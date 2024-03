Epson Việt Nam tặng phòng tin học cho học sinh vùng sâu vùng xa

Theo đó, Công ty TNHH Epson Việt Nam vừa trao tặng 1 phòng tin học gồm 1 máy in màu Epson EcoTank L3250, 1 máy chiếu Epson EB-E01 và 10 bộ máy tính đời mới cho học sinh đang theo học tại Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân thuộc xã Ea Rốk, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

Epson Việt Nam cũng dành tặng hơn 450 cuốn truyện và hơn 400 cuốn tập mới cho thư viện trường, trồng 30 cây sưa để tạo thêm mảng xanh cho không gian học đường…

Ông Daisuke Hori, Tổng giám đốc Epson Việt Nam cho biết: "Hoạt động lần này là một phần rất quan trọng trong việc thực hiện hóa các cam kết mạnh mẽ của Epson Việt Nam về phát triển bền vững và hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Được biết, trong khuôn khổ hợp tác với dự án "Phòng tin học cho em", Epson Việt Nam đã tặng 1 máy in L3250, 1 máy chiếu EB-E01 cho Trường THCS Lê Đình Chinh (xã Ea Rốk, huyện Ea Súp); tài trợ 8 máy in màu Epson EcoTank và 8 bộ máy chiếu cho các trường học ở vùng núi cao thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An và Tuyên Quang.