Ngân hàng
21/09/2025 10:46

Gần 4.000 sinh viên đã tham gia Unitour “A.I thực chiến”, Đại học Bách Khoa bùng nổ đăng ký

In bài viết

Chuỗi sự kiện Unitour 2025 ba miền Bắc - Trung - Nam của chương trình "A.I thực chiến" đã chính thức khép lại sau điểm trường Đại Học Bách khoa Hà Nội.

Cùng với Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa Đà Nẵng, tổng cộng gần 4.000 sinh viên đã tham gia Unitour. Chỉ chưa đầy 2 tuần phát động, đã có hơn 40 đội dự thi từ các trường Đại học đăng ký và gửi hồ sơ tham gia A.I thực chiến về Ban tổ chức.

Giải thưởng lớn chưa từng có từ đơn vị đồng tổ chức, nhà tài trợ độc quyền Techcombank là nội dung thu hút với nhiều thí sinh. Đó là 1 tỉ đồng tiền mặt, học bổng du học về AI trị giá lên đến 1 triệu USD, cơ hội việc làm tại Techcombank và hệ sinh thái để trở thành triệu phú Đô la dưới tuổi 30.

Gần 4.000 sinh viên đã tham gia Unitour “A.I thực chiến”, Đại học Bách Khoa bùng nổ đăng ký- Ảnh 1.

Đại học Bách Khoa bùng nổ đơn đăng ký ‘A.I thực chiến’

Tham gia cuộc thi, các thí sinh có cơ hội gặp gỡ và được huấn luyện bởi các chuyên gia hàng đầu về trí tuệ nhân tạo, được tham gia chương trình ươm tạo, tiếp cận kho dữ liệu mở quốc gia để giải quyết các ‘bài toán dữ liệu’ và phát triển sản phẩm. Sau cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ tiếp tục đồng hành trong hành trình ươm tạo, hướng tới những mô hình startup công nghệ thành công, góp phần xây dựng nguồn nhân lực AI chất lượng cao cho quốc gia và doanh nghiệp.

Sức nóng của A.I thực chiến lan tỏa tới Unitour Đại học Bách Khoa Hà Nội khiến cả hội trường hơn 2.000 sinh viên không một chỗ trống. Nhiều bạn trẻ đã có mặt từ rất sớm để có cơ hội giao lưu, kết nối, tham gia thử thách với AI cùng các hoạt động trải nghiệm tương tác thú vị.

Gần 4.000 sinh viên đã tham gia Unitour “A.I thực chiến”, Đại học Bách Khoa bùng nổ đăng ký- Ảnh 2.

Giải thưởng lớn chưa từng có từ Nhà tài trợ độc quyền Techcombank hấp dẫn thí sinh

Chia sẻ tại hội trường Đại học Bách Khoa, đại diện Ban Tổ chức, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương - Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia (Bộ Công an) cho biết: "Trong dòng chảy của dữ liệu số có rất nhiều "bài toán dữ liệu" đang chờ lời giải, từ giao thông, du lịch, môi trường đến y tế. Và AI - trí tuệ nhân tạo chính là một trong những công cụ mạnh mẽ để biến dữ liệu thành tri thức, thành giải pháp thực tiễn. Thông qua đợt phát động toàn quốc từ Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Ban tổ chức mong muốn tìm kiếm và ươm mầm những tài năng trẻ xuất sắc góp phần xây dựng nguồn nhân lực về AI chất lượng cao cho đất nước".

Gần 4.000 sinh viên đã tham gia Unitour “A.I thực chiến”, Đại học Bách Khoa bùng nổ đăng ký- Ảnh 3.

Bà Thái Minh Diễm Tú ấn tượng trước tài năng của sinh viên Đại học Bách Khoa

Bà Thái Minh Diễm Tú - Giám đốc Khối Tiếp thị, đại diện Techcombank đã bày tỏ sự ấn tượng trước năng lực công nghệ và kỹ năng AI của các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên Đại học Bách khoa. Ngay tại sự kiện, đại diện Techcombank cũng đã tăng mức thưởng tiền mặt gấp 10 lần cho bài thi dành chiến thắng tại thử thách sáng tạo cùng A.I, khiến các bạn sinh viên vô cùng thích thú.

"Chúng tôi tin rằng, thế hệ nhân tài A.I mới của Việt Nam - một thế hệ dám mơ ước, dám đón nhận thách thức thì khi được trao quyền, trao những nguồn lực xứng đáng, thế hệ đó sẽ giúp Việt Nam có thể vươn lên mạnh mẽ, trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, phát triển các giải pháp và ứng dụng AI cạnh tranh toàn cầu, góp phần xây dựng đất nước phát triển trong kỷ nguyên vươn mình", bà Thái Minh DIễm Tú khẳng định.

Dự kiến, cuộc thi "A.I Thực chiến" sẽ lên sóng Đài Truyền hình Việt Nam từ tháng 11-2025. Đêm Chung kết sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 1-2026. Cuộc thi được kỳ vọng sẽ lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng các trường đại học, các trung tâm khởi nghiệp, thu hút sự tham gia của đông đảo nhân tài công nghệ.

Minh Quân
từ khóa : trí tuệ nhân tạo, sinh viên đại học, tài năng trẻ
Vietbank tung khuyến mại gần 5 tỉ đồng

Vietbank tung khuyến mại gần 5 tỉ đồng

Ngân hàng 13:12

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) triển khai chương trình khuyến mại “Tiết kiệm vững vàng, Nhận ngàn tài lộc”,tổng giá trị giải thưởng gần 5 tỉ đồng

FiinRatings lần đầu xếp hạng tín nhiệm dài hạn Nam A Bank ở mức "A-" với Triển vọng "Ổn định"

FiinRatings lần đầu xếp hạng tín nhiệm dài hạn Nam A Bank ở mức "A-" với Triển vọng "Ổn định"

Ngân hàng 14:36

FiinRatings - đối tác chiến lược của S&P Global Ratings, đã công bố lần đầu kết quả xếp hạng tín nhiệm dài hạn đối với Ngân hàng TMCP Nam Á vào ngày 16-9-2025.

VPBank tiên phong kiến tạo hệ sinh thái thanh toán thông minh

VPBank tiên phong kiến tạo hệ sinh thái thanh toán thông minh

Ngân hàng 14:16

Không ngừng cải tiến, bổ sung các giải pháp để bắt kịp nhu cầu thị trường, VPBank trở thành đối tác đắc lực, hỗ trợ hoạt động thanh toán trở nên dễ dàng hơn

Giao thông công cộng TP HCM hiện đại hóa với thanh toán thẻ NAPAS không tiếp xúc

Giao thông công cộng TP HCM hiện đại hóa với thanh toán thẻ NAPAS không tiếp xúc

Ngân hàng 14:16

Hành khách có thể sử dụng thẻ NAPAS không tiếp xúc do 28 ngân hàng phát hành để chạm thanh toán trực tiếp trên thiết bị chấp nhận thẻ được lắp đặt trên xe buýt

Thủ tướng Chính phủ biểu dương LPBank vì những đóng góp trong phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát

Thủ tướng Chính phủ biểu dương LPBank vì những đóng góp trong phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát

Ngân hàng 20:00

Sự ghi nhận này là lời khẳng định cho vai trò tiên phong và tinh thần trách nhiệm xã hội của LPBank

LPBank đón nhận Bằng khen của Thủ tướng tại Hội nghị “80 năm doanh nghiệp đồng hành đất nước”

LPBank đón nhận Bằng khen của Thủ tướng tại Hội nghị “80 năm doanh nghiệp đồng hành đất nước”

Ngân hàng 08:47

Ngày 30-8-2025, tại Hội nghị “80 năm doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước”, LPBank vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Top 6 ngân hàng nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam: Dấu ấn bứt phá của LPBank

Top 6 ngân hàng nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam: Dấu ấn bứt phá của LPBank

Ngân hàng 08:17

Ngân hàng Lộc Phát (LPBank) đã được xướng tên trong Top 14 doanh nghiệp tư nhân và Top 6 ngân hàng tư nhân có mức nộp ngân sách lớn nhất cả nước.


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn