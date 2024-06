EVNGENCO3 tiếp tục hướng đến đầu tư năng lượng xanh

Tính đến hết ngày 31-5-2024, sản lượng điện công ty mẹ sản xuất được 10,748 tỉ kWh, đạt 98,84 % kế hoạch 5 tháng và 42,4 % kế hoạch năm 2024. Trong 5 tháng đầu năm 2024, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài trên diện rộng, điện năng tiêu thụ tăng cao, trong khi lượng nước về các hồ thủy điện trên cả nước đều sụt giảm. Tổng Công ty đã tập trung tối đa nguồn lực, kịp thời triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm nhiên liệu than, khí, dầu... cho sản xuất, hiện khối lượng than tồn kho cao hơn định mức tồn kho cao điểm mùa khô. Các máy thủy điện của Công ty Thủy điện Buôn Kuốp được huy động vận hành tối ưu theo tình hình thủy văn, bảo đảm cấp nước cho hạ du đồng thời giữ nước để cung cấp điện trong cao điểm mùa khô 2024.