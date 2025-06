"Gas Bình Minh" chính hãng và cuộc chiến bảo vệ người tiêu dùng của Anpha Petrol

In bài viết

Hơn 25 năm phát triển, Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha (Anpha Petrol) đã xây dựng vị thế vững chắc là một trong ba công ty sở hữu thị phần gas dân dụng lớn nhất trên toàn quốc. Hệ thống Anpha Petrol gồm các kho chứa đầu mối chiến lược ở cả hai miền Nam – Bắc và mạng lưới hơn 90 cửa hàng chính hãng, phục vụ hơn 2.000.000 khách hàng là các hộ gia đình và doanh nghiệp. Mọi hoạt động của Công ty đều được dẫn dắt bởi phương châm "Sản phẩm an toàn – Cuộc sống an toàn".

Nhãn hiệu "Gas Bình Minh" là tài sản trí tuệ thuộc sở hữu của Anpha Petrol, được cấp phép sử dụng độc quyền cho một đơn vị duy nhất là Công ty Cổ phần Thương mại Gas Bình Minh, một thành viên trong hệ thống của Anpha Petrol. Mọi sản phẩm, dịch vụ không đến từ hệ thống cửa hàng chính thức của Công ty Cổ phần Thương mại Gas Bình Minh đều không được Anpha Petrol đảm bảo về chất lượng và an toàn.

Cửa hàng phân phối chính hãng của Gas Bình Minh

Mối nguy hiểm từ gas kém chất lượng và tầm quan trọng của tuân thủ pháp luật

Kinh doanh gas là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện, chịu sự quản lý nghiêm ngặt của pháp luật, đặc biệt các quy định về phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự và điều kiện về kinh doanh khí. Việc sử dụng các sản phẩm giả mạo kém chất lượng, không được kiểm định tiềm ẩn nguy cơ cao về rò rỉ khí gas, cháy nổ, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người tiêu dùng.

Trên thị trường hiện xuất hiện nhiều cửa hàng, đại lý phân phối giả mạo thương hiệu "Gas Bình Minh", sử dụng trái phép hình ảnh, logo với cách bố trí, sắp xếp màu sắc tương tự, dễ gây nhầm lẫn với nhãn hiệu chính hãng. Nhiều đối tượng còn tạo lập và sử dụng nhiều website, tên miền, tài khoản Facebook, Zalo,… có gắn dấu hiệu chữ, hình, màu sắc,… dễ gây nhầm lẫn với nhãn hiệu "Gas Bình Minh".

Để bảo vệ sự an toàn cho người tiêu dùng và uy tín thương hiệu, đại diện Anpha Petrol cho biết, Công ty đã chủ động thực hiện các biện pháp pháp lý quyết liệt. Cụ thể, là thực hiện giám định tại Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ và khởi kiện một số đối tượng đang có hành vi vi phạm ra Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Mua sản phẩm chính hãng để đảm bảo an toàn cho gia đình và cộng đồng

Anpha Petrol khuyến cáo khách hàng khi mua sản phẩm từ cửa hàng "Gas Bình Minh" hãy luôn kiểm tra kỹ lưỡng:

Nhận diện cửa hàng chính hãng và xác thực website bán hàng: Hệ thống Gas Bình Minh bao gồm 90 cửa hàng có nhận diện thương hiệu thống nhất. Danh sách đầy đủ (tên, địa chỉ, số điện thoại) của các cửa hàng được công bố tại website chính thức và duy nhất: https://gasbinhminh.com.vn/.

Kiểm tra bình gas chính hãng:

Mỗi bình gas chính hãng đều phải có đầy đủ 3 yếu tố: Decal xuất xứ, Tem niêm màng co nguyên vẹn trên van bình và Tem chống giả công nghệ cao.

Do bình gas của Gas Bình Minh được chiết nạp tại nhà máy của Gia đình Gas - một đối tác chiến lược trong hệ thống - nên tem niêm màng co và tem chống giả sẽ mang logo của "Gia đình Gas".

Ông Kobayashi Naoki, Tổng Giám đốc Anpha Petrol cho biết: "Bảo vệ thương hiệu không chỉ là bảo vệ tài sản của doanh nghiệp, mà còn là bảo vệ lời hứa của chúng tôi với khách hàng về sự an toàn và chất lượng. Anpha Petrol đang và sẽ tiếp tục áp dụng mọi biện pháp pháp lý cần thiết và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xử lý triệt để các hành vi làm giả, làm nhái thương hiệu. Chúng tôi cam kết hành động không khoan nhượng để đảm bảo người tiêu dùng được tiếp cận với những sản phẩm an toàn nhất."