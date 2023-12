EVNCPC triển khai chương trình Tri ân khách hàng

Theo đó, các hoạt động tri ân khách hàng được tổ chức thực hiện tập trung trong tháng 12-2023 và tháng 1-2024, với nhiều nội dung thiết thực hướng đến khách hàng sử dụng điện, như: "Nâng cao chất lượng điện, dịch vụ khách hàng và các hoạt động an sinh xã hội"; "Nhiều hoạt động phong phú tuyên truyền tiết kiệm điện, sử dụng điện hiệu quả".

Nâng cao chất lượng

Theo đó, EVNCPC tập trung cao trong việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ khách hàng; hỗ trợ sửa chữa, lắp đặt mới hệ thống điện sinh hoạt; miễn phí lắp đặt sau công tơ, vệ sinh TBA cho khách hàng doanh nghiệp; phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên địa phương triển khai các chương trình "Thắp sáng đường quê"; kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình điện phục vụ an sinh xã hội đã được đầu tư trước đây. Tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền khách hàng về an toàn điện trong sinh hoạt và sản xuất; đặc biệt, các đơn vị đồng loạt tiến hành công tác kiểm tra hệ thống điện tại các chợ, đưa ra khuyến cáo đến ban quản lý chợ và các tiểu thương về nguy cơ chập cháy điện tại các chợ (nếu có); hỗ trợ khách hàng xử lý các điểm có nguy cơ chập điện gây cháy nổ.

Các đơn vị tập trung các giải pháp đảm bảo chất lượng dịch vụ khách hàng; hỗ trợ tối đa khách hàng về các dịch vụ điện sau công tơ; tri ân, tặng quà, cảm ơn các khách hàng sản xuất công nghiệp, các hộ tiêu thụ điện lớn đã tích cực phối hợp với Điện lực thực hiện điều chỉnh phụ tải điện phi thương mại, dịch chuyển giờ sản xuất sang giờ thấp điểm… trong năm 2023, nhất là vào mùa nắng nóng.

Các hoạt động an sinh xã hội hướng về cộng đồng cũng sẽ tiếp tục được chú trọng thực hiện với nhiều hình thức: Thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, những hoàn cảnh neo đơn không người nương tựa, các gia đình bị thiệt hại do thiên tai…

Nhiều hoạt động phong phú

Là một nội dung thuộc chủ đề Tháng Tri ân khách hàng 2023, EVNCPC tăng cường các hoạt động truyền thông, hướng dẫn khách hàng sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, vì lợi ích của khách hàng và góp phần đảm bảo vận hành cung ứng điện ổn định, giảm áp lực thiếu nguồn cho hệ thống.

Đặc biệt, để tạo hiệu ứng lan tỏa, nâng cao hiệu quả truyền thông đến cộng đồng, EVNCPC tổ chức cuộc thi tuyên truyền tiết kiệm điện dành cho các em học sinh Tiểu học, THCS, THPT tại các trường trên địa bàn 13 tỉnh, thành phố miền Trung – Tây Nguyên, với chủ đề: "Học sinh với kiến thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả".

Cuộc thi được phát động tháng 12-2023, tiếp nhận tác phẩm dự thi đến ngày 10-3-2023, tổng kết trao giải vào cuối tháng 3-2024, trong dịp diễn ra sự kiện Giờ Trái đất 2024.

Các em sẽ tham gia dự thi với 3 thể loại: Tranh vẽ, Video clip tuyền thông và Video clip thuyết trình; tác phẩm được gửi dự thi tập trung theo trường (hoặc cá nhân gửi dự thi có xác nhận của trường) đến các Công ty Điện lực. Công ty Điện lực tiếp nhận tác phẩm và gửi về Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Qua cuộc thi này, EVNCPC mong muốn thu hút sự quan tâm của các em học sinh về chủ đề sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, qua đó lan tỏa các thông điệp truyền thông đến gia đình, nhà trường và xã hội. Cuộc thi là cơ hội phát huy năng khiếu, kiến thức, kỹ năng của các em, qua đó, sẽ có thêm những sắc màu tươi trẻ trong hoạt động truyền thông tiết kiệm điện, an toàn điện đến cộng đồng.

Tháng Tri ân khách hàng là chương trình thường niên của Tổng công ty Điện lực miền Trung với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực hướng về khách hàng, là lời tri ân chân thành và sâu sắc Tổng công ty Điện lực miền Trung gửi đến khách hàng sử dụng điện. Như chủ đề Tháng Tri ân khách hàng 2023, EVNCPC sẽ luôn đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện, cam kết đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định với chất lượng ngày càng cao, dịch vụ ngày càng hoàn hảo phục vụ khách hàng. EVNCPC cũng mong muốn khách hàng đồng hành, hợp tác cùng EVNCPC, tích cực hưởng các chương trình truyền thông sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, vì lợi ích của khách hàng và khả năng vận hành ổn định của hệ thống.