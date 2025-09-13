Nhịp sống
13/09/2025 10:06

Gần 600 “chiến binh bầu trời” Vietjet tranh tài thể thao

Gần 600 vận động viên là cán bộ, nhân viên Vietjet đến từ nhiều quốc gia cùng các đối tác hàng không, tranh tài ở 5 môn thể thao và hành động vì môi trường biển

Hội thao Vietjet Sports Day 2025 diễn ra tại Hạ Long từ ngày 12 đến 14-9, quy tụ gần 600 vận động viên là cán bộ, nhân viên Vietjet đến từ nhiều quốc gia như Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Malaysia, Vương quốc Anh, Iceland… cùng các đối tác hàng không, tranh tài ở 5 môn thể thao hấp dẫn là Quần vợt, Bóng rổ, Cầu lông, Bóng đá và Pickleball.

Gần 600 “chiến binh bầu trời” Vietjet tranh tài thể thao- Ảnh 1.

Các vận động viên sẵn sàng cho Vietjet Sports Day 2025

Gần 600 “chiến binh bầu trời” Vietjet tranh tài thể thao- Ảnh 2.

Gần 600 cán bộ, nhân viên Vietjet đến từ nhiều quốc gia đã hội tụ tại Hạ Long

Tại lễ khai mạc, Chủ tịch Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo đã truyền lửa nhiệt huyết tới các vận động viên có mặt tại Nhà thi đấu Đa năng tỉnh Quảng Ninh: "Hôm nay chúng ta cùng hòa nhịp trong Vietjet Sports Day, là lúc mỗi chúng ta thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết, lan tỏa sức trẻ và tinh thần đồng đội - những giá trị đã làm nên bản lĩnh Vietjet. Chỉ cần hết mình đồng lòng, chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng. Tôi tin rằng hôm nay, mỗi tiếng cười, mỗi nỗ lực, những giọt mồ hôi sẽ kết nối chúng ta thành một tập thể mạnh mẽ hơn - một Vietjet khỏe khoắn, gắn kết và tràn đầy khát vọng vươn xa, bay xa."

Chủ tịch Vietjet cũng đã gửi lời chúc mừng các vận động viên và chúc các đội thi đấu bùng nổ, thành công rực rỡ tại Sports Day.

Gần 600 “chiến binh bầu trời” Vietjet tranh tài thể thao- Ảnh 3.

Lễ khai mạc Vietjet Sports Day 2025

Gần 600 “chiến binh bầu trời” Vietjet tranh tài thể thao- Ảnh 4.

Gần 600 “chiến binh bầu trời” Vietjet tranh tài thể thao- Ảnh 5.

Các vận động viên Vietjet Sports Day 2025 háo hức trước thềm khai mạc sự kiện

Không chỉ là sự kiện thể thao lớn nhất trong năm của Vietjet, sân chơi gắn kết, rèn luyện sức khỏe và tinh thần đồng đội, nhân dịp này các vận động viên Vietjet còn cùng lan tỏa tinh thần thể thao, chung tay cùng làm sạch biển, bảo vệ môi trường, quảng bá hình ảnh Việt Nam tươi đẹp. Đây cũng là điểm nhấn trong chiến dịch "I Love Vietjet" – hành trình kết nối trái tim đến trái tim, khẳng định trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Một số hình ảnh tại Vietjet Sports Day 2025

Gần 600 “chiến binh bầu trời” Vietjet tranh tài thể thao- Ảnh 6.

Gần 600 “chiến binh bầu trời” Vietjet tranh tài thể thao- Ảnh 7.

Gần 600 “chiến binh bầu trời” Vietjet tranh tài thể thao- Ảnh 8.

Gần 600 “chiến binh bầu trời” Vietjet tranh tài thể thao- Ảnh 9.

Gần 600 “chiến binh bầu trời” Vietjet tranh tài thể thao- Ảnh 10.

Các thí sinh tranh tài ở 5 môn thể thao hấp dẫn là Quần vợt, Bóng rổ, Cầu lông, Bóng đá và Pickleball

từ khóa : VietJet, Vietjet Sports Day 2025, môi trường biển, bảo vệ môi trường, trách nhiệm xã hội
