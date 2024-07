Epson Việt Nam bổ nhiệm ban lãnh đạo mới

09:16

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) vừa được hai tổ chức quốc tế The European và The CEO View bình chọn và trao giải thưởng “Ngân hàng Quản trị rủi ro xuất sắc Việt Nam năm 2024 - The Risk Management Bank of The Year Vietnam 2024” và “Ngân hàng sáng tạo xuất sắc năm 2024 - Innovation Excellence Award 2024”