời, vừa chủ động hơn trong quản lý tài chính cá nhân.

P. Q
từ khóa : thế giới di động, hạn mức tín dụng, quản lý tài chính, Tài chính cá nhân, điện máy xanh, ngân hàng số
Hàng nhãn riêng Co.op phát triển ngành hàng trà và cà phê

Sản phẩm 08:00

Thọ Phát chính thức tung ra dòng Bánh giò khay với trọng lượng 160g, tăng lượng nhân thịt nhưng vẫn giữ trọn hương vị truyền thống 40 năm.

Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn